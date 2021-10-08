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инфляция (587) цены (2229) Госстат (220)

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат

Потребительские цены в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с августом выросли на 1,5%. С начала 2021 года рост цен составил 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2020 года) инфляция ускорилась до 11,0% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.

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Таким образом, инфляция находится на максимуме за три года: выше была только в мае 2018 года - 11,7%.

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат 01

Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали яйца - на 13,6%. В то же время, фрукты подешевели на 3,4%, подсолнечное масло - на 0,9%, сахар - на 0,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - на 7,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат 02

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Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,4%, транспорт подешевел на 0,1%, цены на связь выросли на 0,6%, на отдых и культуру - снизились на 0,6%, образование подорожало на 13,2%, рестораны и гостиницы - без изменений.

Инфляция в Украине ускорилась до 11% - максимума с мая 2018 года, - Госстат 03

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Топ комментарии
+16
ХУЖЄНЄБУДЄТЬ!!!
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08.10.2021 16:42
+10
"жить становится лучше, жить становится ЗЕленей... "
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08.10.2021 16:42
+9
Тільки Порох та Пороха уряди передали владу одразу срака! Це як треба завзято "керувати", щоб за 2 роки все зруйнувати?🤬 Тотальна корупція та профанство, відсутність бачення розвитку держави абсолютна!!!🤬
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08.10.2021 16:49
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Правила форума Совет форумчан
ХУЖЄНЄБУДЄТЬ!!!
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08.10.2021 16:42 Ответить
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08.10.2021 17:06 Ответить
"жить становится лучше, жить становится ЗЕленей... "
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08.10.2021 16:42 Ответить
"зато посмеемся" как говорит знакомая ЗЕленуха
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08.10.2021 16:43 Ответить
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
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08.10.2021 17:07 Ответить
Автогаз 18.85....скоро бензин догонит...
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08.10.2021 16:44 Ответить
Это еще не предел. Нам тариф на энергию для бизнеса подняли сразу на 50 коп. Снова будет рост цен.

Пекари спрогнозировали подорожание хлеба на 10-25% из-за роста цен на газ и электроэнергию Источник: https://biz.censor.net/n3292743
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08.10.2021 17:18 Ответить
напечатают еще100 лярдов чтобы ускорить еще и заживем!)
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08.10.2021 16:45 Ответить
"рост цен... инфляция на максимуме..."

Баба Жулька, де зубожілий народ? Де пів вареника? Агов!
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08.10.2021 16:48 Ответить
Свидетели секты полвареника вымерли как мамонты. За два с половиной года многие так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
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08.10.2021 17:09 Ответить
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08.10.2021 16:48 Ответить
Та, похрін. Зате, колибан- спікер!!!
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08.10.2021 16:48 Ответить
поклёп на лидора всех времён. Такого не может быть!
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08.10.2021 16:48 Ответить
Тільки Порох та Пороха уряди передали владу одразу срака! Це як треба завзято "керувати", щоб за 2 роки все зруйнувати?🤬 Тотальна корупція та профанство, відсутність бачення розвитку держави абсолютна!!!🤬
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08.10.2021 16:49 Ответить
Це ще не все. Лише початок.
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08.10.2021 20:24 Ответить
Да пох на эту инфляцию.Замбийскую квачу надо брать.Инфа-сотка.
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08.10.2021 16:49 Ответить
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08.10.2021 16:50 Ответить
Зубожиння, кажете, закінчилося... Может это прорыв? Ну который как на рабсее, сразу очередное дно пробивать...
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08.10.2021 16:56 Ответить
Эпоха бедности уже закончилась, эпоху выживания бубочка объявил еще той весной. Такими темпами скоро начнется эпоха массовой эмиграции плавно переходящая в эпоху каннибализма.
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08.10.2021 17:10 Ответить
Порох, астанавісь! Хватіт ставіть палкі в калєса і іздєваться над новимі ліцамі.
Перепрошую за сумні жарти.
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08.10.2021 16:57 Ответить
Коли поміж дешевою цибулей з посадкою клятого Сивого і свободою мудрий нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому на ту цибулю), то він з втратою свободи і гідності отримує дорогу цибулю, картоплю, помідори, огірки і всю-всю городину.
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08.10.2021 17:00 Ответить
**********% любящие приколы, я вас поздравляю, вы сделали себя вместе. А офшорному клоуну плевать на ваши проблемы - ему нужно еще пару миллиардов отвезти в оман, ведь скоро закончится бабло в стране и он свалит в подмосковье
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08.10.2021 17:04 Ответить
У польского реформатора Лешека Бальцеровича вначале 90-х была инфляция 10 000 5 ценники в магазинах меняли 650 раз в день...,это вам повезло,что в декабре 2014 года падение гривны было относительно небольшим,всего в 3 раза,хотя могло быть горяздо хуже...,Яценюк вовремя среагировал и знал что делать дальше...,будь кто другой в той ситуации,сейчас бы гри вна была б 80 за 1 бакс... сейчас доллар должен стоить минимум 55...,почему 28 спросите у Дениски Шмыгаля...
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08.10.2021 17:09 Ответить
Доллар падает, гривна крепчает, ИНФЛЯЦИЯ РАСТЕТ !!!!! Выводим бабки в офшоры. Выводим...
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08.10.2021 17:29 Ответить
Дуже багато факторів.
Гарна торгівельна кон'юнктура. Макроеконічна стабільність, хороший стан банківського сектору і обмежена монетарна база на початок 20 року. Та й досі не не все прожрали, хоча деінде дно вже можна роздивитись. От тільки газ серанув невчасно, але на фоні збільшення світових сировинних цін, тож природно.
З іншого боку - світовий інфляційний тиск і власне монетарне помєякшення за нового голови НБУ. Торішні декларації наглядової ради про стимулювання інфляції.

На зворотньому русі все це може приcкорити інфляцію до кількох десятків відсотків.
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08.10.2021 20:52 Ответить
Долар + евро - падає ...
Податки + відкати ростуть ...
Та стабільності та балансу - немає, ІНФЛЯЦІЯ РОСТЕ !!!
Значить - друге росте скоріше , ніж перше
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08.10.2021 20:54 Ответить
Да і ху с нєй, с інфляциєй! Ґлавноє што бариґу скінулі! Даздрастуєт мудрий нарід!
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08.10.2021 17:52 Ответить
 
 