Цены на электроэнергию в западных областях остаются на 15% ниже, чем в остальных регионах Украины, - "Оператор рынка"
Уровень оптовых цен на электроэнергию в Бурштынском энергоострове (Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области) приблизился к уровню цен в остальной части Украины после решения НКРЭКУ выравнивании ценовых ограничений по всей энергосистеме.
Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор Рынка".
Цены в трех областях на западе страны по-прежнему ниже, чем на остальной территории Украины, передает УНИАН.
Средневзвешенная цена в Бурштынском острове на рынке на сутки вперед на 9 октября составила 2,17 грн/кВт.час, в то время как в остальной части ОЭС на 15% выше – 2,55 грн/кВт.час.
Напомним, накануне НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове. Однако максимальная цена для производителей в регионе остается существенно ниже, чем на остальной территории Украины.
Решение о повышении ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове принято после обращения руководства Калушской ТЭЦ, которая из-за заниженных цен осталась без угля и средств на его закупку.
С конца августа ТЭЦ несколько раз останавливалась из-за нехватки угля, который станция не могла закупить из-за длительной работы ниже себестоимости.
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на заході країни 2 аес
На одном из заводов "Газпрома" произошел мощный взрыв
Пожар произошел ночью 8 октября на крупнейшем в Западной Сибири газоперерабатывающем заводе.
Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе, который является частью "Газпрома", произошел ночью. Предварительная причина - разгерметизация оборудования. Сведений о пострадавших нет.
После разгерметизации произошел выброс газа, а сразу за этим и взрыв. Столб огня было видно с расстояния в несколько километров. Завод пока что остановлен. Проводится расследование.
https://youtu.be/Jo5FjuIYHhU
плюс - нужно удерживаать высокие цены на газ в европе