Саакашвили похудел на 12 кг за 8 дней голодовки в тюрьме, - адвокат

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который содержится с 1 октября в тюрьме, за восемь дней голодовки похудел на 12 килограммов.

Об этом сообщил сегодня журналистам его адвокат Бека Басилая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограммов. С каждым днем ​​состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр ", - сказал Басилая после посещения Саакашвили в Руставской тюрьме №12.

По информации адвоката, Саакашвили по-прежнему лишен права на телефонные звонки - это ограничение со стороны прокуратуры Басилая считает незаконным. "У него действительно уже есть телевизор, также принесли дополнительный матрас", - сообщил адвокат.

По информации Басилая, в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родители и дети. Накануне администрация тюрьмы не позволила посещение матери экс-президента Гиули Аласания.

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Сегодня отец Михеила Саакашвили - Николоз обратился к сыну через социальные сети и призвал его прекратить голодовку.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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