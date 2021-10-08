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съезд (367) Слуга народа (2620) Корниенко (657)

"Слуга народа" соберется на съезд в ноябре: запланировано создание нового органа - президиума политсовета, - Корниенко

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не планирует сложить с себя полномочия в случае избрания первым вице-спикером Верховной Рады.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

Отвечая на вопрос, держится ли он за должность, политик заявил: "Я пока видел мало людей, которые хотели бы разделить со мной такие прелести работы главы партии, как хождение в НАПК, под тремя уголовными делами всю жизнь, потому что у нас из-за несовершенства законодательства любой платёж с неправильно написанными реквизитами - это уголовная ответственность главы партии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко

Нардеп также рассказал, что на ноябрь запланирован съезд партии "СН", на котором планируют создать новый орган - президиум политического совета, который будет "работать оперативно".

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Топ комментарии
+18
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08.10.2021 15:32
+9
Ну прям политбюро.
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08.10.2021 15:29
+9
Совок смердючий.
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08.10.2021 15:33
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Ну прям политбюро.
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08.10.2021 15:29 Ответить
нафига вам новый орган?вы и старым пользоваться не научились...
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08.10.2021 15:30 Ответить
Чего-чего нового...?
А старый куда дели?
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08.10.2021 15:30 Ответить
Полит совет ,Центральный комитет, Президиум, съезд партии...
Это вам ничего не напоминает?
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08.10.2021 15:31 Ответить
А сама назва монобільшості?
До речі, вислів ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Йосиф Сралін.
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08.10.2021 15:36 Ответить
Копайте глибше- там хтось з лідерів французької революції звав себе "слугою народу".
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08.10.2021 16:28 Ответить
Планируют создать новый орган , для игры на фортепиано 😆😆😆
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08.10.2021 15:31 Ответить
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08.10.2021 15:32 Ответить
посадите аксакалов испитых типа агрохимии во главе президиума цк кпсс и запануете..)
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08.10.2021 15:32 Ответить
Всех на ржавую баржу и....выездное навсегда...особождение Украины от дерьма.
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08.10.2021 15:32 Ответить
Совок смердючий.
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08.10.2021 15:33 Ответить
Следующие действия...пионеры - зелепупики с значками портретами Зе. молодежь комсомол - Зелямольцы.......и члены кпсс - ЧЛЕНЫ зелябобики, женское крыло бардина янченко безуглая...********* во главе с третьяковой.
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08.10.2021 15:35 Ответить
не сомневаюсь, что в возбужненных мозгах кокаинщиков такой план зреет))
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08.10.2021 15:48 Ответить
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08.10.2021 17:04 Ответить
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Зелебобики! Вы за басни голосовали?
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08.10.2021 15:36 Ответить
Когда уже назначение Генсека?
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08.10.2021 15:36 Ответить
пока заняты коронацией жиробаса)
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08.10.2021 15:54 Ответить
Скоро детей в школах в юные Зелененцы будут принимать. После возрождения ЦК КПСС
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08.10.2021 15:57 Ответить
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08.10.2021 17:07 Ответить
Где съезд пройдет? Неужели снова в Лос Трускавцах?
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08.10.2021 15:59 Ответить
И то верно. Больше "органов" хороших и разных. А коррупция, война, экономика ... то такое.
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08.10.2021 16:19 Ответить
Не далеко ми втекли від Совка.
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08.10.2021 16:30 Ответить
Я думал тольо у меня такие ассоциации.
Съезд пройдет в марте 13 числа, в Минске.
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08.10.2021 16:38 Ответить
В ноябре прислуги клоуна соберутся разве что в сизо вместе со своим зеленым паханом.
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08.10.2021 16:38 Ответить
щеб покварталили, та сказали, що це і є декомунізація...
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08.10.2021 16:44 Ответить
Не всех еще из " Квартала" трудоустроили.. Один "Лысый" чего стоит. Готовый Глава Президиума Политсовета "народных комиссаров"., т.е. " слуг"
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08.10.2021 16:53 Ответить
У меня вопрос к 41% избирателей, проголосовавших за слуг недоумка во втором туре: "Вы не блюете, когда видите своих избранников?"
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08.10.2021 17:27 Ответить
 
 