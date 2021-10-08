Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО
По материалам Службы безопасности Украины нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку сообщено о новом подозрении - о государственной измене (ст. 111 УК) и содействие деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.
Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.
"В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране", - добавили в СБУ.
По данным СБУ, впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.
"Глава СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины", - говорится в сообщении.
В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающие угольные предприятия. Их руководителями назначены представителей "Л/ДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля.
Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями наемников РФ. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, российские террористы были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.
"Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - подчеркнул Баканов, отметив, что следствие продолжается, решается вопрос объявления подозрения другим лицам.
Также стоит отметить, что на обнародованных СБУ аудиозаписях Виктор Медведчук вспоминает пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, когда Медведчук общается относительно реализации незаконных схем с представителями российской власти, он озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины. На "пленках Медведчука" фигурирует некий Петр Алексеевич (идентифицирован как експрезидент Украины Порошенко).
Пожалуйста, подождите...
А не посажен, потому что "явний предатель" єто только в БелаРаша ТВ есть такой юридический термин! А в свободних странах - только суд решает, кто "предатель", а кто просто власти не угоден
А какой вынос в Пинске, вообще огонь. Но тебе ж пох, не так ли?
https://www.youtube.com/watch?v=_Nf81VsuX4g
Я вот даже из-за тебя кацапскую клаву в винду добавил...
Слушай, товарищЪ белорус с двумя паспортами, ты вообще отличаешь, хоть немного ВОЙНУ, где враг напротив тебя, вооруженный и желающий смерти не только тебе, но и твоей стране, от политических дрязг внутри страны? Я не адвокат Медведчуку, но я его с автоматом в руках не видел, и в выражениях своих он был очень "аккуратен". Ну, он же сам - юрист, мягко говоря со стажем. И, конечно, из любого правила бывают исключения, но вот из исключений создавать правила - зло!
я то различаю. Но не похоже, что ты различаешь. Иначе бы не строчил всякую отсебятину, довольно популярную, как я вижу, в некоторых украинских кругах.
Касательно медведчука лично мне всего лишь непонятно, как в военное время по сути агентура противника (!) может заседать в Парламенте (!!!). Можно, конечно, сослаться, мол "время вовсе не военное, у нас особый период", но это, мягко говоря, будет звучать неубедительно.
* шо тебе мои паспорта так дались? я сейчас в Минске только потому, что мне так надо, могу хоть послезавтра стартовать обратно в Калифорнию.
Вот и ты не лезь туда, где не шаришь. А то снятые тапки мерещатся на баррикадах)) "Белараша 24" это походу твой любимый канал, я о таком даже и не слышал)))
ты никуя обо мне не знаешь, от слова совсем. В одном ты прав: у нас с тобой очень мало общего. И уж точно не вам, никогда не видавшим, что такое диктатура и какими становятся люди после 25 лет этого пздца, поучать белорусов что и как делать. С тараканом воевать это не овоща в Ростов отправлять.
Чувак, ваша проблема в том что вы решили спустя 25 лет начать воевать с "тарканом", а мы, украинцы, воевали с нашими "гнидами", все эти 25 лет, чуть ли не каждый год! И я еще помню "революцию на граните", и Майдан 2004 года, и уж тем более 2014 го года! а Вы сидели, извини меня, хер батьки смоктали, а когда уже закипело - не смогли взорваться! Мы ВСЕ ЭТИ 25 лет гоняли наших ********, и сейчас будем тоже делать, а не терпилами будем!
И опять возврат к исходному: ты ничего обо мне не знаешь, но позволяешь себе строчить муйню типа "ничего не делали и смоктали"... Хотя это и близко не так.
Гоняйте, хоть до посинения. В нормальных странах, если что, людям ваще до писты кто там у власти, т.к. диктатура и узурпация власти исключены априори.
Хотя, если тебе пох, то непонятна причина твоего подгорания от моего вопроса. Сходу окрестил "лукаботом". ппц логика)))
ладно... херня все... надо удалять, пока админ не помог...
Здається мені, що про "квіточки омону" та інші звинувачення на адресу білоруських патріотів пишуть ті, хто барикадного газу не нюхали. Поки на нашому Майдані не стріляли, на недільні Віча збиралися сотні тисяч. А от у вирішальну ніч із 18 на 19 лютого, коли бєркутасти і тітушня убивати стали масово і територію Майдану стисли до якихось 30 соток, коли кожному, хто реально оцінював розкладку сил на 19.00, було зрозуміло, що переважаючі сили бандитів у формі зметуть нас із Майдану за 10-15 хвилин, так от цієї ночі оборонців барикад якраз було ну дуже мало. І до ранку число бажаючих приєднатись до оборонців барикад не збільшилось.
Так що індикатор українця, який щось може радити іншим в питаннях протидії узурпаторам або у когось звинувачувати у бездіяльності - це не "був-не був на Майдані", а "був-не був на барикадах Майдану 18 - 20 лютого".
Точно без таких как ты разберёмся в Беларуси. И да, мой "мальчонка" тебе в рот не влезет
Докуя ты знаешь, "знаток" куев. Не, риторика что у кацапов, что у хо*лов (не украинцев) - идентичная. У вас гораздо больше общего, чем у нас с вами или с ними. Как есть.
Примерно такой ответ я и ожидал. ты просто соврал, по незнанке. И вместо того, что признать сей очевидный факт, спрыгиваешь. А ведь с таким же успехом можно сказать, что воюющие 7,5 лет Украинцы ничего не добились (я так не считаю, потому что изначально в теме), ведь 40% территории Донецкой и 35% территории Луганской областей по-прежнему под маскалями. Про Крым даже не говорю...
Не, просто выбрал страну, которая близка мне по духу. Мне как-то ближе быть в кругу единомышленников, чем вариться в статусе "белой вороны" среди ххх
А як "намалюють", то Порох, він не "одинак" на політичній арені. В нього багато прихильників, і Бубочці така дурня даром не пройде!
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Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране.
А кто это же эти высшие должностные лица Украины, и Нацбанка, и правоохранительных органов с кем Медведчук мутил эти дела, что контракты так легко удалось сорвать?!
Кто был тогда Премьер министром и министром Энергетики, и правоохранительные органы МВД, прокуратуры ??
Имена всех в студию предателей высших продажных должностных лиц...и олигархов, не удивлюсь если там замешан Ахметов.
Вже ніхто не говорить про "Офшори 95", бо є Укрексімбанк
Вже ніхто не говорить про Укрексімбанк, бо раптово помер Поляков... Це все протягом кількох тижнів...
а наразі розкручують тему про Медаедчука , щоби люди забули геть про все, що було до цього!
Зелені чорти , вони такі , як є🙁