Корниенко об отстранении от заседаний "слуги народа" Третьяковой: Там есть одна проблема, но мы будем держать руку на пульсе
Фракция "Слуга народа" не инициировала отстранение Галины Третьяковой с должности главы комитета социальной политики.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Это другой процесс – инициируются изменения в постановление о комитетах. Мы пока их не видели и не инициировали. Будем смотреть, появятся ли такие инициативы от коллег. У нас во фракции неоднозначное отношение к смене главы комитета", - объяснил он.
Корниенко напомнил, что "слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой рассмотреть вопрос об отстранении Третьяковой от работы в 5 пленарных заседаниях.
"Но там есть одна проблема: все то, что говорит депутат вне парламентского зала и комитетов, – это не является формальным поводом для таких действий в отношении этого депутата. Поэтому мне тяжело сказать, как дальше будет действовать регламентный комитет. Они будут заседать, наверное, на следующей пленарной неделе, а мы будем, так сказать, держать руку на пульсе", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.
Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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кавунчик растет - хвостик вянет))))
или ее кот дружит с котом Елены Кравец
08.10.2021, 14:41 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1633688584--plakat-budut-tolko-za-slugami-naroda-v-set-popala-perepiska.html#mc-container 0
Появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, где она не сожалела о смерти нардепа Антона Полякова.
Переписку в https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4405275369509558 Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос, пишет https://news.obozrevatel.com/politics/plakat-budut-tolko-za-slugami-naroda-v-set-popala-polnaya-perepiska-tretyakovoj-o-smerti-polyakova.htm Обозреватель , информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633684389--sluga-tretyakova-posle-novosti-o-smerti-polyakova-yakoby.html "Слуга" Третьякова после новости о смерти Полякова якобы написала в чате "минус один враг": в Раде разгорелся скандал
Третьякова писала, что плакать по погибшему нардепу не будет. "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за слугами народа", - отмечала "слуга".
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Очередное доказательство, что Зеленскому и его команде плевать на украинцев, они как мафия, оберегают и покрывают своих. Когда зеленые становятся красными, большивизм в его худшем проявлении.