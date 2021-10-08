Мецгеру сообщено о новом подозрении в деле о нападении на журналистов "Схем", - прокуратура
Прокуратура сообщила о новом подозрении отстраненному главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру в деле о нападении на журналистов программы "Схемы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"По процессуальному руководству Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.
Досудебное расследование осуществляется Голосеевским управлением полиции ГУ ЧП в г.. Киеве.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
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На тормозах спустят и все.
оно еще не в Испании??
Der Großvater des Schinders hat einen Metzgerenkel?
ДОЖИЛИСЬ .
Госслужащий ,нанятый за гроши налогоплательщика , занимается бандитизмом в своём ДОРОГОМ кабинете
Не смішіть. влада цілу добу мовчала, як в рот води набрала. Навпаки з банку розкручували інформацію, що журналіст заволодів конфіденційною інформацією. Йому збирались пришити справу, тим більше що у журналістів "Радіо Свобода" конфлікт з Бубочкою. Журналіста врятувало те, що вдалось відновити знищені за вказівкою Мецгера записи інтерв'ю. Правда, я не заздрю тому ІТішнику Укрексімбанку, який "вичистив" запис. Якщо його ще не звільнили з банку, то створять умови що сам піде.