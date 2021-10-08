Стефанчук закрыл заседание Рады: первого вице-спикера будут выбирать на следующей пленарной неделе
Спикер Руслан Стефанчук закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение – 226 народных депутатов.
Парламентарии встретили результаты на табло возгласами и смехом.
Таким образом назначение первого вице-спикера Рады перенесли на следующую пленарную неделю, которая состоится с 19 по 22 октября.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В понедельник подвезут.
Берут пример с криворагульного найвеличнишего потерпилера - Зельцмана.