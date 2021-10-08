МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за стрельбы на границе по польским военным

Временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД РП в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности на общей границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе и агрессивными действиями Беларуси против Польши в МИД в очередной раз был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Польше Александр Чесновский", - говорится в сообщении МИД Польши.

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Как отмечается, с белорусским дипломатом разговор провел директор Восточного департамента МИД РП.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по сообщению Пограничной службы Польши белорусский патруль совершил выстрелы из огнестрельного оружия в сторону польских военнослужащих на границе. Вероятно, это были холостые патроны.