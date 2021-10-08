Саакашвили похудел на 12 кг за 8 дней голодовки в тюрьме, - адвокат
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который содержится с 1 октября в тюрьме, за восемь дней голодовки похудел на 12 килограммов.
Об этом сообщил сегодня журналистам его адвокат Бека Басилая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограммов. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр ", - сказал Басилая после посещения Саакашвили в Руставской тюрьме №12.
По информации адвоката, Саакашвили по-прежнему лишен права на телефонные звонки - это ограничение со стороны прокуратуры Басилая считает незаконным. "У него действительно уже есть телевизор, также принесли дополнительный матрас", - сообщил адвокат.
По информации Басилая, в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родители и дети. Накануне администрация тюрьмы не позволила посещение матери экс-президента Гиули Аласания.
Сегодня отец Михеила Саакашвили - Николоз обратился к сыну через социальные сети и призвал его прекратить голодовку.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
"хочеш похудэт ? спрасы мэна как !"
сбрасывать по полтора кило в день !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
китайские жиротопки нервно курят
А тепер ще додам, що Саакашвілі на сьогоднішній день є громадянином України. У ЗМІ була інформація, що грузинського громадянства його позбавили. А раз так, то я не виключаю, що кошти витрачені на утримання цього "громадянина України", який до речі при преЗедентові рехВОРми очолює, грузинська влада може виставити як зовнішній борг України перед Грузією. Тому ще рано радіти з того, що ми його здихались. Він і з тюрми в Руставі буде доїти державний бюджет України.
Ви відповідаєте: "За час його перебування в Україні на його утримування наш бюджет витратив набагато більше ... Ти хотів-би , щоб це продовжувалося?"
У моєму коментарі навіть натяку не було на якесь хотіння щоб щось продовжувалось.
А чи є приклади того що за перебування у в'язниці за кордоном платить держава, громадянином якої є ув'язнений я не знаю. То моє припущення, на яке я маю право.
Навчіться не тільки читати коментарі, але їх і правильно розуміти та адекватно на них реагувати.
Не бачу сенсу далі з вами вести дискусію. Бувайте здорові.
кило за Яресько
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полкило за Сандру
Яресько - пристойна жінка.
При полном отсутствии аппетита, вкуса и запаха.
Кто то из нас двоих врет…
- насчет морального пресса подтверждаю - как то пришлось испытать горе за неприятностью - так через пару недель похудел на пару размеров..
а то разбрюхатился - ни один пропеллер уже не тянет...
учитесь набирать очки, зеленые ...
стефан? ау?
у Карлссона
бензин кончился
был полный бак
У нас своих проблем за гланды: война, экономика, коррупция, ковид и т.п.
Он туда поехал сам, совершеннолетний, вменяемый - ну и пусть сам там мукает !
Надо было брать пример с мадам капительман.
Тягалась с Шуфричем и Власенко втихаря и старперы по прежнему ее обожают.