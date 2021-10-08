Стефанчук объявил перерыв в работе Рады для подготовки к избранию первого вице-спикера

Спикер ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе парламента.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перерыв необходим для того, чтобы Аппарат Верховной Рады подготовил для народных депутатов информацию о кандидатах на пост первого вице-спикера ВР.

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На эту должность "Слуга народа" предлагает первого замглавы Александра Корниенко, а фракция "ЕС" Софию Федыну.