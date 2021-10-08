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Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
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ВР (27371) регламент (217) Корниенко (657) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

Корниенко об отстранении от заседаний "слуги народа" Третьяковой: Там есть одна проблема, но мы будем держать руку на пульсе

Корниенко об отстранении от заседаний

Фракция "Слуга народа" не инициировала отстранение Галины Третьяковой с должности главы комитета социальной политики.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это другой процесс – инициируются изменения в постановление о комитетах. Мы пока их не видели и не инициировали. Будем смотреть, появятся ли такие инициативы от коллег. У нас во фракции неоднозначное отношение к смене главы комитета", - объяснил он.

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Корниенко напомнил, что "слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении Третьяковой от работы в 5 пленарных заседаниях.

"Но там есть одна проблема: все то, что говорит депутат вне парламентского зала и комитетов, – это не является формальным поводом для таких действий в отношении этого депутата. Поэтому мне тяжело сказать, как дальше будет действовать регламентный комитет. Они будут заседать, наверное, на следующей пленарной неделе, а мы будем, так сказать, держать руку на пульсе", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+17
Вы все ******* одна Большая проблема на головы граждан Украины.
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08.10.2021 15:04
+16
есть проблема? она сказала правду ????
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08.10.2021 15:02
+16
То есть Раду разгонять,спикера менять можно не законно,а выгнать зелёную свиноматку слабо?значит и вашу шоблу заменят на "законных "основаниях
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08.10.2021 15:04
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есть проблема? она сказала правду ????
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08.10.2021 15:02 Ответить
Зелене бидло , вжде за свої нікчемні рила турбуються, щоб не отруїли
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08.10.2021 15:04 Ответить
Тобто це доказ ,що самі "служки" розуміють що то ніяка не серцева недостатність тим більш не ішемічна хвороба серця,маєчня що проголосила зелена прокурватура.
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08.10.2021 15:14 Ответить
Проблема слуг этого народа..
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08.10.2021 15:02 Ответить
слонопотам.
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08.10.2021 15:16 Ответить
Вона шо лезгінку танцює?
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08.10.2021 15:38 Ответить
Солсберийский след?

https://www.youtube.com/watch?v=KaWdbxB2RPw
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08.10.2021 15:02 Ответить
https://defence-line.org/2021/10/solsberijskij-sled/
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08.10.2021 15:05 Ответить
Вы все ******* одна Большая проблема на головы граждан Украины.
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08.10.2021 15:04 Ответить
То есть Раду разгонять,спикера менять можно не законно,а выгнать зелёную свиноматку слабо?значит и вашу шоблу заменят на "законных "основаниях
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08.10.2021 15:04 Ответить
А до пульса дотянешься?

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08.10.2021 15:05 Ответить
та там бы хоть бы дотянуться до...
кавунчик растет - хвостик вянет))))
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08.10.2021 15:08 Ответить
такой узел нервов говорит о заботе о народе
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08.10.2021 15:20 Ответить
Зараз як лусне вагітне пуздро любітєля корабельних сосьон!
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08.10.2021 15:29 Ответить
Выразила мнение фракции
или ее кот дружит с котом Елены Кравец
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08.10.2021 15:07 Ответить
"Плакать буду только за слугами народа": в сеть попала переписка Третьяковой о смерти Полякова

08.10.2021, 14:41 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1633688584--plakat-budut-tolko-za-slugami-naroda-v-set-popala-perepiska.html#mc-container 0



Появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, где она не сожалела о смерти нардепа Антона Полякова.

Переписку в https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4405275369509558 Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос, пишет https://news.obozrevatel.com/politics/plakat-budut-tolko-za-slugami-naroda-v-set-popala-polnaya-perepiska-tretyakovoj-o-smerti-polyakova.htm Обозреватель , информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633684389--sluga-tretyakova-posle-novosti-o-smerti-polyakova-yakoby.html "Слуга" Третьякова после новости о смерти Полякова якобы написала в чате "минус один враг": в Раде разгорелся скандал

Третьякова писала, что плакать по погибшему нардепу не будет. "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за слугами народа", - отмечала "слуга".

https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWzuM-3PEc35353EmNHenSyKr_a08kwnfwYhWiAaAp-GIcSV2HPfgJBQ55ZCJrUQjt-gcr3FhJxrYSCsEVHamExBLtoPsh13oQiXhmsUXs32SjOIwAWLQUQKBP847QGlW4&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4405275369509558?__cft__[0]=AZWzuM-3PEc35353EmNHenSyKr_a08kwnfwYhWiAaAp-GIcSV2HPfgJBQ55ZCJrUQjt-gcr3FhJxrYSCsEVHamExBLtoPsh13oQiXhmsUXs32SjOIwAWLQUQKBP847QGlW4&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Очередное доказательство, что Зеленскому и его команде плевать на украинцев, они как мафия, оберегают и покрывают своих. Когда зеленые становятся красными, большивизм в его худшем проявлении.
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08.10.2021 15:08 Ответить
зелёная стекловата стала проблемой...отщипнёт у зебилов с десятку процентофф..
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08.10.2021 15:08 Ответить
Лучшее место шупать пульс-ГОРЛО!!
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08.10.2021 15:08 Ответить
горло_ лудшее место для наложения жгута при кровотечі
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08.10.2021 15:16 Ответить
И Кива, например, в непонятных для него ситуациях держится за ....святое мужское место Поучитесь, наверное, помогает!
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08.10.2021 15:09 Ответить
Отстраняй, не отстраняй, хоть сиськи ей завяжи на спине - была, есть и будет БАБА-ЧМО !!!
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08.10.2021 15:13 Ответить
Принимать в слуги народов дебилов можно, а судить по закону дебилов нельзя.
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08.10.2021 15:34 Ответить
этой свиноматке самое время на бойню за свои слова не то что возглавлять комитет социальной политики
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08.10.2021 16:55 Ответить
 
 