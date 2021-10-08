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Медведчук (1735) СБУ (19459) государственная измена (1489)

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

По материалам Службы безопасности Украины нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку сообщено о новом подозрении - о государственной измене (ст. 111 УК) и содействие деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 01

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

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Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 02

"В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", - добавили в СБУ.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 03

По данным СБУ, впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Глава СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначены представителей "Л/ДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 04
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 05
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 06
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 07
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 08
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 09
Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 10

Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями наемников РФ. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, российские террористы были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.

Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ 11

"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - подчеркнул Баканов, отметив, что следствие продолжается, решается вопрос объявления подозрения другим лицам.

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Также стоит отметить, что на обнародованных СБУ аудиозаписях Виктор Медведчук вспоминает пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, когда Медведчук общается относительно реализации незаконных схем с представителями российской власти, он озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. На "пленках Медведчука" фигурирует некий Петр Алексеевич (идентифицирован как експрезидент Украины Порошенко).

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Топ комментарии
+25
Ну и шо ? Второй домашний арест ?
Он же не волонтер и не ветеран - бабло скачают и отпустят....
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08.10.2021 17:24
+22
А Вагнер? А ермак с бубочкой? Чем они хуже?
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08.10.2021 17:23
+19
Вот как-раз от них и нужно срочно отвлечь. Очередное "дело Мертветчука" будет как и остальные -- выйдет в пшик.
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08.10.2021 17:25
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Знімай шкарпетки, для початку, коли "бунтовать собрался"!!!

А не посажен, потому что "явний предатель" єто только в БелаРаша ТВ есть такой юридический термин! А в свободних странах - только суд решает, кто "предатель", а кто просто власти не угоден
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09.10.2021 01:18 Ответить
нехило тебя бомбануло. Юзай огнетушитель
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09.10.2021 01:22 Ответить
Знаешь, що таке "дупа"? примени огнетушитель к своей, не срьівай чеки, только! Белоруси народ привьічний, зайдет я думаю!
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09.10.2021 01:25 Ответить
Что-то я не видел белорусских барикад. Ну, может после того как тапки сняли, всем "омоновцам" цветы в дула засунули, а потом пошли в автозаки гурьбой, тогда да, прямо на "окрестино" барикад настроили, аж страшно Лукашенке стало!
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09.10.2021 01:37 Ответить
Наверное потому что со зрением у тебя хреново. Забиваешь в ютубе "Минск баррикады" и смотришь. Или всё проще, и ты просто пистобольства ради строчишь?
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09.10.2021 01:38 Ответить
Я видел барикады на Грушевского. Ваши - не видел. Видать херовые были барикады... Или "буйных" было мало, как пел один певец ротом
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09.10.2021 01:47 Ответить
Не видел - потому что тебе пох. Нормальные были баррикады, а вот людей на них не хватало.

А какой вынос в Пинске, вообще огонь. Но тебе ж пох, не так ли?

https://www.youtube.com/watch?v=_Nf81VsuX4g
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09.10.2021 02:44 Ответить
кстати, из твоих слов получается, что медведчук не изменник и не марионетка маскалей. Так?
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09.10.2021 01:26 Ответить
Тьі или глаза протри, или бухать бросай. Я такого не говорил никогда. Ну, или кидай скрин, где я такое написал. Но вину любого человека должен определять суд, а не толпа с веревкой, и не один презедент или его СНБО. Херовьіе у нас судьі? Так я и не спорю! Сам помотался по ним! Ну так надо суд менять, я не шашкой, как дурак махать!
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09.10.2021 01:31 Ответить
По твоей логике, вину моторылы и гиви должен был определять суд?

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09.10.2021 01:37 Ответить
)) Ну, как же с вами, дураками, тяжело, но весело! ))))))))

Я вот даже из-за тебя кацапскую клаву в винду добавил...

Слушай, товарищЪ белорус с двумя паспортами, ты вообще отличаешь, хоть немного ВОЙНУ, где враг напротив тебя, вооруженный и желающий смерти не только тебе, но и твоей стране, от политических дрязг внутри страны? Я не адвокат Медведчуку, но я его с автоматом в руках не видел, и в выражениях своих он был очень "аккуратен". Ну, он же сам - юрист, мягко говоря со стажем. И, конечно, из любого правила бывают исключения, но вот из исключений создавать правила - зло!
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09.10.2021 01:42 Ответить
Маладэц, ещё и на "кацапском" небось свободно разговариваешь

я то различаю. Но не похоже, что ты различаешь. Иначе бы не строчил всякую отсебятину, довольно популярную, как я вижу, в некоторых украинских кругах.

Касательно медведчука лично мне всего лишь непонятно, как в военное время по сути агентура противника (!) может заседать в Парламенте (!!!). Можно, конечно, сослаться, мол "время вовсе не военное, у нас особый период", но это, мягко говоря, будет звучать неубедительно.

* шо тебе мои паспорта так дались? я сейчас в Минске только потому, что мне так надо, могу хоть послезавтра стартовать обратно в Калифорнию.
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09.10.2021 01:52 Ответить
Это было так, для справки. А то занадта много дешёвых понтов пошло с твоей стороны.

Вот и ты не лезь туда, где не шаришь. А то снятые тапки мерещатся на баррикадах)) "Белараша 24" это походу твой любимый канал, я о таком даже и не слышал)))

ты никуя обо мне не знаешь, от слова совсем. В одном ты прав: у нас с тобой очень мало общего. И уж точно не вам, никогда не видавшим, что такое диктатура и какими становятся люди после 25 лет этого пздца, поучать белорусов что и как делать. С тараканом воевать это не овоща в Ростов отправлять.
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09.10.2021 02:02 Ответить
Да я в ваших сортах говна не разбираюсь. Ваши "каналы" как называются мне до дупы!

Чувак, ваша проблема в том что вы решили спустя 25 лет начать воевать с "тарканом", а мы, украинцы, воевали с нашими "гнидами", все эти 25 лет, чуть ли не каждый год! И я еще помню "революцию на граните", и Майдан 2004 года, и уж тем более 2014 го года! а Вы сидели, извини меня, хер батьки смоктали, а когда уже закипело - не смогли взорваться! Мы ВСЕ ЭТИ 25 лет гоняли наших ********, и сейчас будем тоже делать, а не терпилами будем!
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09.10.2021 02:10 Ответить
Раз до дупы, так чего гонишь пурген? Аналогично и с вашими: мне пох, кому они принадлежат и по чьему заказу вещают. Ваши внутренние склоки не интересны, потому что это было, есть и будет.

И опять возврат к исходному: ты ничего обо мне не знаешь, но позволяешь себе строчить муйню типа "ничего не делали и смоктали"... Хотя это и близко не так.

Гоняйте, хоть до посинения. В нормальных странах, если что, людям ваще до писты кто там у власти, т.к. диктатура и узурпация власти исключены априори.
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09.10.2021 02:35 Ответить
"нормальные страны" - это какие? не знаю ни одну страну первого мира, где бы граждане не кормили гавном свое правительство с завидной периодичностью через демонстрации и протесты
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09.10.2021 11:28 Ответить
Дания, например. С конца 90-х постоянно общаюсь с датчанами, они зачастую даже не в курсе, кто у них премьер. Все датчане знают только королевскую семью, на остальных пох.
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09.10.2021 22:35 Ответить
А Путина с автоматом против наших солдат видел? Нет? Наверно рафик полностью неуиновен. Это как *это не я стрелял, а ружжо*
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10.10.2021 18:14 Ответить
Было и то, и другое, и третье. Но ты об этом явно не в курсе. тебе важен результат, а не факты.
Хотя, если тебе пох, то непонятна причина твоего подгорания от моего вопроса. Сходу окрестил "лукаботом". ппц логика)))
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09.10.2021 02:41 Ответить
"Овощь" не смог Майдан задавить, не потому что он "овощ" был, а потому что украинцы не были "овощами". И был момент, когда Лука тоже всрався, но у вас кишка была тонка кипиш устроить. И носочки испачкать...

ладно... херня все... надо удалять, пока админ не помог...
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09.10.2021 02:15 Ответить
Кукушкін відволікає увагу від зрадника медведчука, якому місце на нарах, нападками на білорусів...
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09.10.2021 11:00 Ответить
Із моїх друзів по реальних барикадах Майдану ніхто не звинувачує білорусів в апатичності.
Здається мені, що про "квіточки омону" та інші звинувачення на адресу білоруських патріотів пишуть ті, хто барикадного газу не нюхали. Поки на нашому Майдані не стріляли, на недільні Віча збиралися сотні тисяч. А от у вирішальну ніч із 18 на 19 лютого, коли бєркутасти і тітушня убивати стали масово і територію Майдану стисли до якихось 30 соток, коли кожному, хто реально оцінював розкладку сил на 19.00, було зрозуміло, що переважаючі сили бандитів у формі зметуть нас із Майдану за 10-15 хвилин, так от цієї ночі оборонців барикад якраз було ну дуже мало. І до ранку число бажаючих приєднатись до оборонців барикад не збільшилось.

Так що індикатор українця, який щось може радити іншим в питаннях протидії узурпаторам або у когось звинувачувати у бездіяльності - це не "був-не був на Майдані", а "був-не був на барикадах Майдану 18 - 20 лютого".
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11.10.2021 12:22 Ответить
О да, по приговорам боевикам, наймитам и террористам (3-8 лет), адской коррумпированности и перманентному трэшу оно и видно, какая она "независимая ветвь". Не позорился бы...
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09.10.2021 01:24 Ответить
мальчонка, как имеющий два паспорта - РБ и США - я много чего могу себе представить. Ещё раз: если судьям башляют и так решают дела, то это даже и не суд. Подобное ничем не отличается от лукашистских судилищ.
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09.10.2021 01:30 Ответить
Кому лука батька, тому ху*ло - дядька. Шо то тебя лексикон жёстко палит, пистобол дешёвый))
Точно без таких как ты разберёмся в Беларуси. И да, мой "мальчонка" тебе в рот не влезет
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09.10.2021 01:39 Ответить
Да вы уже разобрались, как я посмотрю! ))) Самые "разобравшиеся" свалили вовремя и подальше, остальные по тюрьмам или по кладбищам! А на мой рот ты не заглядывайся, братья твои - кацапы ***************, а не я, українець.
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09.10.2021 01:44 Ответить
Шо, уже весь ютуб перелопатил? Как вы разобрались - оно и видно. Эта власть плохая, та плохая, и любая другая будет плохой)))

Докуя ты знаешь, "знаток" куев. Не, риторика что у кацапов, что у хо*лов (не украинцев) - идентичная. У вас гораздо больше общего, чем у нас с вами или с ними. Как есть.
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09.10.2021 01:48 Ответить
Ах, ну конечно! Куда мне, "рабу", который всю сознательную жизнь работает исключительно на самого себя, до склочного тебя, который возомнил себя ипать каким умным, но по факту не в состоянии с галимой коррупцией разобраться в собственной стране)))

Примерно такой ответ я и ожидал. ты просто соврал, по незнанке. И вместо того, что признать сей очевидный факт, спрыгиваешь. А ведь с таким же успехом можно сказать, что воюющие 7,5 лет Украинцы ничего не добились (я так не считаю, потому что изначально в теме), ведь 40% территории Донецкой и 35% территории Луганской областей по-прежнему под маскалями. Про Крым даже не говорю...
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09.10.2021 01:58 Ответить
**..ть какой ты умный! Сам на себя работаешь, но вот я с коррупцией в своей стране не разборался (Shame on me!), а ты разобрался и в Белоруси коррупцию искоренил, или свалил в США, где и без тебя все порешали?
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09.10.2021 02:21 Ответить
Даже сто тысяч человек за всех не решают, прикинь.
Не, просто выбрал страну, которая близка мне по духу. Мне как-то ближе быть в кругу единомышленников, чем вариться в статусе "белой вороны" среди ххх
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09.10.2021 02:40 Ответить
Медведчук, це як довгограюча цукерка для підняття рейтинга Янелоха
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08.10.2021 21:50 Ответить
Крім пустопорожніх балачок, нема проти Пороха доказів!

А як "намалюють", то Порох, він не "одинак" на політичній арені. В нього багато прихильників, і Бубочці така дурня даром не пройде!
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08.10.2021 23:07 Ответить
Речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.

-----------------------------------------------------
Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране.

А кто это же эти высшие должностные лица Украины, и Нацбанка, и правоохранительных органов с кем Медведчук мутил эти дела, что контракты так легко удалось сорвать?!
Кто был тогда Премьер министром и министром Энергетики, и правоохранительные органы МВД, прокуратуры ??
Имена всех в студию предателей высших продажных должностных лиц...и олигархов, не удивлюсь если там замешан Ахметов.
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09.10.2021 00:36 Ответить
А когда были веерные отключения и где?
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09.10.2021 09:14 Ответить
по рашке 24. первому аналу
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09.10.2021 13:57 Ответить
2014 -2015 г.
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09.10.2021 15:13 Ответить
Меньше парашай тудей ,смотрел бы в 2014-2015 и бакланова ,зедебила слушал.Тлько они про это знают ,а остальное население Украины нет.
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11.10.2021 08:42 Ответить
повесить . расстрелять и спалить в крематории . прах марченко не выдавать . ее депортировать до кума-***** . гражданство рф у нее есть и пару нефтяных скважин ***** им подарил . дворец в крыму отдать татарским детям сиротам у которых кум - ***** посадил в лагеря родителей
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09.10.2021 06:47 Ответить
Стус кличе до помсти.
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09.10.2021 08:28 Ответить
Вже ніхто не говорить про Вагнеровців, бо є "Офшори 95"
Вже ніхто не говорить про "Офшори 95", бо є Укрексімбанк
Вже ніхто не говорить про Укрексімбанк, бо раптово помер Поляков... Це все протягом кількох тижнів...
а наразі розкручують тему про Медаедчука , щоби люди забули геть про все, що було до цього!

Зелені чорти , вони такі , як є🙁
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09.10.2021 08:58 Ответить
От Божьего суда не отвертятся
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09.10.2021 09:34 Ответить
Выкрутится
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09.10.2021 09:32 Ответить
A GreenSnot is just a lap dancer at Medvetchuk's party.
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09.10.2021 09:45 Ответить
Я так розумію, що славному Віктору Володимировичу таку прєд'яву пропутінські зерадники викотили - справжні петріоти на таке піти не могли...
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09.10.2021 09:51 Ответить
Мало того они еще и не довольны и всячески пытаются занизить значимость обнуления путинского кума.Уже давно просматривается связь ЕС с ОПЗЖ.
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09.10.2021 14:56 Ответить
Правоохоронні органи знищують державу та громадян, прошу надати право захистити себе від правоохоронних органів)
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09.10.2021 12:20 Ответить
розум - наш захист
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09.10.2021 12:24 Ответить
Предатель Медведчук должен сидеть.
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09.10.2021 14:58 Ответить
Ну і чому тоді ця гнида і досі не в СІЗО?
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09.10.2021 15:02 Ответить
а ківушку за привітання фуйла не треба посадити ?
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09.10.2021 16:16 Ответить
Поки будемо нянькатись з такими «діячами» законними методами , країну просто рознесуть.
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09.10.2021 16:29 Ответить
Как говорил один знакомый, человек с таким лицом, не может быть хорошим...
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09.10.2021 20:53 Ответить
Концерт для пипла? Потом компенсируют ему всеми отпустят, наши органы - мрази
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10.10.2021 12:01 Ответить
Клоунада плять., в этой несчастной Украине не закончится никогда
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21.12.2021 05:04 Ответить
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