В перечень сотрудников, которые обязательно должны делать прививки, могут добавить почтальонов и соцработников, - Радуцкий
Министерство здравоохранения собирается расширить перечень профессий, для представителей которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что, согласно прогнозам ученых НАН Украины, через две-три недели страна достигнет пиковых нагрузок на систему здравоохранения, и тогда каждые сутки будут выявлять 25-30 тыс. больных коронавирусом.
"97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. На сегодня в Украине вакцинирована приблизительная четвертая часть взрослого населения - 6 млн человек. То есть шанс оказаться на больничной койке у невакцинированных в десять раз выше, чем у вакцинированных людей. Это статистика. Какие еще нужны доказательства эффективности вакцин?" - пишет Радуцкий.
Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации отметил, что система Минздрава может вакцинировать по 250 тыс. человек в сутки. Но темпы вакцинации снижаются: так, за последние сутки прививки сделали только 127 тыс. украинцев.
"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - добавил Радуцкий.
Пожалуйста, подождите...
Знаєте, яка верхня межа вакцинації в Україні? Більше якої цифри ми ніколи не скочимо, навіть якщо стрибатимемо вище голови? 25 %. От побачите, вакцинується двадцять п'ять відсотків максимум. Я б так хотіла помилися у прогнозах, але…
Хай пробачать наші волонтери, але я більше не закидатиму гроші на кисневі концентратори.
І я навіть не вважаю, що потрібно когось агітувати чи щось доводити. Ми маємо ідеальний соціальний експеримент, у якому рішення кожного насамперед окошиться на цьому кожному. Коли ти сам, своїми руками, робиш добре чи погане безпосередньо собі. Це точно як вибори, тільки прилітає від вибору прямо в чоло.
І мені здається, що заважати не потрібно. Коли ми іще таке побачимо? У реальному часі, просто на наших очах розгортається величезна драма, і люди добровільно, власними руками, обирають собі роль у цій драмі, роль глядачів або безпосередніх учасників. Мені б дуже, дуже хотілось додивитися, чим це все закінчиться.
А тим притомним друзям, хто ще не дійшов до лікаря, просто повідомляю: вакцини Києві є, вибір є, черг нема. Якщо вагаєтеся - подзвоніть своєму сімейнику і запитайте пораду. Не в інтернеті, не на форумах, запитайте лікаря, який точно знає, з якою заразою ми зіткнулися і що на нас насувається. - https://t.me/nuts_roses/306 https://t.me/nuts_roses/306
Проблема в другом..в городской дежурной больнице нету иммуноглобулина...только пришел домой добирался с другого конца города ...завтра (вернее уже сегодня) идти в другую дежурную и там тоже может не быть...
самое смешное что еще и ложат на стационар...Попал так попал
Ви місце укусу обробили ?
Але ж у місті знайдеться той препарат, якщо в лікарні нема ?
Здоров'я Вам. Хай все буде добре. Пишіть !