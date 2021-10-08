"Не наши полномочия менять закон. Нам он не нравится? Ну, извините", - судья Ткачук о действиях Верховного Суда относительно судебной реформы

Обращение Верховного Суда в КСУ относительно проверки конституционности судебной реформы выходит за пределы полномочий и может создать препятствия не только для реализации положений действующего Закона "О Высшем совете правосудия", но и стать препятствием для дальнейшего функционирования ВСП.

Об этом сегодня в Верховном Суде заявил судья Олег Ткачук, который не голосовал за обращение в КСУ относительно проверки конституционности судебной реформы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Приятно, что среди судей Верховного Суда нашлись те, кто пошли против течения. Те, кто имеют здравый смысл. Те, кто называют вещи своими именами. Жаль, что таких всего 15, но наше уважение за достойную позицию", - сказано в сообщении ЦПК.

"Мне вообще непонятны попытки отдельных коллег слезами выплакать, выпросить изменения в Закон, который вступил в силу. Повернуть реку в другую сторону, заставить законодателя принять решение, которое было бы таким, что прежде всего подходило бы нам, не получится и это не наша задача. Не наши полномочия менять закон. Не нужно унижать Верховный Суд и судейскую независимость такими действиями.

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Попытки где-то о чем-то договориться попахивают советским подходом, когда народные депутаты вызывались в Москву поднять руки, а не принимать совместные решения. Такой подход в судебной власти Украины свидетельствуют о непонимании самого принципа разделения властей, о непонимании своего назначения в государстве. Мы должны демонстрировать независимость. Действовать независимо. Быть арбитром в каждом и любом споре. А что нам сейчас предлагают? Представьте себе что к нам на заседание или на Пленум пришел председатель правительства и попросил отменить наши судебные решения относительно действий Кабинета Министров или какого-то министерства. Такое же просто невозможно себе представить. Так почему же тогда нормальным мы считаем наши походы в течение последних недель по всем возможным инстанциям с просьбой отменить закон. Мы что демонстрируем свою неспособность читать закон? Хотим показать зависимость?

Закон четко расписал процедуру. Нам такой закон не нравится? Ну, извините. Мы - рабы закона. Мы считаем, что закон не соответствует Конституции и нарушает права. Назовите пример того случая, когда этот данный закон уже нарушил чье-то право, а суд не может его восстановить. Нет такого примера", - отметил Ткачук.

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Он подчеркнул, что "принятие предложенного проекта постановления Пленума выходит за пределы полномочий и противоречит способу реализации полномочий Верховного Суда, как высшего суда в государстве, предусмотренных Конституцией и законами Украины".

"В совокупности с потенциально возможным непродуманным решением Совета судей, принятие Постановления Пленума в предложенной редакции может создать препятствия не только для реализации положений действующего Закона "О Высшем совете правосудия", но и может стать препятствием для дальнейшего функционирования ВСП, станет вызовом законодательной власти и той части общества, которые поддерживают подобные законодательные устремления.

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Это не та миссия, которая возложена на Верховный Суд. Верховный Суд не должен стать тормозом в вопросах совершенствования деятельности органов, обеспечивающих функционирование судебной власти. Суд вообще создан для того, чтобы способствовать изменениям в жизни к лучшему, а не противопоставлять себя общественным ожиданиям", - резюмировал Ткачук.

Интервью с Олегом Ткачуком выйдет на Цензор.НЕТ на следующей неделе.