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журналистика (3253) прокуратура (4926) Укрэксимбанк (121)

По делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" сообщили третье подозрение

По делу о нападении на журналистов в

Подозрение получил руководитель службы безопасности банка Игорь Тельбизов. Именно он заламывал руку оператору, когда у журналистов отбирали камеры.

О третьем подозрении сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"8 октября 2021 года в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", третьему лицу, а именно работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Предположительно, речь идет о руководителе службы безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове. Он заламывал руку оператору Александру Мазуру.

Читайте: Мецгеру сообщено о новом подозрении в деле о нападении на журналистов "Схем", - прокуратура

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

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Топ комментарии
+6
Всех этих выродков на зону в петушатник и закрыть дверь на ключ! Чтобы их там под ноль стёрли!
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08.10.2021 18:49
+5
Скоро на дворника перепихнут… а финансирование терроризма останется за кадром, а главный СБУшник открышует мецгера, а СБУшника - президент. Коррупционная цепочка
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08.10.2021 19:17
+3
Зе их отмажет, чуть чуть помучают, страсти утихнут и всё замнётся. Как с делом всех убитых за последнее время всё забудется.
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08.10.2021 19:18
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Всех этих выродков на зону в петушатник и закрыть дверь на ключ! Чтобы их там под ноль стёрли!
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08.10.2021 18:49 Ответить
ну рожи же тупо бандюков.. пилять кто у власти одни **** бандиты.. что бы вы повыздыхали твари до миллионного колена!
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08.10.2021 19:00 Ответить
В общем, начался настоящий цирк.
Вручат подозрения всем сотрудникам банка, оштрафуют каждого на 50 грн и на этом все закончиться.
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08.10.2021 19:04 Ответить
Он исполнитель, а заказчик мецгер(какая чисто украинская фамилия).
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08.10.2021 19:04 Ответить
А Мецгеру почему не вручили подозрение в финансировании терроризма?
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08.10.2021 19:12 Ответить
Скоро на дворника перепихнут… а финансирование терроризма останется за кадром, а главный СБУшник открышует мецгера, а СБУшника - президент. Коррупционная цепочка
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08.10.2021 19:17 Ответить
Зе их отмажет, чуть чуть помучают, страсти утихнут и всё замнётся. Как с делом всех убитых за последнее время всё забудется.
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08.10.2021 19:18 Ответить
тельбізови, мецгери... якась окупація...
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08.10.2021 20:32 Ответить
Зеленский неплохо нагрел руки с помощью Мецгера....
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08.10.2021 21:12 Ответить
ну так отломайте ему голову.... не надо жалеть мразей!
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09.10.2021 12:17 Ответить
 
 