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Евросоюз на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз на саммите Украина-ЕС будут представлять Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут представлять Европейский Союз на саммите Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября.

Об этом сообщил Европейский совет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"23-й саммит между Евросоюзом и Украиной состоится в Киеве 12 октября 2021 года. ЕС будет представлен президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Указывается, что саммит подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, а также непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Обсуждения будут сосредоточены вокруг результатов, достигнутых в реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и его углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (AA/DCFTA), а также следующих шагов; дальнейших усилений экономической интеграции (в контексте AA/DCFTA) в различных областях, включая климат, энергетику, телекоммуникации, связь, авиацию, образование и исследования.

Кроме того, на саммите обсудят дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, дальнейшее укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии COVID-19, а также саммит Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря.

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Ох и наплодили контор.... Европейский совет, Европейская комиссия...
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08.10.2021 18:58 Ответить
И не говори , то ли дело в СНГ !
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08.10.2021 19:20 Ответить
Населення Європейського Союзу - велике мультикультурне суспільство 28 держав. Станом на 1 січня 2021року населення ЄС становить близько 513, 5 мільйона осіб.

На роССії живих 143 мільйони. Про розмір ВВП говорити не будемо. кількість чиновникв на роССії - 2,4 млн. Тобто, на кожні 60 осіб один дармоїд. В США один на 157, в Україні один на 171, в ЄС один на 152. Де більше чиновників, видно по статистиці.
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08.10.2021 19:26 Ответить
Нужное для Украиньі мероприятие , успеха президенту в переговорах !
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08.10.2021 19:22 Ответить
"Украину будет представлять президент Владимир Зеленский" Источник:

А вести переговори буде д'Єрмак. Чи найвеличніший встигне завчити текст, написаний "авторським колективом студії офшор 95"?
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08.10.2021 19:25 Ответить
европейское бла -бла -бла, все равно ,что ла -ла - ла.
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08.10.2021 22:32 Ответить
 
 