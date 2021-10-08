РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4439 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 459 27
вакцина (3777) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18606)

В перечень сотрудников, которые обязательно должны делать прививки, могут добавить почтальонов и соцработников, - Радуцкий

В перечень сотрудников, которые обязательно должны делать прививки, могут добавить почтальонов и соцработников, - Радуцкий

Министерство здравоохранения собирается расширить перечень профессий, для представителей которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, согласно прогнозам ученых НАН Украины, через две-три недели страна достигнет пиковых нагрузок на систему здравоохранения, и тогда каждые сутки будут выявлять 25-30 тыс. больных коронавирусом.

"97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. На сегодня в Украине вакцинирована приблизительная четвертая часть взрослого населения - 6 млн человек. То есть шанс оказаться на больничной койке у невакцинированных в десять раз выше, чем у вакцинированных людей. Это статистика. Какие еще нужны доказательства эффективности вакцин?" - пишет Радуцкий.

Читайте: Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации отметил, что система Минздрава может вакцинировать по 250 тыс. человек в сутки. Но темпы вакцинации снижаются: так, за последние сутки прививки сделали только 127 тыс. украинцев.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - добавил Радуцкий.

Также читайте: Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Да можно расширять и расширять этот список до бесконечности.. Но я хотел бы услышать ответ на свой единственный вопрос. Почему в этом перечне под цифрой "1" нет медработников , работников мед учреждений, любой формы собственности. ( от уборщицы до министра) И я на этот вопрос так и не могу получить ответ. Как можно обязать других если сами этого не делают. Но тут как в рот воды набрали.( просто знаю по своим знакомым. Педагогов буквально насильно заставляют вакцинироваться, даже если они месяц назад переболели ковидом ( интересно как прививка подействует на их здоровье в последствии), и знакомые мед работники не вакцинируются и не собираются и их ни кто не принуждает. И где логика...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:09
+11
более того,те скоты что составляют эти списки,тоже не спешат с этим.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:11
+5
Ууууу...шо там на нас таке насувається? Мы все умерли в 2019 году!
показать весь комментарий
08.10.2021 19:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Неможливо хакнути людям мозок, а потім розраховувати, що вони цим мозком думатимуть. Не буває так, що ось тут ми голосуємо за клоуна, ось тут рибу загортаємо, а ось тут поводимося розумно і адекватно. Ні! Вашими стараннями люди повірили, що для перемоги у війні «нада проста пєрєстать стрєлять», а для перемоги у житті «нада проста пєрєстать паріцца». Ви навчили їх вірити у прості рішення, у вас вся крана живе одним днем.

Знаєте, яка верхня межа вакцинації в Україні? Більше якої цифри ми ніколи не скочимо, навіть якщо стрибатимемо вище голови? 25 %. От побачите, вакцинується двадцять п'ять відсотків максимум. Я б так хотіла помилися у прогнозах, але…

Хай пробачать наші волонтери, але я більше не закидатиму гроші на кисневі концентратори.

І я навіть не вважаю, що потрібно когось агітувати чи щось доводити. Ми маємо ідеальний соціальний експеримент, у якому рішення кожного насамперед окошиться на цьому кожному. Коли ти сам, своїми руками, робиш добре чи погане безпосередньо собі. Це точно як вибори, тільки прилітає від вибору прямо в чоло.

І мені здається, що заважати не потрібно. Коли ми іще таке побачимо? У реальному часі, просто на наших очах розгортається величезна драма, і люди добровільно, власними руками, обирають собі роль у цій драмі, роль глядачів або безпосередніх учасників. Мені б дуже, дуже хотілось додивитися, чим це все закінчиться.

А тим притомним друзям, хто ще не дійшов до лікаря, просто повідомляю: вакцини Києві є, вибір є, черг нема. Якщо вагаєтеся - подзвоніть своєму сімейнику і запитайте пораду. Не в інтернеті, не на форумах, запитайте лікаря, який точно знає, з якою заразою ми зіткнулися і що на нас насувається. - https://t.me/nuts_roses/306 https://t.me/nuts_roses/306

показать весь комментарий
08.10.2021 18:59 Ответить
Ууууу...шо там на нас таке насувається? Мы все умерли в 2019 году!
показать весь комментарий
08.10.2021 19:03 Ответить
Что скажет минздох семейнику, то он тебе и повторит как попугай! Нормальным вирусологам слова не дадут: это великий бизнес проект с двумя-тремя ходами ....
показать весь комментарий
08.10.2021 20:20 Ответить
Захожу сегодня на почту купить конверты а в вестибюле две медсестры предлагают мне вакцинироваться,нет говорю второй раз это будет слишком.В общем на почте полный сервис.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:00 Ответить
А у меня дилема..сегодня тянул кабельную линию и меня кажан за палец укусил... и не знаю антирабическую делать или нет..очко жим жим ...бешенство это не корона...((((
показать весь комментарий
08.10.2021 19:05 Ответить
А ты его поймал того кожана?? Если нет то уколы при обращении тебе назначат автоматом...а если поймал то его исследуют и уже на основании исследований будут принимать решение..
показать весь комментарий
08.10.2021 19:27 Ответить
К сожплению ума не хватило поймать...улетел в конец корридора и я искать не стал...
Проблема в другом..в городской дежурной больнице нету иммуноглобулина...только пришел домой добирался с другого конца города ...завтра (вернее уже сегодня) идти в другую дежурную и там тоже может не быть...

самое смешное что еще и ложат на стационар...Попал так попал
показать весь комментарий
09.10.2021 02:52 Ответить
А як Ви себе почуваєте ?
Ви місце укусу обробили ?

Але ж у місті знайдеться той препарат, якщо в лікарні нема ?

Здоров'я Вам. Хай все буде добре. Пишіть !
показать весь комментарий
09.10.2021 08:47 Ответить
Нашёлся.. 11 гкб Одесса.
показать весь комментарий
09.10.2021 11:41 Ответить
Короче, уберут всех, кто работает за зарплату, чтобы не платить им пенсии....
показать весь комментарий
08.10.2021 19:06 Ответить
Да можно расширять и расширять этот список до бесконечности.. Но я хотел бы услышать ответ на свой единственный вопрос. Почему в этом перечне под цифрой "1" нет медработников , работников мед учреждений, любой формы собственности. ( от уборщицы до министра) И я на этот вопрос так и не могу получить ответ. Как можно обязать других если сами этого не делают. Но тут как в рот воды набрали.( просто знаю по своим знакомым. Педагогов буквально насильно заставляют вакцинироваться, даже если они месяц назад переболели ковидом ( интересно как прививка подействует на их здоровье в последствии), и знакомые мед работники не вакцинируются и не собираются и их ни кто не принуждает. И где логика...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:09 Ответить
более того,те скоты что составляют эти списки,тоже не спешат с этим.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:11 Ответить
Мабуть, ті і ті знають щось справжнє, а не те, що втирають пересічним...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:58 Ответить
До того ж медики зацікавлені в розвитку приватної медицини, яка в цьому панічному дурдомі має неабиякий попит. Такі чухатимуть і про маски, і про всякі жахіття. В звичайних поліклініках такого не почуєш.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:17 Ответить
Медиків вони поки не чіпатимуть, бо тоді і пендемійці капець прийде. Ментів - теж.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:57 Ответить
Медиков и так ломают через колено , заставляя вакцинироваться! Не надо ля-ля!
показать весь комментарий
08.10.2021 20:21 Ответить
На такому рівні, як вчителів?
показать весь комментарий
08.10.2021 20:43 Ответить
Плюс к названным ещё в феврале нужно было обязать вакцинироваться всех медиков и священников... Сейчас уже поздно. Зеленые, как и всё остальное, ПРЕДСКАЗУЕМО ПРОВАЛИЛИ "НАЦПЛАН ВАКЦИНАЦИИ", принятый РНБО и подписанный лично зелей (48млн.щеплень = 24млн.чел. = 70% взрослого населения к 31.12.21). Ну да мало ли что ОНО там поподписывалО...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:44 Ответить
придется вам бабуси учиться пользоваться банкоматом. Особенно там, где их не было и нет
показать весь комментарий
08.10.2021 20:02 Ответить
а для мене є цинізмом читати про те як за мене думає те чмо, завдяки котрому я не знаю скільки крові у наркотикаж Зе!Бені та як воно за рахунок моєї нації- рятувало за бабло китайців... Пішов у дупу Радуцький та свого наркомана забери.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:41 Ответить
И они все должны подписать бумагу,что претезий не имеют. Тяжелые металлы из организма не выводятся и постепенно с каждой последующей дозой накапливаются в организме. Договаривайтесь заранее о донорских почках. Обязательная вакцинация от гриппа уже на подходе.
показать весь комментарий
08.10.2021 21:16 Ответить
Радуцкий! Образование сначала медицинское высшее получи! Потом вякай!
показать весь комментарий
08.10.2021 21:56 Ответить
 
 