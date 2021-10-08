Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ
Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", поддержали заявление об отзыве народного депутата Галины Третьяковой с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаем решения Председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины. Будем жестко настаивать на устранении госпожи Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе", - написал Батенко.
"Считаем также, что госпожа Третьякова недостойное быть народным депутатом после таких циничных и бездушных слов о смерти Антона Полякова, своего коллеги. Такое вызывающее поведение не может быть проигнорировано", - добавил он.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.
Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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СН партия зашквара
шо воно таке - ху зна !
але всі ЗЄльоні ними наче мамою клянуться
а почему не отозвут ЗЕбеню з посады, который нагадил мелко и подло нагадил Разумкову в тапки аккурат на день его рождения.
вот такая вот страшная ЗЕльоная мстя
Симптоматично.
Із цією кінченою тварюкою все зрозуміло - дай їй владу, і отримаємо примусову ґевтаназію замість виходу на пенсію та переробку померлих на органічні добрива. Там людські якості відсутні як такі. Жахливо те, що вони такі самі. Зебіли, ви розумієте, КОГО ви уповносечили керувати Україною?
І моментально переключається оптика. Так, я читала про депутатів, і про цю, як її, пряму кишку із соціальної політики. Там де що на умі, те на язиці, як у наших сільських алкоголіків.
Читала, так.
А переймаюся зовсім про інше. У мене минулого року десять саджанців не перезимували, всі абрикоски. Ризикнути іще раз посадити з осені? Чи все таки на весну? - https://t.me/nuts_roses/307?single https://t.me/nuts_roses/307?single
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6114422481965112?__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Скажу то, что и говорю всегда. За свой выбор в 2019 году украинцы должны отхлебать сполна.
И за голосование за Зеленского. И за голосование за «Слугу народа» с такими персонажами как Третьякова.
Может, что-то наш народ вдруг и поймёт в этой жизни…
За всей этой суетой мало кто обратил внимание на ключевое: все решения Зеленского в Раде протягиваются голосами Коломойского.
Это на тему того, кто у нас был и остаётся главным олигархам в стране с 2019 года.
Треба до Колі за досвідом звертатися.