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Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
8 152 28
ВР (27371) Слуга народа (2620) Корниенко (657) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко

Часть

Первый замглавы фракции "СН" подтвердил информацию, что около 10 "слуг народа" покинули партийный чат после сегодняшнего скандала с Третьяковой.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Они повыходили, после того как стало понятно, что в этот чат можно заходить как в кулуары. Он вообще потерял свое значение чата для общения коллег. Я сейчас могу со своими коллегами, которые стоят возле окна перекрикиваться. Вы это все запишите. Вот так сейчас выглядит официальный чат фракции", - обратился к журналистам политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко об отстранении от заседаний "слуги народа" Третьяковой: Там есть одна проблема, но мы будем держать руку на пульсе

Корниенко считает, что если создать для "слуг народа" новый чат, то информация точно также будет выходить за их пределы.

"Может нам добавить в чат журналистов, чтобы было проще? Мы видим, что целостность информации в партийных чатах находится под вопросом, поэтому, наверное, там нужно обсуждать то, о чем мы говорим и с вами", - добавил Корниенко.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+37
Тобто біда не в тому, що ви там пишете ,олігофрени, а в публічності. Так вам з таким потенціалом потрібно взагалі дома сидіти, щоб не зашкваритись.
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08.10.2021 15:16
+19
как верно подмечено!!!
беда не в отсутствии смысла и мерзком по сути тексте, а в том, что это кто-то из вне болота прочел!!!
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08.10.2021 15:21
+19
Тобто на їх думку, проблема не в тому ,що ця потвора собі дозволила.
А в тому ,що про це дізнались?
Це вже сподіваюсь дно ,чи ще ні???
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08.10.2021 15:25
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Тобто біда не в тому, що ви там пишете ,олігофрени, а в публічності. Так вам з таким потенціалом потрібно взагалі дома сидіти, щоб не зашкваритись.
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08.10.2021 15:16 Ответить
как верно подмечено!!!
беда не в отсутствии смысла и мерзком по сути тексте, а в том, что это кто-то из вне болота прочел!!!
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08.10.2021 15:21 Ответить
Публічність і швидка реакція суспільства - це наша національна відмінність від кацапського поголів"я. Біда в тому, що наступнікі ніколи не роблять висновків.
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08.10.2021 15:44 Ответить
есть что скрывать
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08.10.2021 16:52 Ответить
у слуг Урода от хозяина - украинского народа
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08.10.2021 16:53 Ответить
Взломали, хакеры проклятые.
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08.10.2021 15:16 Ответить
Лучше бы они вышли в окно!
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08.10.2021 15:16 Ответить
Сча начнут... Смежники уже выходят потихоньку...
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08.10.2021 15:19 Ответить
ойти уровень бугага
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08.10.2021 15:17 Ответить
Чисто там где не гадят
зеленой дрысней
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08.10.2021 15:17 Ответить
стадо дефективных обезьян
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08.10.2021 15:22 Ответить
Представить страшно что может писать єта падаль у себя в телефонах,если все вскопом вскочили на выход.
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08.10.2021 15:23 Ответить
нарушили ссыкретность фоенов ссыклобородька...
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08.10.2021 15:23 Ответить
Тобто на їх думку, проблема не в тому ,що ця потвора собі дозволила.
А в тому ,що про це дізнались?
Це вже сподіваюсь дно ,чи ще ні???
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08.10.2021 15:25 Ответить
Я даже боюсь представить что эти уроды пишут о народе поэтому и зассали кипятком
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08.10.2021 16:50 Ответить
Якому народу служать ці борзі слуги?
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08.10.2021 15:28 Ответить
арамейскому?чы арахамейскому?
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08.10.2021 15:37 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1446395403604221954 3 ч



Стефанчук вимкнув мікрофон депутатці Третьяковій, яка пораділа зі смерті Полякова, написавши в партчаті "Одним ворогом менше" А коли її за це закритикували, стала НАПОЛЯГАТИ, що це свобода слова. Авторка спічу про "дітей низької якості". Якої нової Зе-моралі вам ще не вистачає?
Третьякова наполягає- тужити треба тільки за Слугами.Смерті інших-треба радіти.Казали, що її спіч про бідних людей з «низькою якістю»дітей не так зрозуміли. Ні,саме так і зрозуміли! Погляди Третьякової-це якась пекельна суміш фашизм-більшовизму, приправлена моральною деградацією
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08.10.2021 15:38 Ответить
Ну, тут явно діагностується банальна соціопатія.

Соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
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08.10.2021 16:14 Ответить
О, так є метода: віднести інформацію із фракційного чату до державної таємниці (роботи - кіт наплакав: змінити один закончик і один наказик СБУ) і давати строк за розголошення.
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08.10.2021 15:54 Ответить
Ну що, нарід 73%, досягли своєї мети? І за кожну вашу смерть слуги будуть радіти, якщо ви не побажаєте в подальшому підтримувати їх дебільні ідеї і дії.
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08.10.2021 16:08 Ответить
Ну, це, традиційно, як завжди. Для них проблема не в тому що, соціопатка висловила задоволення наглою смертю колеги, а те що, це лайно вилізло на зовні.
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08.10.2021 16:11 Ответить
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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08.10.2021 16:13 Ответить
Бабуля попала в реальний світ. ************ Розпереживалася
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08.10.2021 16:44 Ответить
Фашистка была и осталась фашисткою. А партийный чат Слуг Недоумка нужно называть правильно: - не кулуары, а калоары. И собралось же столько отвратительных особей в одной зондеркоманде!
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08.10.2021 16:48 Ответить
Антирессно слуги пляшут,да по трое,прямо в ряд. Уж мы то и про 254-х жалеть будем,только потому,что сначала лет бы по десять отмотали бы.
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08.10.2021 16:52 Ответить
Судьбу коричневого дерьма, должен решать Нюрнберг, а не коричневый "95"! зЕбилы и зЕлохи, помните: что с каждым наркотическим откровением или действием, врагов для вас всё больше и больше, даже пандемия вам не поможет, на которую вы так рассчитываете!
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08.10.2021 17:25 Ответить
 
 