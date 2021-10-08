РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4397 посетителей онлайн
Новости
5 457 59
Медведчук (1735) мера пресечения (421) Баканов Иван (301) Венедиктова (726)

Прокуратура хочет отправить Медведчука под арест с залогом в 1 млрд грн

Прокуратура хочет отправить Медведчука под арест с залогом в 1 млрд грн

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения народному депутату Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом стало извесно во время совместного брифинга главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь идет о мере пресечения в рамках нового предъявленного Медведчуку подозрения в государственной измене и содействии финансированию террористических организаций.

"Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста", - сказал Баканов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что "нельзя по такой категории дел идти безальтернативно".

"Поэтому прокуратура пойдет (в суд. - Ред.) с ходатайством о содержании по стражей или залогом в 1 млрд грн", - сказала Венедиктова.

Читайте: Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября Медведчуку предъявили новое подозрение - в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Залог по статье за измену не предусмотрен законом.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:32
+23
Какой залог или домашний арест при статье измена Родине.. Он уже давно должен "греть" нары и жрать тюремную баланду в компании Рабиновича ( уголовника трижды под судом, сидел 7 лет реально), Кивы ( только за его последние "выступления" в поддержку страны агрессора), Шуфрич- мусорныйбак. и это только минимум кандидатов... ( хотя там еще десятка два "заслуженных рашен агентов")
показать весь комментарий
08.10.2021 18:33
+19
в доларах беріть, ідіоти! і не 1 млрд, а 10!!! ***** заплатить!
показать весь комментарий
08.10.2021 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в доларах беріть, ідіоти! і не 1 млрд, а 10!!! ***** заплатить!
показать весь комментарий
08.10.2021 18:28 Ответить
гос измена и какой то залог......????????да отпустите на поруки или киллеру в руки.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:43 Ответить
Во це правльна стратегія! Медведчук може поповнити бюджет процентів на 30, що місяця нове діло і новий залог!
показать весь комментарий
08.10.2021 20:40 Ответить
А можно отправить сразу в СИЗО и не морочить налогоплатильщикам яйц.., ой мозги?
показать весь комментарий
08.10.2021 18:29 Ответить
зачем в СИЗО? расстрелять за измену по приказу данилова
показать весь комментарий
08.10.2021 18:34 Ответить
Розстріляти із... фістолета. По три рази на добу. Протягом 10 років. Без вихідних і свят.
показать весь комментарий
08.10.2021 22:51 Ответить
Ніякого СІЗО, цю тварюку треба на довічне відразу, добувати вугілля на дні найглибшої шахти. За Україну і за Василя Стуса.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:02 Ответить
самое прикольное дать ему миллиард и голым без еды воды выбросить в далеком океане на необитаемом островке... через годик приплыть и забрать тело.... или умалишенного кума Путина...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:14 Ответить
Або здичавілого до рівня неандертальця )))
показать весь комментарий
08.10.2021 19:44 Ответить
Хм... У мене є ще веселіша ідея. Відрядити гражданіна ведмедчука на острів Занзібар. Подейкують, що там жиє один https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 збоченець-інкуб , що має... своєрідне почуття гумору.
Гадаю, вищезгаданий не проти ночі згаданий гражданін отримає багатющий життєвий досвід, массу нових і незвіданий відчуттів і - увага!!! - гарну нагоду поділитися враженнями із широким загалом (наприклад, із своїм лохторатом - вони мають панятьіпрастіть).
показать весь комментарий
08.10.2021 22:47 Ответить
То есть цена чтобы этот ублюдок был на свободе 50 лямов за гос. измену?!
показать весь комментарий
08.10.2021 18:30 Ответить
пока мужа судят, православная поломницапаляница Оксана Марченко с личным водятлом Вите изменяет.. закон трагикомедии: Витя предавал Родину, а Оксана предавал Витю..
показать весь комментарий
08.10.2021 18:30 Ответить
Для мертвейчука все-одно мало. А за державну зраду в умовах віни взагалі розстріл повинен бути.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:32 Ответить
А когда Зеля на него наехал, что здесь писали? Переобулись?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:55 Ответить
Залог по статье за измену не предусмотрен законом.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:32 Ответить
Так и есть. В тюрьму на максимальный срок и конфискация всего имущества. Но мы же в Украине живем где убийцы на свободе гуляют а свидетели убийств и других преступлений в тюрьмах сидят.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:36 Ответить
Не в оправдание мертветчука, в оправдание здравого смысла, не подавятся ссуки?
показать весь комментарий
08.10.2021 18:33 Ответить
Какой залог или домашний арест при статье измена Родине.. Он уже давно должен "греть" нары и жрать тюремную баланду в компании Рабиновича ( уголовника трижды под судом, сидел 7 лет реально), Кивы ( только за его последние "выступления" в поддержку страны агрессора), Шуфрич- мусорныйбак. и это только минимум кандидатов... ( хотя там еще десятка два "заслуженных рашен агентов")
показать весь комментарий
08.10.2021 18:33 Ответить
За измену Родине,в первую очередь,надо садить твой зевыбор,а зеголосилок лишить права голоса
показать весь комментарий
08.10.2021 18:37 Ответить
Ну да.. при предыдущем "гаранте" Медведчук чувствовал себя в Украине как у Бога за пазухой...Был минским переговорщиком от Украины.., бизнес рос как на дрожжах, влияние на политическую тусовку возрастало ни по дням, а по часам... Смешно вы написали.. И это я не за Зелепупенко топлю.. А просто констатирую.. ( Но для адептов " веры в святость патрона, вождя, сэнсэя," любое не согласие с их догмами, это по сути есть ересь и анафема.) Флаг вам в руки.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:02 Ответить
Древко флага тебе этого,вместо швабры,любезный..
показать весь комментарий
08.10.2021 19:22 Ответить
Какой то маразм. Еще не посадили а уже торгуются насчет как выпустить под залог. Зато холопов сразу хватают за яйца и в каталажку а уже потом обговаривают залог или меру пресечения
показать весь комментарий
08.10.2021 18:35 Ответить
Как это по таким обвинениям нельзя "идти безальтернативно"?зесрань такая срань....
показать весь комментарий
08.10.2021 18:35 Ответить
Интересно кто нибудь просчитал последствия для страны этой фигни??
показать весь комментарий
08.10.2021 18:36 Ответить
И чем Зеленский лучше Медведчука. Страну ведет в одном направлении. К обрыву!
показать весь комментарий
08.10.2021 18:39 Ответить
Вот именно,зегнида,пытаясь замазать свою госизмену,делает вид,что хочет посадить мертвечука -цирк для зесрани
показать весь комментарий
08.10.2021 18:42 Ответить
Малувато, хоча б 10 млрд., щоб хоч покрити потреби Збройних сил України. А взагалі вже повинен мотати строк з конфіскацією всього "нажитого непосильним трудом".
показать весь комментарий
08.10.2021 18:40 Ответить
А хто буде покривати потреби ЗСУ...зепацюк?його це зовсім не колише...
показать весь комментарий
08.10.2021 18:44 Ответить
Я бы эту падлу расстрелял без суда и следствия!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 18:44 Ответить
Ну зачем же без суда ,с показательным судом в прямом эфире по всем каналам . Сначала временно отменить мораторий на смертную казнь (сославшись на войну и крайнюю тяжесть преступления)и взять в аренду в США электрический стульчик...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:28 Ответить
То есть у нас за измену Родине и предательство можно откупиться.
что ждет Украину с такими законами?В
показать весь комментарий
08.10.2021 18:45 Ответить
Хотіти відправити під арешт- не означає відправити... Було б добре. Але... будєм посмотрєть.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:47 Ответить
Вообще-то эта сволочь, только за Стуса, должна лежать под землей лет тридцать уже.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:49 Ответить
Стуса он оправдывал, оправдывал,... но не получилось...
показать весь комментарий
09.10.2021 11:28 Ответить
Ой да ладно вам. Очередная серия "борьбы с олигархами" для лохов.
1+1 никто не трогает, а это совместный бизнес Коломоя и Медведчука.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:56 Ответить
Після кожного зашквару Слуг вони шукають чим перебити свої промахи. Надіюсь на слідуючий зашквар Зелених не потрібно буде довго чекати і після нього вони розстріляють Медведчука
показать весь комментарий
08.10.2021 18:58 Ответить
..а шо вдруг случилось?.. это шоб саму тему Зели Ахшор замять такими большими для лохтората цифрами?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:03 Ответить
як різко всплив медведчук, коли потрібно відвернути увагу від зашкварів
показать весь комментарий
08.10.2021 19:08 Ответить
МЕРТВЕЧУК А - В БУЦЕГАРНЮ !!!
показать весь комментарий
08.10.2021 19:43 Ответить
Звичайна показуха, щоб зам'яти скандали дебіла. Баканов і дура прокурорка повинні сісти надовго.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:49 Ответить
Что хочет медведчук, вот что реально важно. Шоу для зебилов must go on.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:55 Ответить
Почитал и усмехнулся, народ высказывается, НАКАЗАТЬ, РАССТРЕЛЯТЬ, еще куда то. Власти нужны деньги.
показать весь комментарий
08.10.2021 21:27 Ответить
Они что готовятся уже за себя залоги вносить ?
показать весь комментарий
09.10.2021 11:26 Ответить
За гос. Измену и финансирование терроризма залог в 1 млрд грн., это смешно, какой к черту залог?? За такое залог не дают, медведчуку нужно давать реальный срок на долго и место у параши на Нарах.

Идиотизм, Зеклоунада и ОП... держит за дураков всю Украину. Шоу для лохов продолжается.
показать весь комментарий
08.10.2021 22:43 Ответить
1 млрд грн. для предателя и агента Рашки - медведчука это просто ни что, он наворовал и ограбил Украину на коррупционых схемах, на 10 млрдов баксов$$$$$ за все 30 лет независимости Украины.
показать весь комментарий
08.10.2021 22:46 Ответить
Да чо репу парить? расстрелять и все. делов то. и пусть потом адвокаты обеляют мертветчука......
показать весь комментарий
09.10.2021 00:19 Ответить
Да уж придётся! Как Стуся его теперь на Колыму не отправишь.
показать весь комментарий
09.10.2021 11:25 Ответить
 
 