Корниенко об отстранении от заседаний "слуги народа" Третьяковой: Там есть одна проблема, но мы будем держать руку на пульсе

Фракция "Слуга народа" не инициировала отстранение Галины Третьяковой с должности главы комитета социальной политики.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это другой процесс – инициируются изменения в постановление о комитетах. Мы пока их не видели и не инициировали. Будем смотреть, появятся ли такие инициативы от коллег. У нас во фракции неоднозначное отношение к смене главы комитета", - объяснил он.

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Корниенко напомнил, что "слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении Третьяковой от работы в 5 пленарных заседаниях.

"Но там есть одна проблема: все то, что говорит депутат вне парламентского зала и комитетов, – это не является формальным поводом для таких действий в отношении этого депутата. Поэтому мне тяжело сказать, как дальше будет действовать регламентный комитет. Они будут заседать, наверное, на следующей пленарной неделе, а мы будем, так сказать, держать руку на пульсе", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.