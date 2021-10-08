В перечень сотрудников, которые обязательно должны делать прививки, могут добавить почтальонов и соцработников, - Радуцкий

Министерство здравоохранения собирается расширить перечень профессий, для представителей которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, согласно прогнозам ученых НАН Украины, через две-три недели страна достигнет пиковых нагрузок на систему здравоохранения, и тогда каждые сутки будут выявлять 25-30 тыс. больных коронавирусом.

"97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. На сегодня в Украине вакцинирована приблизительная четвертая часть взрослого населения - 6 млн человек. То есть шанс оказаться на больничной койке у невакцинированных в десять раз выше, чем у вакцинированных людей. Это статистика. Какие еще нужны доказательства эффективности вакцин?" - пишет Радуцкий.

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Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации отметил, что система Минздрава может вакцинировать по 250 тыс. человек в сутки. Но темпы вакцинации снижаются: так, за последние сутки прививки сделали только 127 тыс. украинцев.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - добавил Радуцкий.

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