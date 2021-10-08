Указанной в отчетности прибыли компаний окружения Зеленского вряд ли хватило бы на покупку дорогой недвижимость в центре Лондона, - СМИ
Журналисты выяснили, что компании, связанные с окружением Владимира Зеленского, в 2010-х годах покупали дорогую недвижимость, хотя в финансовой документации показывали значительно меньшие доходы.
Как выяснили журналисты "Слидства.Инфо", за время работы с каналом олигарха Коломойского у фирм окружения Зеленского появляется ценная недвижимость в центре Лондона, сообщает Цензор.НЕТ.
Документы из масштабной утечки Pandora Papers позволили установить, что компании "кварталовцев" имеют в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании. Речь идет о фирмах первого помощника президента Владимира Зеленского, Сергея Шефира, и совладельца "Квартала 95" Андрея Яковлева. Она обошлась бывшим партнерам президента в 7,5 млн долларов.
"Могли ли "кварталовцы" заработать на нее в Украине?", - интересуются журналисты.
"Прибыль в 2012 году компании "Квартала 95" по сравнению с доходами показали немного. Поэтому и сумма налогов вышла незначительная - всего 43 000 долларов. Фактически, из каждой сотни долларов дохода после всех расходов и уплаты налогов осталось лишь около 2 долларов прибыли. Далее дела Квартала несколько ухудшились. В 2013-м, 2014-м и 2015-м фирмы Зеленского были убыточными, и с каждым годом сумма убытков росла. Казалось, что "Квартал" тратил больше, чем зарабатывал. Поэтому большинство компаний группы Зеленского и партнеров в это время либо не платили налог на прибыль вообще - потому что не с чего, или платили его минимально", - отмечают журналисты.
"Вряд ли таких денег хватило бы, чтобы купить дорогую недвижимость в центре Лондона, которая впоследствии появилась у фирм, принадлежавших бизнес-партнерам Зеленского. Сергею Шефиру, ныне - первому помощнику президента, и "кварталовскому" сценаристу и режиссеру Андрею Яковлеву", - резюмирует издание.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".
Пожалуйста, подождите...
доложите,что произошла ошибка !
Никакого уважения к многостаночнику зеленскому.
Все найдут и озвучат.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·
В череде скандалов и факапов власти я чуть не пропустил признание властью того, что нашим воинам не выплачивают "боевые". Президенту его зарплату платят. Вовремя. И слугам народа платят. Тоже вовремя. Кабмину платят вовремя. И вовремя платят даже Ермаку, Арестовичу и Лещенко. Но не платят "боевые" нашим военным. И это днище.
Факт невыплат признал замминистра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в ВР. Он сказал, что Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн. Причиной является недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. Из-за этого приходится экономить на закупках топлива для армии. Считаю, что после информации о таких долгах перед военными, депутаты должны еще больше денег выделить на президентский университет и другие дорогие игрушки Зеленского. А ещё власти стоит без тендера продолжать выделять деньги на все, что только можно. Армия подождёт, да? Власть знает, если что, то у нас же есть волонтёры, которые дизель для танков привезут.
Ну, когда же этот трэш закончится??? И очень хочу услышать от фанатиков Зе слова "А что при вас военным не должны были?". Так вот, при нас военным выплаты не задерживали. И когда я закончил свою каденцию народного депутата, то долги перед военными равнялись нулю. Не то, что сейчас...
Разных.
всё просто так, кроме денег.
платите налоги, лохи