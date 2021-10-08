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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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голодовка (828) Грузия (3173) Саакашвили (3210)

Саакашвили чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не имеет, - тюремщики

Саакашвили чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не имеет, - тюремщики

Состояние здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное.

Об этом заявляют в специальной пенитенциарной службе Грузии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили чувствует себя хорошо и жалоб не имеет, находится под постоянным наблюдением медработников, говорится в распространенном в пятницу заявлении специальной пенитенциарной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили похудел на 12 кг за 8 дней голодовки в тюрьме, - адвокат

Там напомнили, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября в день его помещения в тюрьму. В первый же день был произведен его внешний осмотр, первичная медицинская проверка, а позже были проведены клинико-лабораторные обследования и проведены консультации с семейным врачом и врачами-специалистами другого профиля (включая медиков гражданского сектора).

В заявлении сообщается, что на данный момент проводится лечение осужденного назначенными медикаментами, включая представленными им медикаментами, которые, по словам Саакашвили, назначены ему его семейным врачом.

Также читайте: У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац, - тюремщики
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Топ комментарии
+8
значит, жрет по ночам..
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08.10.2021 18:19
+6
Еще бы! Регулярны прогулки, сбалансированное питание, интервальное голодание...
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08.10.2021 18:07
+4
Давайте регулярно повідомляйте бюлетнями про його стан здоров*я, як кушав, як какав, як спалося бо ми,українці, "дуже стурбовані" долею нашого громадянина, аж їжа в рот не лізе.
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08.10.2021 18:25
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Еще бы! Регулярны прогулки, сбалансированное питание, интервальное голодание...
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08.10.2021 18:07 Ответить
А шо ты приехал, шо за игра?
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08.10.2021 18:16 Ответить
значит, жрет по ночам..
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08.10.2021 18:19 Ответить
Никто не спорит это Грузия курорт...
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08.10.2021 18:21 Ответить
Гівно не тоне! Завжди на плаву!
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08.10.2021 19:18 Ответить
Ясько опять же я...ца не морочит с утра до вечера
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08.10.2021 18:24 Ответить
Ясько гарна дівчина. Хай би поморочила
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09.10.2021 00:23 Ответить
Давайте регулярно повідомляйте бюлетнями про його стан здоров*я, як кушав, як какав, як спалося бо ми,українці, "дуже стурбовані" долею нашого громадянина, аж їжа в рот не лізе.
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08.10.2021 18:25 Ответить
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08.10.2021 18:29 Ответить
Хорошо чувствует говорите? Неужели кокс подвезли ему?
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08.10.2021 18:40 Ответить
Ну, як не жаліється - то добре. Нехай сидить далі....
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08.10.2021 18:40 Ответить
Потел больной перед смертью??? Ой как потел ,как потел. Это хорошо скажут тюремщикам.
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08.10.2021 19:48 Ответить
Покакав?
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08.10.2021 18:44 Ответить
Nuts&roses, [01.10.21 21:11]
Головне, що мене цікавить у зв'язку з Саакашвілі, чи будуть йому і далі платити зарплату по 600 тис. на місяць з українського бюджету.
Чи хоч цей фонтан нарешті прикриють
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08.10.2021 18:51 Ответить
После смерти Полякова,что то уже не так странно выглядит,шо саака поперся в грузинскую тюрягу.
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08.10.2021 18:52 Ответить
Теперь можем спать спокойно.
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08.10.2021 18:54 Ответить
а полеты с крыш ему разрешены?
облет зоны там - им, карлсонам, без етого никак.
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08.10.2021 19:25 Ответить
Значить голоданіє і хороший стул пошлі на пользу
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08.10.2021 19:28 Ответить
Прелестно.
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08.10.2021 20:04 Ответить
порозовел распрямил члены...
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08.10.2021 20:34 Ответить
будут всей камерой бухать чачу, на зарплату офиса простых решений
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08.10.2021 21:16 Ответить
 
 