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Донбасс (26950) наемники рф (2053) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин ранен в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил украинский воин, который находится в тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Золотого-4, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого войска применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Крымского наемники РФ вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А возле Причепиловки войска РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

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найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
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08.10.2021 17:24 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ
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08.10.2021 18:32 Ответить
,,9 октября контр-адмирал России, Вадим Кулить заявил, что сирийские ПВО с помощью комплексов "Панцирь-С1" сбили 8 из 12 ракет, выпущенных израильскими самолетами F-16 по целям в провинции Хомс.

Однако, спутниковые снимки, публикуемые международными агентствами, опровергают заявление российской армии: базе иранских беспилотников на аэродроме Т-4 нанесен значительный ущерб.
Были уничтожены платформы для запуска беспилотников.
Число жертв этого авиаудара, возрастет, так как есть множество раненых, некоторых из которых находятся в тяжелом состоянии.,,
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10.10.2021 06:18 Ответить
 
 