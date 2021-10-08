Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат
Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%. С начала 2021 года рост цен составил 7,5%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2020 года) инфляция ускорилась до 11,0% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.
Таким образом, инфляция находится на максимуме за три года: выше была только в мае 2018 года - 11,7%.
Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали яйца - на 13,6%. В то же время, фрукты подешевели на 3,4%, подсолнечное масло - на 0,9%, сахар - на 0,1%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - на 7,9%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,4%, транспорт подешевел на 0,1%, цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру - снизились на 0,6%, образование подорожало на 13,2%, рестораны и гостиницы - без изменений.
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Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
Баба Жулька, де зубожілий народ? Де пів вареника? Агов!
Перепрошую за сумні жарти.
Гарна торгівельна кон'юнктура. Макроеконічна стабільність, хороший стан банківського сектору і обмежена монетарна база на початок 20 року. Та й досі не не все прожрали, хоча деінде дно вже можна роздивитись. От тільки газ серанув невчасно, але на фоні збільшення світових сировинних цін, тож природно.
З іншого боку - світовий інфляційний тиск і власне монетарне помєякшення за нового голови НБУ. Торішні декларації наглядової ради про стимулювання інфляції.
На зворотньому русі все це може приcкорити інфляцію до кількох десятків відсотків.
Податки + відкати ростуть ...
Та стабільності та балансу - немає, ІНФЛЯЦІЯ РОСТЕ !!!
Значить - друге росте скоріше , ніж перше