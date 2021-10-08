Саммит НАТО, где планируют подтвердить будущее членство Украины в Альянсе, состоится 29-30 июня

Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации Северо-Атлантического договора пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в пятницу в ходе визита в Мадрид сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я рад, что сейчас мы можем подтвердить, что саммит в Мадриде пройдет 29-30 июня", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущее членство Украины в НАТО подтвердят на саммите в Мадриде, - Столтенберг

Как сообщалось ранее, на саммите НАТО в Мадриде в следующем году союзники планируют подтвердить неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.