Украинский воин ранен в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима "тишины", - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил украинский воин, который находится в тяжелом состоянии.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Золотого-4, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого войска применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Крымского наемники РФ вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
А возле Причепиловки войска РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ
Однако, спутниковые снимки, публикуемые международными агентствами, опровергают заявление российской армии: базе иранских беспилотников на аэродроме Т-4 нанесен значительный ущерб.
Были уничтожены платформы для запуска беспилотников.
Число жертв этого авиаудара, возрастет, так как есть множество раненых, некоторых из которых находятся в тяжелом состоянии.,,