Саммит НАТО, где планируют подтвердить будущее членство Украины в Альянсе, состоится 29-30 июня
Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации Северо-Атлантического договора пройдет в Мадриде 29-30 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в пятницу в ходе визита в Мадрид сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Я рад, что сейчас мы можем подтвердить, что саммит в Мадриде пройдет 29-30 июня", - сказал генсек НАТО.
Как сообщалось ранее, на саммите НАТО в Мадриде в следующем году союзники планируют подтвердить неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.
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