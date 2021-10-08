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Буковина (888) взятка (6038) пограничники (1561)

Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура. ФОТО

7 октября при получении взятки задержан военнослужащий одного из отделов пограничной службы 31 пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура 01

По данным следствия, пограничник требовал и получил у гражданина неправомерную выгоду за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию. Задержали его правоохранители после получения 1200 евро взятки.

Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура 02

Также читайте: Пограничник задержан на Закарпатье при получении 2,5 тыс. долл. взятки за контрабанду сигарет, - ГБР. ФОТО

Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы сообщения военнослужащему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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08.10.2021 15:44 Ответить
отряд не заметил потери бойца...
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08.10.2021 15:50 Ответить
Странно, но как то доллары в Закарпатье очень изменились...
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08.10.2021 16:21 Ответить
я так понимаю на капоте то что у него в карманах было? я еще могу понять кнопочный телефон для конспирации, к старости я слаб зрением или он курит дичь лютейшую jin ling, пхахахаха вы цену для интереса гляньте на этот деликатес, во где подставили бедолагу, щьорт побьери
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08.10.2021 16:36 Ответить
 
 