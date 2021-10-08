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Саммит НАТО, где планируют подтвердить будущее членство Украины в Альянсе, состоится 29-30 июня

Саммит НАТО, где планируют подтвердить будущее членство Украины в Альянсе, состоится 29-30 июня

Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации Северо-Атлантического договора пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в пятницу в ходе визита в Мадрид сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я рад, что сейчас мы можем подтвердить, что саммит в Мадриде пройдет 29-30 июня", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущее членство Украины в НАТО подтвердят на саммите в Мадриде, - Столтенберг

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО в Мадриде в следующем году союзники планируют подтвердить неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.
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Год! Какой год?!!

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08.10.2021 15:09 Ответить
На каждом саммите подтверждают будущее членство но при этом так и не дают ПДЧ.
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08.10.2021 15:13 Ответить
Вообще все стабильно .. ЗеМрази и дальше будут развивать "стратегичнской партнерство" и.т.д хрень
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08.10.2021 15:15 Ответить
Уже 100 раз подтверждали, а толку - 0.
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08.10.2021 15:18 Ответить
Пока еЕвропа бздит Московию и трусится перед Московией как перед падлой, вспоминая всех , европейских людей и их детей, в независимости воевали эти люди с Московией или не воевали. Всех германских людей московиты насиловали а после убивали кто ножом, кто прикадом, кто пулей, а кто и отрезанием германских конечностей у германских женщин и мужчин.
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08.10.2021 15:21 Ответить
А при Порошенко в нас би вже півроку як був ПДЧ
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08.10.2021 15:44 Ответить
на саммите НАТО где собираются подтвердить что они собираются и дальше подтверждать будущее членство.... НАТО нам едва ли светит скоро. Украине нужен, уже сегодня, договор о союзничестве вне НАТО с США и серьезное укрепление военного сотрудничества с Турцией
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08.10.2021 15:44 Ответить
Ну,если к тому времени,Зельоные смоются,то Украина получит шанс. А так,ближайшее,что пахнет,это тайожный союз.
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08.10.2021 16:54 Ответить
Конечно, Украина обязательно вступит в НАТО. Сразу же после того как зачистит Донбасс и Крым от россиян. На Керченском мосту поставят блок-пост с сине-желтым флагом, и - вперед в НАТО.
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08.10.2021 18:44 Ответить
 
 