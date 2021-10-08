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ВР (27371) назначение (2142) Стефанчук Руслан (637) Корниенко (657) Федына София (71)

Стефанчук объявил перерыв в работе Рады для подготовки к избранию первого вице-спикера

Стефанчук объявил перерыв в работе Рады для подготовки к избранию первого вице-спикера

Спикер ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе парламента.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Перерыв необходим для того, чтобы Аппарат Верховной Рады подготовил для народных депутатов информацию о кандидатах на пост первого вице-спикера ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 222 "слуги народа" "за", один "против", шесть не голосовали: результаты голосования за назначение Стефанчука спикером ВР по фракциям

На эту должность "Слуга народа" предлагает первого замглавы Александра Корниенко, а фракция "ЕС" Софию Федыну.

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Топ комментарии
+4
а он в президиуме)))) а эти хотять в помошники - первым и вторым вице-спикерами ))))
блин...ну как их прокормить? )))))
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08.10.2021 14:55
+2
два кандидада... (вирастюк - новенький...он как всегда в буфете...ему рано еще ))))

чтобы все п классике...

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08.10.2021 14:44
+2
Перерыв пожрать ))
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08.10.2021 14:45
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все буде "баба-во!"
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08.10.2021 14:31 Ответить
На перекус Русика потянуло. На перекус.
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08.10.2021 14:32 Ответить
Коку Оболонського оберіть, він буде за регламентом слідкувати.
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08.10.2021 14:33 Ответить
улетай туча
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08.10.2021 14:33 Ответить
Вот Всем нам и приговор Украинцы!!
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08.10.2021 14:35 Ответить
к коронованию!Ёпт
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08.10.2021 14:42 Ответить
два кандидада... (вирастюк - новенький...он как всегда в буфете...ему рано еще ))))

чтобы все п классике...

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08.10.2021 14:44 Ответить
А где третий толстяк - Стефанчук ? 😀😀
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08.10.2021 14:51 Ответить
а он в президиуме)))) а эти хотять в помошники - первым и вторым вице-спикерами ))))
блин...ну как их прокормить? )))))
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08.10.2021 14:55 Ответить
Це фото зі шлунку Стефанчука.
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08.10.2021 14:56 Ответить
Ты будешь смеяться, но это тоже стефанчук
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25.10.2021 14:33 Ответить
Перерыв пожрать ))
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08.10.2021 14:45 Ответить
наверное я не прав,
но к человеку не умеющему следить за собой,
поставленному направлять и руководить моей жизнью у меня очень много вопросов....
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08.10.2021 14:49 Ответить
там диабет скорее всего + обжерство
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08.10.2021 14:50 Ответить
обжорство при диабете?
ето именно то шо называю "не умеет следить за собой".
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08.10.2021 15:36 Ответить
Згідно з декларацією Стефанчука за 2020 рік, він володіє квартирою у Хмельницькому площею 93,4 м2. У спільній власності з дружиною Мариною Стефанчук володіє земельною ділянкою в Білогородці Київської області площею 10 соток та будує там садибний будинок площею 270 м2. Спільно з дружиною та сином Олесем володіє квартирою в Києві площею 101,8 м2. У спільній власності дружини Марини та Тетяни Ситарук (тієї самої тещі, якій він збирався платити за аренду)))), є квартира в Ярмолинцях Хмельницької області площею 49,8 м2.

У родини є два автомобілі - Renault Captur 2015 року випуску та Mitsubishi Outlander 2018 року. Грошових активів - майже 630 тис. гривень та €116 на банківських рахунках, яких задекларовано аж 25, готівкою - майже $50 тис., €15,5 тис. та 18,5 тис. грн.

Як народний депутат на основному місці роботи Стефанчук отримав минулого року майже 600 тис. грн зарплати. На новій посаді його статки, вочевидь, мають зрости. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/ruslan-stefanchuk-druga-lyudina-v-derzhavi-dosje-na-novogo-golovu-verhovnoji-radi-789596.html
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08.10.2021 14:51 Ответить
Квартира в Ярмолинцях це жесть, двоюрідний брат не знає як збутись, може жиртрест візьме? А так, крім готівки, яку не докажеш, просто бідняк серед депутатів.
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08.10.2021 14:55 Ответить
нищеброд ))) пришлось у тещи угол арендовать (за гос/кошт... но потом теще фиг вышел - вернуть пришлось бабосы, чтоб не кышнули))))
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08.10.2021 14:57 Ответить
Він реально ніщеброд в порівняні, але тепер життя налагодиться.
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08.10.2021 15:00 Ответить
і головне - він задекларував книги...щость там декілько (чи 4 чи 5) тисяч екземплярів, в основном наукової літератури...(це вже якось його відрізня від неуків і відверто тупих блазнів з їхньої шобли-болота)
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08.10.2021 15:05 Ответить
Серйозно? Мені в депутати неможна, декларація буде до Києва завдовжки, я би порився в його бібліотеці. У мене навколо крісла з компом, 12 м книжних шаф навколо, але 5000 нема.
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08.10.2021 15:08 Ответить
можна-можна ))) це в Стефанчука бібліотека - а він виключення.... а в інших ? думаю воні і шкільну программу по літературі не згадають...а книжки - то для них не цінність, а пережиток минулого...
(я, наприклад, досі не можу багато читати в електронному вигляді...мені треба гортати сторінку...і заляпувати її борщем (шуткую) та дуже люблю читати за столом))))))
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08.10.2021 15:17 Ответить
Трет'якову давай, що там думати.
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08.10.2021 14:51 Ответить
тут два варианта - либо третьякова...либо коля-котлета...))) ибо их переплюнуть... невозможно...)))
сгорів сарай - гори і хата ))))))))
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08.10.2021 14:59 Ответить
 
 