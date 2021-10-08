Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко

Первый замглавы фракции "СН" подтвердил информацию, что около 10 "слуг народа" покинули партийный чат после сегодняшнего скандала с Третьяковой.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Они повыходили, после того как стало понятно, что в этот чат можно заходить как в кулуары. Он вообще потерял свое значение чата для общения коллег. Я сейчас могу со своими коллегами, которые стоят возле окна перекрикиваться. Вы это все запишите. Вот так сейчас выглядит официальный чат фракции", - обратился к журналистам политик.

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Корниенко считает, что если создать для "слуг народа" новый чат, то информация точно также будет выходить за их пределы.

"Может нам добавить в чат журналистов, чтобы было проще? Мы видим, что целостность информации в партийных чатах находится под вопросом, поэтому, наверное, там нужно обсуждать то, о чем мы говорим и с вами", - добавил Корниенко.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.