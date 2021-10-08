Стефанчук закрыл заседание Рады: первого вице-спикера будут выбирать на следующей пленарной неделе

Спикер Руслан Стефанчук закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение – 226 народных депутатов.

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Парламентарии встретили результаты на табло возгласами и смехом.

Таким образом назначение первого вице-спикера Рады перенесли на следующую пленарную неделю, которая состоится с 19 по 22 октября.