В процессе расследования смерти нардепа Полякова пока никого не задержали, - начальник полиции Киева Выговский
В рамках расследования смерти нардепа Антона Полякова правоохранители пока никого не задержали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский.
"Никто не задержан, потому что у нас нет оснований сейчас до установления всех обстоятельств и обнаружения... Полностью анализируем видео со всех мест, где он был, где ездил и т.д. Сказать, что это было умышленное убийство мы не можем. Поэтому ми никого пока не задержали", - сказал он.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Пожалуйста, подождите...
Депутаты тоже люди.
Блин... Как дети, ей Богу...
Ця мразота ідентична терористам, які мародерствовали в 14-му на місці збиття Боїнга.
Партія моторол і гіві 100% 😏
Влада непрозоро натякнула, що загиблий не зовсім традиційний.
всосали, зебіли 73%ві...
Зєля Сраліна - зло!!!... читайте історію або , хоча б, вчить Абетку.. зебіли...
ЗЫ вЫбачте за глюки "клави" - придбав БУ ноут (від коллишшньогго користувача Г+Г, видно з ПЗ) -- глючать УСІ (майже) клавіши.. але Зєля та його тупоорилі фани - ождноззначно - зло...((((