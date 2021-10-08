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ВР (27371) Батенко (9) Слуга народа (2620) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

Главы всех фракций и групп, кроме "Слуги народа", поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

Главы всех фракций и групп, кроме

Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", поддержали заявление об отзыве народного депутата Галины Третьяковой с должности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем решения Председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины. Будем жестко настаивать на устранении госпожи Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе", - написал Батенко.

Главы всех фракций и групп, кроме Слуги народа, поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко 01

"Считаем также, что госпожа Третьякова недостойное быть народным депутатом после таких циничных и бездушных слов о смерти Антона Полякова, своего коллеги. Такое вызывающее поведение не может быть проигнорировано", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Третьякова о смерти нардепа Полякова: "Одним врагом меньше". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Главы всех фракций и групп, кроме Слуги народа, поддержали отзыв Третьяковой с должности главы комитета, - нардеп Батенко 02

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Топ комментарии
+29
Вона була неякісною дитиною і виросла у таку собі kurvu зелену...
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08.10.2021 18:01
+25
Какая отвратительная рожа,а нутро ещё херовее....Тьфу,плядь.
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08.10.2021 18:06
+22
А хто, взагалі, оце ухрьопище красноголове до Ради припхав?! Воно ж дебільне!
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08.10.2021 18:07
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Можно было бы предложить на кол посадить, но это будет как "кролика в терновый куст"...
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08.10.2021 17:59 Ответить
Вона була неякісною дитиною і виросла у таку собі kurvu зелену...
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08.10.2021 18:01 Ответить
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08.10.2021 18:16 Ответить
какое увольнение ей дыбу веревку с мыцлом или стрижка головы секирой... как и всей фрикции вместе с бубочкой служивых собак и гиен...
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08.10.2021 19:11 Ответить
Какая отвратительная рожа,а нутро ещё херовее....Тьфу,плядь.
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08.10.2021 18:06 Ответить
А хто, взагалі, оце ухрьопище красноголове до Ради припхав?! Воно ж дебільне!
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08.10.2021 18:07 Ответить
А воно там не одне,- монозбрід.
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08.10.2021 18:19 Ответить
Єрмак
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08.10.2021 19:38 Ответить
Вітаю, єрмак! В тебе чудовий смак!
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08.10.2021 19:45 Ответить
А чого дивуватися такому голосуванні-"слуги народу" з нею згодні.
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08.10.2021 18:08 Ответить
Гнать курву з України,не те що з депутатів.
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08.10.2021 18:10 Ответить
не курву а курв СН
СН партия зашквара
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08.10.2021 18:24 Ответить
Решает власть. А власть у слуг.
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08.10.2021 18:11 Ответить
и служанок.
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08.10.2021 18:13 Ответить
служки не голосували, господар убрав Полякова,хто буде незадоволений, може стати слідуючим.
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08.10.2021 18:12 Ответить
Стерва.
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08.10.2021 18:12 Ответить
Занадто м'яко. Тут потрібні багатоповерхові нецензурні ґепітети 🤬🤬🤬
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08.10.2021 18:36 Ответить
а культурно підійде? Судячи із народної класики:"не буває некрасивих жінок, а тільки брак горілки..." Ви ж зрозумійте, що таких поціновувачів крисоти, чи чоловіків, що зможуть допитись до екстріму- не може існувати в природі... Треба поспівчувати жеж дівці, цнота у її віці виїдає мозок.
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08.10.2021 19:03 Ответить
Кобёл-баба. На 5 заседаний отстранить и на хвост соли насыпать. Это ее перевоспитает?!
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08.10.2021 18:13 Ответить
Зеленых АМОРАЛОВ не перевоспитает НИЧТО!
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08.10.2021 19:05 Ответить
подарувати їй надувного Колю Оболонського, а для пікантних спогадів- Яременка, прив'язаного до дуба... А то, здохне тумба-перекошена із павутинням у норці...
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09.10.2021 11:24 Ответить
Вона ж не порушила "партійні принципи".
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08.10.2021 18:15 Ответить
и ЗЕльоные идеалы

шо воно таке - ху зна !
але всі ЗЄльоні ними наче мамою клянуться
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08.10.2021 20:37 Ответить
Неякісна ненавсна украінофобка
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08.10.2021 18:15 Ответить
за что ? обычная душевная ЗЕльоная женщина-крокодила

а почему не отозвут ЗЕбеню з посады, который нагадил мелко и подло нагадил Разумкову в тапки аккурат на день его рождения.
вот такая вот страшная ЗЕльоная мстя
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08.10.2021 18:16 Ответить
Вона виросла в неповній сім'ї, де неповноцінні діти. Любий фізіономіст прочитає на її обличчі рівень її інтелектуального розвитку. На жаль це характерна ознака більшості з монобільшості
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08.10.2021 18:22 Ответить
Як казав Путін хто як обзивається той так і називається а взагалі починає здаваться що більшість команди Слуг було витягнуто з сміттєвого кошика
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08.10.2021 18:24 Ответить
Уйло вбивця, так константував Байден. А ця зельйоная рошфорообразна українофобка, після отримання зедоларів у конвертах сильно розпоясалась, і ріже хуцпу наліво і направо, пора в Тамбов, галя хоче в Тамбов.
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08.10.2021 18:44 Ответить
Если посмотреть глубже, то именно вот такие третьяковы-брагары, юрченки-тищенки, трухины-иванисовы и пр. дубинские-бужанские своими "подвигами" ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ НЕИЗБЕЖНОГО ВОЗВРАТА КЛОУНА В ЕГО РОДНОЙ ВОНЮЧИЙ КВАРТАЛ - для дальнейшей члено-игры на рояле, что явл. пиком его творч. и мозг. способностей...
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08.10.2021 18:30 Ответить
А "слуги", що характерно, не проголосували. Тобто вони одностайно підтримують цю павучиху.
Симптоматично.
Із цією кінченою тварюкою все зрозуміло - дай їй владу, і отримаємо примусову ґевтаназію замість виходу на пенсію та переробку померлих на органічні добрива. Там людські якості відсутні як такі. Жахливо те, що вони такі самі. Зебіли, ви розумієте, КОГО ви уповносечили керувати Україною?
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08.10.2021 18:33 Ответить
Як же добре у селі. Все уже спить, останні квіти як сигнальні вогні - відчепіться від нас нарешті, у нас відпустка, ми поза зоною до весни. Побачимося у наступній реінкарнації.
І моментально переключається оптика. Так, я читала про депутатів, і про цю, як її, пряму кишку із соціальної політики. Там де що на умі, те на язиці, як у наших сільських алкоголіків.
Читала, так.
А переймаюся зовсім про інше. У мене минулого року десять саджанців не перезимували, всі абрикоски. Ризикнути іще раз посадити з осені? Чи все таки на весну? - https://t.me/nuts_roses/307?single https://t.me/nuts_roses/307?single

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08.10.2021 18:57 Ответить
Только что в Трускавце партия "СЛУГИ КОНВЕРТОВ" именно эту ТРЕТЬЯКОВУ наградила потешным парт-Оскаром "ЗА УПОРСТВО В ТУПОСТИ" (за "детей низк. качества"). Прошло неск. дней, а она уже почти заработала следующий такой же приз! Браво! Хотя, говорят, КОЛЯ-КАТЛЕТА сильно обижен. Он был уверен, что номинация "УПОРСТВО В ТУПОСТИ" - 100% его... И ещё про обиженных: при награждении почему-то забыли известного ПИВОКРАДА и ЛЮБИТЕЛЯ АМЕРИКАНСКИХ БУМАЖНЫХ ПЛЮШЕК ЮРЧЕНКО. Он совершенно заслуженно должен был получить приз "ЛУЧШИЙ ЗЕЛЕНЫЙ БЕГУН ОТ ПРАВОСУДИЯ", ибо даже великий мелкий ЗЕ во Львове публично-торжеств. изрёк: "ЮРЧЕНКО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ!", а тот продолжает бегать...
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08.10.2021 19:04 Ответить
Сракадюймовочка
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08.10.2021 20:01 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6114422481965112?__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Скажу то, что и говорю всегда. За свой выбор в 2019 году украинцы должны отхлебать сполна.

И за голосование за Зеленского. И за голосование за «Слугу народа» с такими персонажами как Третьякова.

Может, что-то наш народ вдруг и поймёт в этой жизни…

За всей этой суетой мало кто обратил внимание на ключевое: все решения Зеленского в Раде протягиваются голосами Коломойского.

Это на тему того, кто у нас был и остаётся главным олигархам в стране с 2019 года.
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08.10.2021 21:21 Ответить
Недоперевийо Ъувалась тітка...
Треба до Колі за досвідом звертатися.
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09.10.2021 00:17 Ответить
 
 