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Новости Борьба с коррупцией
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Житомирщина (1365) коррупция (8453) СБУ (19456)

СБУ поймала чиновника в Житомире на махинациях с тендерами. Сумма убытков - более 3 млн грн

СБУ поймала чиновника в Житомире на махинациях с тендерами. Сумма убытков - более 3 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" на постоянных нарушениях тендерного законодательства. Из-за халатности чиновника городской бюджет понес убытки на более чем 3 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По имеющейся информации, злоумышленник трижды за год просматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии в возглавляемое им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10 процентов по сравнению с предыдущей.

Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках.

Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира убытков более чем 3 миллиона гривен.

Сейчас руководителю коммунального предприятия, ответственном за заключение договоров, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления и наказания всех причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вымогал в среднем по $2 тыс. у предпринимателей, угрожал "проверками": СБУ задержала чиновника КГГА. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+2
3 млн гр 😀😀😀???

вот чем занято СБУ
А 60 млн долларов денег налогоплательщика , выданных под липовые документы фирме из ДНР , СБУ не интересуют ?
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08.10.2021 14:50
+1
Ойойой, да неужели! Три миллиона аж? А что там нащщёт 60 лимонов в долларах кредита в ордло?
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08.10.2021 14:43
+1
Зелене бидло думає ,що все зійде з рук, хряк янукович ,свого часу був впевнений ,що йому все по шарабану- чим закінчив всі знають. Зелень закінчить гірше януковича.
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08.10.2021 14:48
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Ойойой, да неужели! Три миллиона аж? А что там нащщёт 60 лимонов в долларах кредита в ордло?
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08.10.2021 14:43 Ответить
Зелене бидло думає ,що все зійде з рук, хряк янукович ,свого часу був впевнений ,що йому все по шарабану- чим закінчив всі знають. Зелень закінчить гірше януковича.
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08.10.2021 14:48 Ответить
Хоть одно такое "разоблачение" кончилось приговором суда? То то же....Блеф и стремление показать свою нужность!Генпрокуратура полностью похерила контроль за возбуждаемыми делами которые зачастую открываются с целью элементарного рекета со стороны правоохранителей...
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08.10.2021 14:56 Ответить
Тю! Любой ЖЭК трухани - посыпется такая коррупция, тока успевай сажать... Вплоть до горсовета и выше.
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08.10.2021 14:43 Ответить
Валерачка, ну сдесь жыж не про ковид, ну нафига опять этот смайл притащщил?
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08.10.2021 14:51 Ответить
У тебя тема КОВИДа - особая попоболь
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08.10.2021 14:52 Ответить
Не, просто троллю там всяческих ковидобесов
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08.10.2021 14:56 Ответить
а как там с кредитами Эксимбанка??
Кума поцЗедента не трогаете??
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08.10.2021 14:44 Ответить
3 млн гр 😀😀😀???

вот чем занято СБУ
А 60 млн долларов денег налогоплательщика , выданных под липовые документы фирме из ДНР , СБУ не интересуют ?
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08.10.2021 14:50 Ответить
це саме те, чим повинна займатись сбу і лейтенант баканов!!!!! супер.
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08.10.2021 15:31 Ответить
Работа СБУ в ловле коррупционеров, напомнила старый анекдот:
Идет мужик ночью по пустой улице. Темно, страшно. Видит навстречу идет мент
- Товарищ милиционер, тут ходить не опасно?
- Было б опасно, я бы тут не ходил.
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08.10.2021 16:24 Ответить
хахахахахахаах))))))
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08.10.2021 16:46 Ответить
 
 