"Нафтогаз" растаможил 2,4 млрд куб. м. газа, поставленные "Газпромом" еще в 2015 году: это привело к недополучению бюджетом 2,25 млрд грн ренты, - журналист Винничук

В сентябре Украина импортировала самые большие за год объемы газа по средней цене $ 344 / тыс. куб м при ценах на европейских биржах более $1000. Половина газа была импортирована из России. Но мы не импортируем газ из РФ.

Об этом сообщил журналист Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"В сентябре через украинскую таможню были оформлены 3 млрд куб. м. газа в $1,1 млрд. Это самые большие за весь 2021 год объемы растаможивания импортного газа. Средняя цена растаможенного газа составляла $ 344 за тыс. куб. м. Это при том, что цена газа на европейских биржах превысила $1000 за тыс. куб. м. Большая половина этого газа была поставлена из России. На это обратил внимание аналитик Dragon Capital Деннис Саква. Как оказалось, таможня причислила в сентябрьскую статистику оформления "Нафтогазом" газа, который Газпром поставил Украине в 2015 году. Тогда "Нафтогаз" отказался подписывать акт приема-передачи газа, поскольку кремлевская монополия включила в него объемы газа, которые она поставила на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас газ оформили не на основании актов приема-передачи газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", а на основании справки "Укртрансгаза", - рассказал он.

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"То есть, в октябре-ноябре 2015 году в Украину были поставлены "Газпромом" 2,4 млрд куб. м. газа, которые не прошли таможенное оформление. Государственная фискальная служба (ГФС) увидела в этом попытку уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. ГФС завела против должностных лиц компании дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В том числе - против тогдашнего председателя правления Андрея Коболева. В 2018 году ГФС насчитала Коболеву штраф на 8,3 млрд грн по этому делу. Налоговые милиционеры готовились сообщить менеджерам НАКа подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и избрать им меру пресечения. Рассказывают, что еще месяц назад Коболев готовился к аресту. В сентябре 2021 НАК уплатил в бюджет 3 млрд грн НДС. Вероятно таким образом у компании "попросили" добавить денег в бюджет", - пояснил журналист.

"Второй момент - уменьшение объемов поступления рентных платежей в бюджет от газодобывающих компаний. Для расчета ренты на газ в Украине берутся средние цены импортируемого за месяц газа, по данным таможни. Однако в сентябре через таможню были проведены значительные объемы газа по ценам 2015 года. Как подсчитал экс-менеджер "Нафтогаза" Алексей Хабатюк, средняя цена импорта уменьшилась с $546 до $344 за тыс. кубов. В результате вместо 5,91 млрд грн ренты газодобывающие компании оплатят в бюджет 3,66 млрд грн ренты. То есть, государственный "Нафтогаз" заплатил 3 млрд грн НДС, а добывающие компании, включая государственную "Укргаздобычу" и частных добытчиков с долей около 30%, не доплатят в бюджет 2,25 млрд грн ренты. Этим делом ГФС помогла газодобывающим компаниям сэкономить на уплате налогов за период, когда цены на газ достигли пиковых значений - выше $ 1300 за тыс. куб. м", - резюмировал Винничук.







