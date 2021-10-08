РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11361 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 402 47
вакцина (3777) карантин (16728) Минздрав (4883) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине в наличии 6 миллионов доз вакцины CoronaVac, - Минздрав

В Украине в наличии 6 миллионов доз вакцины CoronaVac, - Минздрав

В Украине имеется около 6 млн доз вакцины от коронавируса CoronaVac, более 2 млн человек уже привились данным препаратом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"На начало октября более 2 млн украинцев вакцинировались вакциной CoronaVac. Сейчас страна имеет около 6 млн доз этой вакцины. Она доступна в центрах массовой вакцинации, пунктах вакцинации, ею вакцинируют мобильные бригады", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что вакцина против COVID-19 CoronaVac, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech, - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования и применяется в 40 странах, таких как Китай, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Казахстан, Армения, Грузия и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко

Согласно результатам чилийского исследования, проведенного в феврале-апреле 2021 года, эффективность Coronavac/Sinovac составляет 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы "Альфа" и "Гамма"), 87,5% в предотвращении госпитализации и 86 3% в предотвращении смерти.

Кроме того, вакцина доказала свою эффективность в предотвращении госпитализации и смерти вследствие заболевания, вызванного штаммом "Дельта". Исследования среди жителей Китая в возрасте 18-59 лет показали, что две дозы вакцины имели эффективность в 59% против симптоматического заболевания COVID-19, 70,2% против средней формы тяжести заболевания и 100% против тяжелых случаев.

Исследования среди 43,8 тыс. человек в возрасте от 70 лет в бразильском штате Сан-Паулу подтвердили, что эффективность Coronavac/Sinovac против симптоматической болезни, вызванной штаммом "Гамма", составила 46,8%, эффективность в предотвращении госпитализации была 55,5%, против смерти - 61,2%. При этом для возрастной группы 70-74 года эффективность против симптоматической болезни составляла 59%, против госпитализации - 77,6%, а против смерти - 83,9%. Чем старше были испытуемые, тем ниже была эффективность.

Также читайте: Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, - ученые

В Минздраве отмечают, что прививка вакциной CoronaVac позволяет путешествовать в 50 стран мира, в частности, в Австрию, Испанию, Грецию, Финляндию, Швецию, Нидерланды и др.

Напоминаем, по состоянию на 8 октября в Украине полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 6 млн человек.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Это в принципе единственная правильная вакцина с практически полным отсутствием побочек и действительным эффектом при заболевании в отличии от всяких генноноваций
показать весь комментарий
08.10.2021 17:57
+3
А почему "единственно правильнуя" вакцину не используют в США, Евросоюзе, Японии? Нет средств приобрести? Не понимают единственноправильности? Назло бабушке отмораживают уши?
показать весь комментарий
08.10.2021 18:07
+3
Она не плоха, она обладает наименьшей доказанной эффективностью среди прочих восьми рекомендованных МОЗ вакцин. И, как любая инактивированная вакцина, у большинства людей она вызывает иммунный ответ именно на тот штамм вируса, из которого она сделана. Не у всех, у большинства. Но часть людей получает специфический иммунитет, который распознает белки, которые одинаковы у всех штаммов, и получают защиту от всех мутаций. Новомодные мРНК и векторные вакцины пытаются вызвать иммунный ответ в организме только на один белок - так называемый "шип", который и позволяет проникнуть в клетку вирусу. Плюс в этом - пока у вируса этот белок не менялся, он в достаточной степени специфичен для всей группы коронавирусов, поэтому новомодные вакцины имеют одинаковую эффективность против всех штаммов. Минус - если всё же в ходе мутаций этот белок изменится, новомодные вакцины станут полностью бесполезны. В то время, как инактивированная вакцина "обучает" организм определять вирус по многим разным белкам, и есть шанс, что она хуже, но будет работать по крайнем мере у части людей.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а давайте сначала депутатов этой китайской хренью уколем...трижды!
показать весь комментарий
08.10.2021 17:38 Ответить
Уколи...
показать весь комментарий
08.10.2021 17:39 Ответить
Так не будешь колоть? Или что?
показать весь комментарий
08.10.2021 17:50 Ответить
А сколько доз нормальной вакцины в наличии?
показать весь комментарий
08.10.2021 17:44 Ответить
Всмысле нормальной? А чем эта вакцина плоха? Я понимаю что это цензор, что тут все поголовно эксперты криминалисты, вирусологи, экономисты и тд, но все же...
показать весь комментарий
08.10.2021 17:50 Ответить
Это в принципе единственная правильная вакцина с практически полным отсутствием побочек и действительным эффектом при заболевании в отличии от всяких генноноваций
показать весь комментарий
08.10.2021 17:57 Ответить
Она пользуется спросом в мире, она доступна и главное она помогает. То что она с Китая это аргумент для школьников, тамощние ученные ничем не отличаются от американских к примеру.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:01 Ответить
А почему "единственно правильнуя" вакцину не используют в США, Евросоюзе, Японии? Нет средств приобрести? Не понимают единственноправильности? Назло бабушке отмораживают уши?
показать весь комментарий
08.10.2021 18:07 Ответить
Потому ,что это еще и вопрос денег.В США надо продавать Файзер,в ЕС Астро Зенеку,про Японию не знаю,наверняка что-то есть.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:35 Ответить
Кроме того,если верить конспирологам,вирус выведен в Китае.Тогда они знают про этот вирус все,и их вакцина самая действенная.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:37 Ответить
Во первых модерна и файзер намного лучше китайской, но вот только побочки есть, пугаются состояний как при корно, но это не то. Хотя я все же не рекомендовал их к пожилым людям, но а китайская это классическая вакцина сделана по принципу как и от оспы когда то. Ну как бы в Украине есть выбор, какую тебе сделать вакцину, это хорошо, реально замечательно.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:06 Ответить
Теоретично. А насправді, шо там за вірус і де вони його взяли - хз.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:12 Ответить
Я привился Коронаваком супруга Файзером, итог я 6 дней пролежал с температурой 38,5 и капаюсь от пневмонии а у нее просто день недомагания был
показать весь комментарий
08.10.2021 22:02 Ответить
Я смотрел данные по Бразилии и Аргентине - они выложили их первыми .потом врач из Казахстана ( знакомство заочно) писал что стараются применять только его из за отсутствия побочек и большой ответственности врача перед родственниками пациента и в конце буквально месяц назад знакомая ( с общирными связями )обошла несколько больниц . институтов и везде в личном разговоре ей советовали именно его . А так может наложиться на укол что угодно от банального ОРЗ до гриппа
показать весь комментарий
08.10.2021 22:33 Ответить
Ну если уж совсем кратко - те вакцины которые использует "золотой миллиард.". А гуманитарная помощь странам 3 мира, прив сем желании, доверия не вызывает.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:00 Ответить
Она признана ВОЗ, она помогает. Или политические игры имеют значение больше чем здоровье?
показать весь комментарий
08.10.2021 18:14 Ответить
она признана ВОЗ.... Она помагает.... Вам сколько лет? ООН распределяет гуманитарную продовольственную помощь всяким голодранцам в Африке, в виде мешков с рисом, просом и пр. Эта помощь помагает местным не сдохнуть с голода. Вот только в ресторанах Старого и Нового света такого деликатеса не наблюдается.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:24 Ответить
В случае с Украиной, это даже не гуманитарная помощь, это взятка за неправильное голосование.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:41 Ответить
Она не плоха, она обладает наименьшей доказанной эффективностью среди прочих восьми рекомендованных МОЗ вакцин. И, как любая инактивированная вакцина, у большинства людей она вызывает иммунный ответ именно на тот штамм вируса, из которого она сделана. Не у всех, у большинства. Но часть людей получает специфический иммунитет, который распознает белки, которые одинаковы у всех штаммов, и получают защиту от всех мутаций. Новомодные мРНК и векторные вакцины пытаются вызвать иммунный ответ в организме только на один белок - так называемый "шип", который и позволяет проникнуть в клетку вирусу. Плюс в этом - пока у вируса этот белок не менялся, он в достаточной степени специфичен для всей группы коронавирусов, поэтому новомодные вакцины имеют одинаковую эффективность против всех штаммов. Минус - если всё же в ходе мутаций этот белок изменится, новомодные вакцины станут полностью бесполезны. В то время, как инактивированная вакцина "обучает" организм определять вирус по многим разным белкам, и есть шанс, что она хуже, но будет работать по крайнем мере у части людей.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:40 Ответить
как бы все правильно, но мРНК тоже учит распознавать видоизмененные структуры вируса, она мощней, но лютая по побочкам, однако врачам она само то, что нужно. Ну если есть риск бурной реакции, то однозначно Китай, от создателей или случайных прародителей ковид19 .
показать весь комментарий
08.10.2021 19:15 Ответить
мРНК от Pfizer - это фактически созданный с нуля в лаборатории или на заводе вирус. Полноценный вирус с липидной оболочкой. Но, чтобы случайно не создать чудовище Франкенштейна, создатели этого вируса пошли ещё дальше, и встроили в РНК вируса крохотный кусочек, аминокислоту, которая не встречается в природе. Т.е. синтезировать по этой РНК белок в клетке получается, в вот сделать копию РНК, как это делает обычный вирус - уже нет, потому что нет в клетке для этого таких запасных частей. Вообще сейчас вакцинация мРНК вакцинами - это огромный научный эксперимент в рамках всей планеты, как поведет себя человеческий организм при контакте с чуждой ему биологической формой жизни.

PS (одел шапочку из фольги) и проводят его инопланетяне - рептилоиды. Но это очень секретная информация, её отовсюду удаляют!1!1!
показать весь комментарий
08.10.2021 19:24 Ответить
ты зе избиратель? я вижу сразу. Ты человек не шаришь что такое вирус и его составные, наши клетки и все состоит из РНК, мы тоже вирус? Все организмы вирус? Ты на зеленном приколе или коксу нюхнул, как твой май канф Зе
показать весь комментарий
10.10.2021 16:23 Ответить
Бобёр, выдыхай!

Нельзя так серьезно ко всему относиться, расслабься, весь монитор слюной забрызгал.

PS Но если что, мы и наши клетки не состоят из РНК, вообще всего генетического материала, включая ДНК и РНК, в наших клетках хорошо если 0.00001% от её веса. Но это клетки, живой и очень сложный организм. А вот вирус, он неживой, хоть и биологический объект. И ему ничего, кроме собственно генетического материала и оболочки и не нужно. Оболочка обеспечивает защиту этого генетического материала от внешней среды и одновременно является механизмом по доставке этого материала в живую клетку, а ДНК или РНК обеспечивает трансляцию в целевой клетке и создание ей множества копий вируса, аж до тех пор, пока она не исчерпает все свои ресурсы и не умрет. А раз вирусу больше ничего не нужно, то там и ничего и нет, кроме ДНК или РНК и липидной оболочки. Вот серьезно, проверь. Учебник по биологии за класс 7-й... 8-й, давно это было, не помню точно.
показать весь комментарий
10.10.2021 17:58 Ответить
Не неси бред
показать весь комментарий
14.10.2021 14:32 Ответить
Могу дать поносить тебе

Хотя, нет, лучше не надо, боюсь последствий
показать весь комментарий
14.10.2021 14:41 Ответить
?
показать весь комментарий
28.10.2021 07:20 Ответить
"В Украине имеется около 6 млн доз вакцины от коронавируса..."
Коли її строк придатності виходить?
показать весь комментарий
08.10.2021 17:51 Ответить
Через два года, если хранить в холодильнике. Китайцы обещают просто феноменально высокий срок годности на фоне остальных вакцин.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:48 Ответить
она по классическому способу построена, это вполне реально
показать весь комментарий
08.10.2021 19:16 Ответить
Наши доблестные врачи будут хранить её как обычно, как попало, и в результате пару миллионов доз выбросят в мусор, опять таки, как обычно.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:31 Ответить
с хранением все нормально, даже доставку в места вакцинации привозят ее в соответственных контейнерах и то привозят столько доз, сколько реально сделают и бес остатка
показать весь комментарий
10.10.2021 16:20 Ответить
Столько вакцины в Украине, а в парламенте, никто не привит. Думайте, думайте, пфайзерцы)))
показать весь комментарий
08.10.2021 19:10 Ответить
оставь политику в другом месте
показать весь комментарий
08.10.2021 19:19 Ответить
Э нет, сюда как раз за политикой и приходят. Это же новостной сайт, а не форум любителей макрамэ.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:26 Ответить
кстати, они там, в парламенте сидят вместе в куче, орут друг на друга, брызгаясь выделениями, иногда берут друг друга за барки - нервничают), воздушно-капельные массы опускаются вниз к трибуне с верхних рядов--и никто не болеет!!масок нет, ковида нет.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:24 Ответить
Сегодня Германия запретила вьезд невакцинированным гражданам Украины. В списке вакцин с которыми разрешен вьезд нет короновака. Так что степанов-зеленский могут засунуть это китайской дерьмо себе в очко.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:53 Ответить
Шикарная вакцина. Серьезно. После вакцинирования никая зараза не берет. Обычно осенью болел простудой, а в этом году никакого намека на оную. Даже насморка не было. Рекомендую.
показать весь комментарий
08.10.2021 21:58 Ответить
Даже герпес и прочий триппер вылечил?
показать весь комментарий
08.10.2021 22:15 Ответить
6 млн доз? Вот и славно, на всех Слуг Наркомана и тех кто их выбрал (73%) должно хватить. Остальных можно и Пфайзером с Модерной привить, им потом результаты правления гопкомпании-95 разгребать
показать весь комментарий
08.10.2021 23:27 Ответить
 
 