МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным
Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД РП в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности на общей границе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Польши.
"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Беларуси против Польши в МИД в очередной раз был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский", - говорится в сообщении МИД Польши.
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Как отмечается, с белорусским дипломатом разговор провел директор Восточного департамента МИД РП.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по сообщению Пограничной службы Польши белорусский патруль совершил выстрелы из огнестрельного оружия в сторону польских военнослужащих на границе. Вероятно, это были холостые патроны.
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Беларусы за кратами альбо свалили(
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Історія російсько-фінської війни дуже цікава з огляду на тисячі донбаських паралелей, що її варто вивчати в Україні, поряд із питаннями нашого власного протистояння.
Треба усім розказувати про бойові і показувати сліди від куль.
І заручитися підтримкою, і попередити бульбопацюка про наслідки.