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кредит (2359) Укрэксимбанк (121) SkyMall (6) Мецгер (68)

Мецгер о расследовании "Схем": получивший кредит Брюховецкий не нарушал закон, остальным должно заниматься СБУ

Мецгер о расследовании

Кредит на покупку ТЦ SkyMall был выдан компании Брюховецкого, которая прошла проверку службы безопасности "Укрэксимбанка" и регулярно выплачивает займ.

Об этом пишет в Фейсбуке отстраненный после нападения на журналистов в его кабинете глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Мецгер отреагировал на расследование программы "Схемы". Журналисты выяснили, что у бизнесмена Сергея Брюховецкого, купившего ТЦ SkyMall в том числе на полученный в "Укрэксимбанке" кредит, есть доли в компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе и платящих "налоги" оккупантам.

"Служба Безопасности УкрЭксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не является проблемным (!), он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Государственный банк не совершил ни одного нарушения. У нас есть все документы, и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия", - написал Мецгер.

Смотрите: Расследование "Схем" по "Укрэксимбанку": 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в "ДНР". ВИДЕО

Он отметил, что выдачу кредита Брюховецкому поддержали Кредитный комитет "Укрэксимбанка", служба безопасности, правление и независимый наблюдательный совет.

"Что касается документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ, и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь, расследование будет быстрым и общество узнает правду", - добавил Мецгер.

Также читайте: Мецгеру сообщено о новом подозрении в деле о нападении на журналистов "Схем", - прокуратура

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

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Топ комментарии
+8
Ибо он пароль знал:
"Я от НЕлоха!"
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08.10.2021 18:04
+8
Ну да, билетер 95 квартала с липовым званием баканов, ставленник суркисов и подельник ваЗЕлина будет расследовать дело кума нарко-Дэбила менгера, это Пи....ц что натворило это Существо в Стране!!!
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08.10.2021 18:28
+7
кредиты на крови

что-то новенькое.
дать 60 миллонов баксов и не проверить клиента
не смешите !
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08.10.2021 18:19
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почему гос банк выдает миллиард какому то лоху?
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08.10.2021 18:00 Ответить
Ибо он пароль знал:
"Я от НЕлоха!"
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08.10.2021 18:04 Ответить
кредиты на крови

что-то новенькое.
дать 60 миллонов баксов и не проверить клиента
не смешите !
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08.10.2021 18:19 Ответить
он же сказал: проверила СБ банка.

но непонятна причина для нервов. то ли кокс палёный, то ли проверка с нужным результатом))))
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08.10.2021 18:29 Ответить
Спонсирование ТЕРРОРИЗМА , не нарушение закона ? Кум зеГНИДЫ , не бреши и не прикидывайся ,тебя так перекалбасило от прямого вопроса журналиста ?
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08.10.2021 18:33 Ответить
Да потому что завтра под залог отдатут В.Р. Украины и кредит ктой то получит поболее.
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08.10.2021 19:46 Ответить
Спонсорування терористів НЕ порушення Закону? Якого, зебільного?
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08.10.2021 18:03 Ответить
Зважаючи на те, що Sky Mall вже є предметом міжнародного судового розгляду Естонія проти України, це перш за все шахрайство. Але чи може когось здивувати 60 мільйонів, вкрадених кумом Зеленського? З огляду на їх розмах, гадаю, за цим маланцем має бути щонайменше кілька сотень. Він же не лох?
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08.10.2021 18:48 Ответить
Хитрожопый о гешефтах. Мы, КАНЕШНА, таки да верим...
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08.10.2021 18:03 Ответить
ну и рожа надменная, барин *****! да тебя за такое отношение к людям, расстрелять сразу и дело с концом, а не должности руководящие давать, дворы мести не боле!
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08.10.2021 18:05 Ответить
Кто бы говорил. *****.
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08.10.2021 18:11 Ответить
Взять кредит 60 лямов баксов желающих много и самое интересное кому его дадут в госбанке под такие проценты...никому кроме кремлевских ушлепков.
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08.10.2021 18:17 Ответить
Какой-то сраный Мецгер не может самостоятельно дать такой кредит.
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08.10.2021 18:26 Ответить
Хто вам таке сказав? Сраний Мецгер для того туди і прийшов.
Узгоджувати кредити добрим людям. Брати половину відкатом. Розподіляти половину з відкату між учасниками, наверх, слідчим і генпрокурору для прикриття. Залишок - собі, у вигляді моральної шкоди за розчарування в жадібності всіх цих людців. Збитки - в реєстр непрацюючих кредитів, яких там вже є 4,3 ярди, тож на додаткові 3-5% ніхто й уваги не зверне, бо за все заплачено.
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08.10.2021 19:55 Ответить
Ну да, билетер 95 квартала с липовым званием баканов, ставленник суркисов и подельник ваЗЕлина будет расследовать дело кума нарко-Дэбила менгера, это Пи....ц что натворило это Существо в Стране!!!
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08.10.2021 18:28 Ответить
Воно "в брігаді". Проходимо повз(((
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08.10.2021 18:28 Ответить
Так тухло звучит. Но конечно , куму гундосой нужно вэрыть и только вэрыть
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08.10.2021 18:47 Ответить
Друг Зеленского Баканов будет расследовать преступление второго друга Зеленского Мецгера. Ясно чем это расследование закончится.
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08.10.2021 18:56 Ответить
Яка служба безпеки в банку, та айтішніки ми всі бачили.
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08.10.2021 19:06 Ответить
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08.10.2021 19:08 Ответить
Просто бесит, как он по-барски, вальяжно, свысока объясняет, с его точки зрения, слабоумным придуркам, что они придурки, и вообще - не их это дело. Ишь, чего выдумали - барина в чём-то подозревать! Вангую - расследование закончится пшиком, а перед этим "кумом" ещё и извиняться будут.
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08.10.2021 19:08 Ответить
байки зеленых осликов. ничего, что залоговое имущество спорное и за него идет тяжба? что вы там проверяли, клоуны?
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08.10.2021 19:34 Ответить
а отчего тогда такая бурная реакция
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08.10.2021 21:17 Ответить
Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності "Державного експортно-імпортного банку" на 2020-2024 роки.

Передбачається врахування специфіки експортної та експортно-орієнтованої діяльності. Метою є підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на світових ринках.

С какого вообще хера государственный банк, ориентированный на усиление экспортных позиций Украины дал кредит сепару под покупку ТРЦ? гребанный квартал за пару лет разграбит страну под ноль
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08.10.2021 21:18 Ответить
ЗеМразь
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08.10.2021 21:26 Ответить
Зеленский выдаёт госкредит под залог ворованного,
Баканов прикрывает...
Интересно, сколько уже погашено и в какой срок произойдёт погашение этого кредита?
Судя по всему этот чёрт брешет, как зеленский, одна шобла
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08.10.2021 21:40 Ответить
 
 