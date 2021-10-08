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Тарифы на электроэнергию (2138) Оператор рынка (4)

Цены на электроэнергию в западных областях остаются на 15% ниже, чем в остальных регионах Украины, - "Оператор рынка"

Цены на электроэнергию в западных областях остаются на 15% ниже, чем в остальных регионах Украины, -

Уровень оптовых цен на электроэнергию в Бурштынском энергоострове (Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области) приблизился к уровню цен в остальной части Украины после решения НКРЭКУ выравнивании ценовых ограничений по всей энергосистеме.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор Рынка".

Цены в трех областях на западе страны по-прежнему ниже, чем на остальной территории Украины, передает УНИАН.

Средневзвешенная цена в Бурштынском острове на рынке на сутки вперед на 9 октября составила 2,17 грн/кВт.час, в то время как в остальной части ОЭС на 15% выше – 2,55 грн/кВт.час.

Напомним, накануне НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове. Однако максимальная цена для производителей в регионе остается существенно ниже, чем на остальной территории Украины.

Решение о повышении ценовых ограничений в Бурштынском энергоострове принято после обращения руководства Калушской ТЭЦ, которая из-за заниженных цен осталась без угля и средств на его закупку.

С конца августа ТЭЦ несколько раз останавливалась из-за нехватки угля, который станция не могла закупить из-за длительной работы ниже себестоимости.
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Топ комментарии
+1
Немного позитива

На одном из заводов "Газпрома" произошел мощный взрыв

Пожар произошел ночью 8 октября на крупнейшем в Западной Сибири газоперерабатывающем заводе.

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе, который является частью "Газпрома", произошел ночью. Предварительная причина - разгерметизация оборудования. Сведений о пострадавших нет.

После разгерметизации произошел выброс газа, а сразу за этим и взрыв. Столб огня было видно с расстояния в несколько километров. Завод пока что остановлен. Проводится расследование.
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08.10.2021 14:55
+1
3 обдасті з 7, навіть не 50 відсотків, і я не скулю, що в мене дорожче ніж в сусідів.
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08.10.2021 15:03
+1
Хто палить ліс? Приїдь сюди, заведу в ліс, вийдеш в Румунії, підеш по паленому.
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08.10.2021 15:05
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Западенцы молодцы. Не то,что лохи на востоке.
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08.10.2021 14:47 Ответить
Ты нацик ?
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08.10.2021 14:55 Ответить
3 обдасті з 7, навіть не 50 відсотків, і я не скулю, що в мене дорожче ніж в сусідів.
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08.10.2021 15:03 Ответить
На заході дві ядерні електростанції та одна ГЕС.
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08.10.2021 15:19 Ответить
подкрутите им там тариф - все равно жгут лес)
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08.10.2021 14:49 Ответить
Хто палить ліс? Приїдь сюди, заведу в ліс, вийдеш в Румунії, підеш по паленому.
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08.10.2021 15:05 Ответить
Просто на Заході мало великих підприємств чиї витрати доводиться розпихувати по тарифам населення. Та і ТЕС мабуть працюють не на антрациті, а менш дорогому вугіллі.
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08.10.2021 14:53 Ответить
тут написали про бурштинський енергоострів...ключове слово - острів
на заході країни 2 аес
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08.10.2021 15:17 Ответить
Хмельницька та Рівненська АЕС, плюс Дністровська ГЕС яка працює лише на 25% потужності.
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08.10.2021 15:21 Ответить
Хмельницька та Рівненська АЕС, плюс Дністровська ГЕС не входить в Бурштинський енергоострів
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08.10.2021 18:51 Ответить
Ви не зрозуміли запитання та мою відповідь.
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08.10.2021 19:14 Ответить
Вже зрозумів натяк, щоб на 100% працювали їх потрібно Ахметці продати
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08.10.2021 19:53 Ответить
Немного позитива

На одном из заводов "Газпрома" произошел мощный взрыв

Пожар произошел ночью 8 октября на крупнейшем в Западной Сибири газоперерабатывающем заводе.

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе, который является частью "Газпрома", произошел ночью. Предварительная причина - разгерметизация оборудования. Сведений о пострадавших нет.

После разгерметизации произошел выброс газа, а сразу за этим и взрыв. Столб огня было видно с расстояния в несколько километров. Завод пока что остановлен. Проводится расследование.
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08.10.2021 14:55 Ответить
Видео
https://youtu.be/Jo5FjuIYHhU
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08.10.2021 14:58 Ответить
взрывы происходят не просто так...российского газа всё меньше, туркмения свой уже в китай направляет..
плюс - нужно удерживаать высокие цены на газ в европе
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08.10.2021 15:19 Ответить
За что такие блага?
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08.10.2021 14:59 Ответить
Певне за мову, російськомовним нехай росія продає.
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08.10.2021 15:06 Ответить
теперь рыжему памятник поставят рядом с мицкевичем...
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08.10.2021 15:04 Ответить
Зате в західних областях повний "беспрєдєл" по газу, де допис завищених показників це найменша проблема, з якою стикаються майже всі.
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08.10.2021 15:19 Ответить
 
 