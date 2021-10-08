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ВР (27371) Стефанчук Руслан (637)

Стефанчук закрыл заседание Рады: первого вице-спикера будут выбирать на следующей пленарной неделе

Стефанчук закрыл заседание Рады: первого вице-спикера будут выбирать на следующей пленарной неделе

Спикер Руслан Стефанчук закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение – 226 народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук объявил перерыв в работе Рады для подготовки к избранию первого вице-спикера

Парламентарии встретили результаты на табло возгласами и смехом.

Таким образом назначение первого вице-спикера Рады перенесли на следующую пленарную неделю, которая состоится с 19 по 22 октября.

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Спикер Толстяк Мордачук
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08.10.2021 15:23 Ответить
Свинарчук!
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08.10.2021 15:38 Ответить
Бумага для туалета закончилась.
В понедельник подвезут.
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08.10.2021 15:28 Ответить
Когда зесметуны выйдут сметать?
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08.10.2021 15:41 Ответить
Перетрудился,или все перетрудились!
Берут пример с криворагульного найвеличнишего потерпилера - Зельцмана.
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08.10.2021 15:40 Ответить
 
 