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Мецгеру сообщено о новом подозрении в деле о нападении на журналистов "Схем", - прокуратура

Мецгеру сообщено о новом подозрении в деле о нападении на журналистов

Прокуратура сообщила о новом подозрении отстраненному главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру в деле о нападении на журналистов программы "Схемы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"По процессуальному руководству Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Расследование "Схем" по "Укрэксимбанку": 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в "ДНР". ВИДЕО

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Досудебное расследование осуществляется Голосеевским управлением полиции ГУ ЧП в г.. Киеве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
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Топ комментарии
+21
А где дело по поводу финансирования сепаров? Тоже чудесное новое подозрение, о котором надо сообщить.
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08.10.2021 14:13
+20
А за финансирование терроризма ещё нет?
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08.10.2021 14:13
+11
Какая там мера пресечения?!
На тормозах спустят и все.
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08.10.2021 14:13
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А где дело по поводу финансирования сепаров? Тоже чудесное новое подозрение, о котором надо сообщить.
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08.10.2021 14:13 Ответить
Какая там мера пресечения?!
На тормозах спустят и все.
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08.10.2021 14:13 Ответить
А за финансирование терроризма ещё нет?
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08.10.2021 14:13 Ответить
Шмаркля своих корешей не сдает.
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08.10.2021 16:56 Ответить
а что
оно еще не в Испании??
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08.10.2021 14:14 Ответить
Плешивый уже скорее всего в Израиле.
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08.10.2021 14:34 Ответить
Мецгер - мясник ( німецькою)
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08.10.2021 14:15 Ответить
У дедушки гитцеля внук мецгер?

Der Großvater des Schinders hat einen Metzgerenkel?
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08.10.2021 14:18 Ответить
у нас людину яка виловлює бродячих собак називали гицель,ще за совка були,зараз нема
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08.10.2021 15:53 Ответить
Гитцель чисто еврейское слово.
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08.10.2021 16:23 Ответить
у нас в місті до війни було багато житів,прийшли німці зробили гєто,потім вивезли,був дууже великий їх цвинтар майже в центрі,прийшли комі зрівняли бульдозерами з землею і зверху асфальт,тепер їх майже нема
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08.10.2021 20:47 Ответить
да ему подельнику Зеленского и всех Криворожских бандитов НАСРАТЬ! скоро с повышением пристроят....всех за лов держат. Януковощ номер 2 !!!
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08.10.2021 14:16 Ответить
ну и чтобы уж наверняка - давайте паровозом и третье объявите)
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08.10.2021 14:16 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за президента "ананаса"!
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08.10.2021 14:17 Ответить
Как кстати Малюська продвинул вопрос с частными тюрьмами. Я думаю Мецгер сейчас просматривает сайты с наилучшими предложениями.
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08.10.2021 14:21 Ответить
Почему не задержали Мецгера за финансирование терроризма ? Смерти наших воинов - героев не на его совести? Не с его ли помощью путинская нечисть убивает наших героев?
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08.10.2021 14:39 Ответить
Кстати пограничники могли бы дать отчёт - пересёк он границу или нет
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08.10.2021 14:47 Ответить
Новая кличка Мецгера - «вырубиегонафиг»

ДОЖИЛИСЬ .

Госслужащий ,нанятый за гроши налогоплательщика , занимается бандитизмом в своём ДОРОГОМ кабинете
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08.10.2021 14:42 Ответить
вы видели его "зарплаты" в двух банках? И его жена в набсовете приватбанка.....
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08.10.2021 14:44 Ответить
Он решил что Бога за я… поймал ( или зеленского )
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08.10.2021 14:46 Ответить
Пісюаніста за ...
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08.10.2021 14:51 Ответить
Теперь можно поверить , что оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии расчленили прямо в посольстве страны Саудовской .
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08.10.2021 14:45 Ответить
вот это правильная быстрая реакция властей на преступление.
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08.10.2021 15:55 Ответить
"быстрая реакция властей"

 Не смішіть. влада цілу добу мовчала, як в рот води набрала. Навпаки з банку розкручували інформацію, що журналіст заволодів конфіденційною інформацією. Йому збирались пришити справу, тим більше що у журналістів "Радіо Свобода" конфлікт з Бубочкою. Журналіста врятувало те, що вдалось відновити знищені за вказівкою Мецгера записи інтерв'ю. Правда, я не заздрю тому ІТішнику Укрексімбанку, який "вичистив" запис. Якщо його ще не звільнили з банку, то створять умови що сам піде.
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08.10.2021 16:35 Ответить
 
 