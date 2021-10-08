Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат

Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%. С начала 2021 года рост цен составил 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2020 года) инфляция ускорилась до 11,0% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.

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Таким образом, инфляция находится на максимуме за три года: выше была только в мае 2018 года - 11,7%.

Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали яйца - на 13,6%. В то же время, фрукты подешевели на 3,4%, подсолнечное масло - на 0,9%, сахар - на 0,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - на 7,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

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Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,4%, транспорт подешевел на 0,1%, цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру - снизились на 0,6%, образование подорожало на 13,2%, рестораны и гостиницы - без изменений.