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Новости Умер нардеп Поляков
2 042 24
Нацполиция (16188) Поляков Антон (111) Выговский Иван (52)

В процессе расследования смерти нардепа Полякова пока никого не задержали, - начальник полиции Киева Выговский

В процессе расследования смерти нардепа Полякова пока никого не задержали, - начальник полиции Киева Выговский

В рамках расследования смерти нардепа Антона Полякова правоохранители пока никого не задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский.

"Никто не задержан, потому что у нас нет оснований сейчас до установления всех обстоятельств и обнаружения... Полностью анализируем видео со всех мест, где он был, где ездил и т.д. Сказать, что это было умышленное убийство мы не можем. Поэтому ми никого пока не задержали", - сказал он.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский

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Топ комментарии
+7
выйдите на самих себя....зелень
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08.10.2021 15:36
+7
Третьякова, яка зубоскалить зі смерті свого вчорашнього однопартійця, вся ця ублюдочна недопартія, яка зі слиною у рота на перебій травить свого однопартійця-спікера.
Ця мразота ідентична терористам, які мародерствовали в 14-му на місці збиття Боїнга.

Партія моторол і гіві 100% 😏
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08.10.2021 15:46
+6
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08.10.2021 15:40
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выйдите на самих себя....зелень
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08.10.2021 15:36 Ответить
Ты веришь в бессмертие?
Депутаты тоже люди.
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08.10.2021 15:37 Ответить
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08.10.2021 15:40 Ответить
А должны были?
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08.10.2021 15:36 Ответить
СЕГОДНЯ 5 часов назад нардеп Скороход потеряла сознание в помещении комитетов Верховной Рады. По словам очевидцев, у политика внезапно ухудшилось самочувствие. В состоянии шока женщину забрала карета скорой медицинской помощи
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08.10.2021 15:42 Ответить
И что?
Блин... Как дети, ей Богу...
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08.10.2021 15:47 Ответить
И ничего. Ответ ниже. Поэтому некоторые слуги так сильно и напряглись, а начальник полиции говорит "пока никого не задержали".
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08.10.2021 15:50 Ответить
Ишемическую болезнь сердца о которой пишут о Полякове и Скороход прекрасно имитируют два вещества - группа дигитоксина и фторацетат натрия (любимый яд ФСБ). Рвота -- один из признаков острого ишемического приступа.
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08.10.2021 15:48 Ответить
само собой...круглых идиотов отсеивали на тренингах..
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08.10.2021 15:39 Ответить
Как никого? Арестован автомобиль. Теперь надо решить: восемь раз расстрелять или один раз взорвать его.
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08.10.2021 15:40 Ответить
Разговор ни р чем. И никого не задержат.
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08.10.2021 15:40 Ответить
Какой вакциной он ширнулся?
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08.10.2021 15:41 Ответить
Политическая целесообразность в текущем моменте требует "обоснования" версии - убийство народного депутата Украины Полякова. Такова логика противостояния... И Кремль может заявить: хунта убивает...
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08.10.2021 15:42 Ответить
Третьякова, яка зубоскалить зі смерті свого вчорашнього однопартійця, вся ця ублюдочна недопартія, яка зі слиною у рота на перебій травить свого однопартійця-спікера.
Ця мразота ідентична терористам, які мародерствовали в 14-му на місці збиття Боїнга.

Партія моторол і гіві 100% 😏
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08.10.2021 15:46 Ответить
Дауншу Третьяковку берите, не продаете
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08.10.2021 15:48 Ответить
Не прогадаете*
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08.10.2021 16:17 Ответить
Як це не затримали та чому? Відомо ж, що Поляков кілька годин їздив по місту зі знайомий чоловіком, якому загиблий набрид, та він висадив його зі своєї автівки у таксі. Хто той чоловік та чому загиблий після сварки зі співмешканкою пішов до якогось чоловіка?

Влада непрозоро натякнула, що загиблий не зовсім традиційний.
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08.10.2021 15:51 Ответить
Пил водку, коньяк, виски, шампанское, вино, пиво, самогон.. а "отравился" печеньками...
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08.10.2021 16:03 Ответить
Да, как Ющер в свое время
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08.10.2021 19:40 Ответить
............будь-які контакти із зеленою пліснявою - шкідиві для здоров"я..
всосали, зебіли 73%ві...
Зєля Сраліна - зло!!!... читайте історію або , хоча б, вчить Абетку.. зебіли...
ЗЫ вЫбачте за глюки "клави" - придбав БУ ноут (від коллишшньогго користувача Г+Г, видно з ПЗ) -- глючать УСІ (майже) клавіши.. але Зєля та його тупоорилі фани - ождноззначно - зло...((((
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08.10.2021 16:39 Ответить
Вопросов к зельоным становится с каждым днем все поболе.Шмаркля ни перед чем не остановится,а впереди еще офшоры.Антирессно,Шифер уже завещание написял?
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08.10.2021 16:41 Ответить
Да! Это не по пустой машине в гараже 18 раз стрельнуть !
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08.10.2021 17:39 Ответить
 
 