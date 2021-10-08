Мецгер о расследовании "Схем": получивший кредит Брюховецкий не нарушал закон, остальным должно заниматься СБУ

Кредит на покупку ТЦ SkyMall был выдан компании Брюховецкого, которая прошла проверку службы безопасности "Укрэксимбанка" и регулярно выплачивает займ.

Об этом пишет в Фейсбуке отстраненный после нападения на журналистов в его кабинете глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Мецгер отреагировал на расследование программы "Схемы". Журналисты выяснили, что у бизнесмена Сергея Брюховецкого, купившего ТЦ SkyMall в том числе на полученный в "Укрэксимбанке" кредит, есть доли в компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе и платящих "налоги" оккупантам.

"Служба Безопасности УкрЭксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено. Кредит не является проблемным (!), он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Государственный банк не совершил ни одного нарушения. У нас есть все документы, и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия", - написал Мецгер.

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Он отметил, что выдачу кредита Брюховецкому поддержали Кредитный комитет "Укрэксимбанка", служба безопасности, правление и независимый наблюдательный совет.

"Что касается документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ, и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь, расследование будет быстрым и общество узнает правду", - добавил Мецгер.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.