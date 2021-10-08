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Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура. ФОТО
7 октября при получении взятки задержан военнослужащий одного из отделов пограничной службы 31 пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
По данным следствия, пограничник требовал и получил у гражданина неправомерную выгоду за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию. Задержали его правоохранители после получения 1200 евро взятки.
Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения военнослужащему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий08.10.2021 15:44 Ответить Мне нравится 0
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Don Bessam dc0e2bc1
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Efim Berkovich
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альфред рудий
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