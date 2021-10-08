Стефанчук объявил перерыв в работе Рады для подготовки к избранию первого вице-спикера
Спикер ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе парламента.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Перерыв необходим для того, чтобы Аппарат Верховной Рады подготовил для народных депутатов информацию о кандидатах на пост первого вице-спикера ВР.
На эту должность "Слуга народа" предлагает первого замглавы Александра Корниенко, а фракция "ЕС" Софию Федыну.
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+4 Вася Шевченко f77d76ba
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+2 Вася Шевченко f77d76ba
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+2 Игорь Бех
показать весь комментарий08.10.2021 14:45
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Пожалуйста, подождите...
чтобы все п классике...
блин...ну как их прокормить? )))))
но к человеку не умеющему следить за собой,
поставленному направлять и руководить моей жизнью у меня очень много вопросов....
ето именно то шо называю "не умеет следить за собой".
У родини є два автомобілі - Renault Captur 2015 року випуску та Mitsubishi Outlander 2018 року. Грошових активів - майже 630 тис. гривень та €116 на банківських рахунках, яких задекларовано аж 25, готівкою - майже $50 тис., €15,5 тис. та 18,5 тис. грн.
Як народний депутат на основному місці роботи Стефанчук отримав минулого року майже 600 тис. грн зарплати. На новій посаді його статки, вочевидь, мають зрости. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/ruslan-stefanchuk-druga-lyudina-v-derzhavi-dosje-na-novogo-golovu-verhovnoji-radi-789596.html
(я, наприклад, досі не можу багато читати в електронному вигляді...мені треба гортати сторінку...і заляпувати її борщем (шуткую) та дуже люблю читати за столом))))))
сгорів сарай - гори і хата ))))))))