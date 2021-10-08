РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4439 посетителей онлайн
Новости
9 693 24
Беларусь (7765) граница (5142) Польша (8140) стрельба (3213)

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД РП в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности на общей границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Беларуси против Польши в МИД в очередной раз был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский", - говорится в сообщении МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские пограничники обстреляли польских солдат

Как отмечается, с белорусским дипломатом разговор провел директор Восточного департамента МИД РП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по сообщению Пограничной службы Польши белорусский патруль совершил выстрелы из огнестрельного оружия в сторону польских военнослужащих на границе. Вероятно, это были холостые патроны.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Это не беларусы, это кацапье семя, тьфу...
Беларусы за кратами альбо свалили(
показать весь комментарий
08.10.2021 19:05
+7
беларусы прямо как фрицы провокации делают...
показать весь комментарий
08.10.2021 18:59
+7
Напоминает провокации перед нападением СССР в1939г на Финляндию. Одно забыли,как 3,14зды от маленькой Финляндии получили.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
беларусы прямо как фрицы провокации делают...
показать весь комментарий
08.10.2021 18:59 Ответить
Это не беларусы, это кацапье семя, тьфу...
Беларусы за кратами альбо свалили(
показать весь комментарий
08.10.2021 19:05 Ответить
скорее както пытаются заставить говорить с собой, признавая власть в беларуси.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:02 Ответить
ну да, выразите ему свою глубокую обеспокоенность..
показать весь комментарий
08.10.2021 19:04 Ответить
...и озабоченность
показать весь комментарий
08.10.2021 19:07 Ответить
пошли уж ******* , бацька начал брать пример со своего политического патрона .
показать весь комментарий
08.10.2021 19:08 Ответить
А ему деваться некуда. Он плотно сидит у ***** на кукане. И будет делать всё что скажет *****.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:27 Ответить
да по ногам разрывными с ШИЛКИ нее не пробывали... или даже по черепушкам.... а что ИХ ЭТИХ УБЛЮДКОВ НЕМА.. а мало ли кто там стрелял американцы будь что то похожее возле их границ давно бы спустили с высоты 16 тыс. метров управляемую бимбочку весом в тонну в бумажной оболочке когда она взрывается на высоте 2 метра над землей выставляется высотометр и все облако огня и никаких следов оболочки температура + 3000 градусов что кости в пепел превращаются в радиусе 300 метров что попало.... получают удары разрушающие внутренности человека...
показать весь комментарий
16.11.2021 14:21 Ответить
А чего же американцы у мексиканцев не стреляли когда те бузили на границе?
показать весь комментарий
16.11.2021 19:14 Ответить
Колись ще за живого Кім Чен Іра була новина, що Північна Корея обстріляла прикордонників Південної Кореї.https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/6/7309534/
У Європарламенті хочуть міжнародного трибуналу над Лукашенком Бульбафюрер іде до нього семимильними кроками.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:11 Ответить
а ввалить в ответ слабо?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:18 Ответить
На то и расчет. Как в Грузии 08,08,08...
показать весь комментарий
08.10.2021 20:11 Ответить
Польша страна НАТО,и помощнее Грузии.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:30 Ответить
Так весь понт - это представить, что Польша совершила акт агрессии и тогда НАТО типа не сработает. А кацапы впишутся "ихтамнетами".
показать весь комментарий
08.10.2021 20:31 Ответить
Значит потом прихлопнем и бульбаша и ***** за раз. Не долго музыке играть.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:38 Ответить
Напоминает провокации перед нападением СССР в1939г на Финляндию. Одно забыли,как 3,14зды от маленькой Финляндии получили.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:38 Ответить
Москалі поклали далеко за пів мільйона. але й фіни втратили більше 100 тисяч чоловіків, що для 4-мільйонної нації було близьке до невідновних втрат. Фінляндія була змушена прийняти умови москви і втратила території.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:07 Ответить
Главное не в этом,а в том,что СССР планировал полностью захватить Финляндию,но довольствовался лишь небольшим куском. Мощь СССР и Финляндии была абсолютно несопоставима,что военным ресурсом,что человеческим.Фины первые смогли отстоять свою независимость. А территории? Не исключено что вернутся,всему свое время.
показать весь комментарий
08.10.2021 23:38 Ответить
Фінляндія втратила свою незалежність і стала московським домініоном за результатами зимової війни. Але уникла окупації. В москві був створений уряд, щось на кшталт фінлянської народної республіки, який пізніше був інкорпорований безпосередньо в уряд Фінляндії. Хельсінки став штабквартирою кремлівських спецслужб і місцем для задоволення потреб верхівки у західних товарах. Проте такий статус виявився кращим, порівняно із Прибалтикою, що була окупована і заселена значною кількістю московитів. Ну і годі вже порівнювати стан Фінляндії із Україною. Яка відмовилась від збройної боротьби, потім від незалежності, потім від етнічної однорідності і згодом стала частиною совітского народу, ледь не втративши мову, дух і пам'ять.
Історія російсько-фінської війни дуже цікава з огляду на тисячі донбаських паралелей, що її варто вивчати в Україні, поряд із питаннями нашого власного протистояння.
показать весь комментарий
08.10.2021 23:57 Ответить
Не ведитесь, это Зеленчиха подрабатывает
показать весь комментарий
09.10.2021 02:27 Ответить
Для чого говорити про холості? Це не проймає.
Треба усім розказувати про бойові і показувати сліди від куль.
І заручитися підтримкою, і попередити бульбопацюка про наслідки.
показать весь комментарий
11.10.2021 11:43 Ответить
 
 