Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко
Первый замглавы фракции "СН" подтвердил информацию, что около 10 "слуг народа" покинули партийный чат после сегодняшнего скандала с Третьяковой.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Они повыходили, после того как стало понятно, что в этот чат можно заходить как в кулуары. Он вообще потерял свое значение чата для общения коллег. Я сейчас могу со своими коллегами, которые стоят возле окна перекрикиваться. Вы это все запишите. Вот так сейчас выглядит официальный чат фракции", - обратился к журналистам политик.
Корниенко считает, что если создать для "слуг народа" новый чат, то информация точно также будет выходить за их пределы.
"Может нам добавить в чат журналистов, чтобы было проще? Мы видим, что целостность информации в партийных чатах находится под вопросом, поэтому, наверное, там нужно обсуждать то, о чем мы говорим и с вами", - добавил Корниенко.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.
Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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беда не в отсутствии смысла и мерзком по сути тексте, а в том, что это кто-то из вне болота прочел!!!
зеленой дрысней
А в тому ,що про це дізнались?
Це вже сподіваюсь дно ,чи ще ні???
@sergiy_taran
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https://twitter.com/sergiy_taran/status/1446395403604221954 3 ч
Стефанчук вимкнув мікрофон депутатці Третьяковій, яка пораділа зі смерті Полякова, написавши в партчаті "Одним ворогом менше" А коли її за це закритикували, стала НАПОЛЯГАТИ, що це свобода слова. Авторка спічу про "дітей низької якості". Якої нової Зе-моралі вам ще не вистачає?
Третьякова наполягає- тужити треба тільки за Слугами.Смерті інших-треба радіти.Казали, що її спіч про бідних людей з «низькою якістю»дітей не так зрозуміли. Ні,саме так і зрозуміли! Погляди Третьякової-це якась пекельна суміш фашизм-більшовизму, приправлена моральною деградацією
Соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
************Розпереживалася