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Новости Дело Медведчука
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Медведчук (1735) Порошенко (19477) Гонтарева (816) Баканов Иван (301)

В рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой, - глава СБУ Баканов

В рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой, - глава СБУ Баканов

В рамках расследования дела по новому подозрению в адрес народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", - сказал Баканов на пресс-конференции в пятницу.

Глава СБУ добавил: "Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу".

Как сообщалось, Медведчуку предъявлено новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В свою очередь в "ЕС" посоветовали председателю СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их совместного преступного участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 млн долларов, а также проверить причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера.

Также, как говорится в сообщении "ЕС", немедленной проверке подлежит переведение 60 млн долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. "

Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то кума, то друга, то свата Зеленского, который вознес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств. Об этом по крайней мере свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов", - говорится в сообщении.

В "ЕС" отметили: "Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связь Порошенко с Медведчуком.

Кроме того, власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинского, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления".

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Топ комментарии
+66
это тот лейтенант Баканов. который вместе с вором Зелей помогал прятать в офшорах деньги вора Бени, да?

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08.10.2021 20:42
+55
Ну как же без этого!
У зелёных мразей аллергия на Порошенко:
В любом преступлении ищут "визитку Порошенко".
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08.10.2021 20:42
+52
Та хто б сумнівався.
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08.10.2021 20:41
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Мне больше сейчас интересно, что там с 60 миллионами баксов выданых Мезгером на финансирование терроризма.
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08.10.2021 21:34 Ответить
и єто тоже. тут каждьій день на зашквар ложиться зашквар за зашкваром - уже без мата сложно сформулировать реакцию на происходящее
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08.10.2021 21:47 Ответить
а! да! чуть не забьіл. кто єтот зельоньій убийца, кто заказал Антона Полякова?
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08.10.2021 21:49 Ответить
Деньги освоены!
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09.10.2021 11:18 Ответить
Мало того, что они освоены террористами и сепарами но ещё и освоен откат с этих денег теми, кто его выделял террористам и сепарам.
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09.10.2021 12:25 Ответить
Этот Медведчук хотел нам выпаривать кацапский, вонючий газ по 175 бакса и нажиться на этом.
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08.10.2021 21:24 Ответить
Будь якою маячнею тре замазати бубочкіни офшори, держзралу, гвалтування ВР...
І лейтенант баканов напоготові...
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08.10.2021 21:24 Ответить
Оборзели обсосы крыворогатые! Вы бубу из под капельницы уже достали?!
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08.10.2021 21:25 Ответить
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08.10.2021 21:29 Ответить
Не подскажите, когда по другу детства ЗЕ и этого лейтенанта подводных сил бронекавалерийской авиации, Мецгеру, уголовку возбудят за финансирование терроризма?
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08.10.2021 21:33 Ответить
А " загоролось" это что?
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08.10.2021 22:00 Ответить
Какой бодрый лейтенант однако. К слову, а что же он так не бодриться за финансирование терроризма Мецгером? Ааааа, наверное тоже в одной песочнице пасочки строили.
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08.10.2021 21:31 Ответить
А виведення коштів Бенею і Зелею вже розслідували ?
Уроди зелені....
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08.10.2021 21:34 Ответить
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08.10.2021 21:39 Ответить
Целый лейтенант бЫканов и бубочка так обосрались с офшорами и финансированием сепаров, что бьются в истерике. Не поможет, за все придется ответить. Сколько там найвелычнишому осталось кукарекать с банковой, 2.5 года? Это в идеальном варианте. Бандюковичу
оставалось всего ничего до конца его каденции и он, благодаря мууууудрому нариду запросто мог пойти на второй срок. И где он теперь? А генпрокурор, а министр МВД? Но эта рыгоанальная шобла была бандюками, но не идиотами, как нынешний сброд во главе с клоуном. Делай выводы, бубочка, и купи себе хатынку с видом на море в Хайфе.
На всякий случай.
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09.10.2021 07:41 Ответить
дАВаЙТЕ проведем расследование об закатывание ковидново фонда выделеного петром алексеечем из собственных офшор в асфальт. А то как то без это не клеется все остальные высеры в сторону Зеленского.
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08.10.2021 21:42 Ответить
баканов ты налоги то оплатил? или всё в офшорах спрятано? блюститель законов ты наш
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08.10.2021 21:45 Ответить
Третій рік "відпрацьовуєте", все погрожуєте, як в анекдоті Чапаєв Анкє, перепочили б щоб пуп не розв*язався.
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08.10.2021 21:55 Ответить
А есть среди зельоных уродов хоть одно неуродливое мужское лицо?! Про тьоток я молчу...
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08.10.2021 21:56 Ответить
А причохи а ля "Чиполлино" это в тренде у СН? Как у арахамии.
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08.10.2021 21:58 Ответить
Офшорный лейтенант Баканов.

Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії

Народний депутат Володимир Ар'єв направив запити президенту України Володимиру Зеленському і голові СБУ Івану Баканову щодо незадекларованих ними офшорних компаній, інформацію про які оприлюднили журналісти-розслідувачі в рамках глобального проекту Pandora Papers.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4782308388498646 Volodymyr Ariev : Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав у жодну.

Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним тримачем зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастову декларацію з іменами реальних власників Maltex та їхніх часток. Тобто, Баканов кришував президентський офшор.
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08.10.2021 21:59 Ответить




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08.10.2021 22:00 Ответить
Роль "...пети и гонтОревой..." понятна: "петя" уголь грузил в вагоны, а "гонтОрева" считала сколько лопат угля погрузили.

Сколько можнот дурью маяться? А, Игокович? Или умишка не хватает понять, что это очередной ФСБшный треш?
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08.10.2021 22:31 Ответить
За что оно платят то оно и строчит
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08.10.2021 22:34 Ответить
Як на мене, тут не прийнято писати про кожну гримасу з виступів клоунів на аренах цирку. А лише про реальні речі. На кшталт Державної зради і розкриття державної таємниці білоруському КГБ, несплати податків у офшорних оборутках і відмивання коштів, виведених з Приватбанку, порушення Конституції через підпорядкування так званому президенту законодавчої, виконавчої, судової гілок влади і спроб руйнування свободи слова в Україні.
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08.10.2021 23:03 Ответить
ще не "отработали" За два з половиною роки, часу не вистачило.
Але насправді бабло через лінію фронту перевозили люди Ахметова (ну, можливо, під охороною людей Грицака, аякже, якась охорона мала б бути) для зарплати кротам Ахметова за видобуте і перевезене через лінію фронту вугілля. А що і куди возив мертвечук з допомогою кузяри - то вже їхня справа, нехай розслідують
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08.10.2021 22:24 Ответить
Всех троих на нары)))
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08.10.2021 22:46 Ответить
Та навіщо вам Медвечук? Одразу і починайте з Порошенка.
Винний, бо порівняв Зеленського зі шмарклею!
А Гонтарева винна, бо поламала цілу галузь відчизняної електроніки банківської системи, - пилосособудування.
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08.10.2021 22:54 Ответить
Ага.Помню.Аж в 3 раза почти гривню поломала))А когда это Питроликсеич Зелю шмарклей называл?Можно ссылочку?
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08.10.2021 23:01 Ответить
Скажіть, шановний невже вас і в Гуглі банять?
Бо те, що ви - фінансово безголовий, я і так знаю.
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08.10.2021 23:05 Ответить
Ослан Осланович Осланов, сначала поменяй фио для начала,а потом начинай хрюкать в общественном месте
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08.10.2021 23:14 Ответить
"Банки", которые закрыла Гонтарева в основном были легализированными бандитскими общаками, потому так и бесновались бандюки и их обслуга.
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09.10.2021 08:21 Ответить
Ребята, либо делайте уже что-то с этим Петром, либо оставьте в покое державника на радость его миньёнам.
Два с половиной года танцуете с бубнами вокруг этого грузного тела… Самих не затошнило ещё?
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08.10.2021 22:55 Ответить
Рашкотварь падлючая, идешь на 3 веселых буквы
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08.10.2021 23:15 Ответить
кретин - твой диагноз
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09.10.2021 12:29 Ответить
Гарно вззули Украину эти аморальные уродцы. ЮВТ как-то подсчитала ,Они присвоили и вывели в панамские оффшоры более438 млрд из разоренных банковВот и и Укрэксимбанк спонсировал наемников Ордло.
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08.10.2021 23:24 Ответить
Та п#здець... Де взять такі гроші?
Як гадаєте, скільки пароплавів для цього знадобилось?
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09.10.2021 00:02 Ответить
Они присвоили и вывели в панамские оффшоры более438 млрд ))
..
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09.10.2021 06:55 Ответить
То, что зебилы спонсировали дыру через госбанк и мужа ленкиной подружки тоже Порох виноват??? Твари зеленые!
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09.10.2021 00:20 Ответить
офшоры, Поляков, Чаус, ***** внешней политики, токсичность, ВАГНЕРОВЦЫ, будь они неладны, да Вова? невменяемая безуглая, разумков и весь треш стефанчука...я ждал с понедельника этой новости)
и вот оно! Порошенко таки вспомнили, хоть как то) да тупо, да прогнозируемо, ну а что делать?
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09.10.2021 00:36 Ответить
Гамнюк завжди залишиться гамнюком...
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09.10.2021 07:30 Ответить
правильно.
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09.10.2021 08:33 Ответить
Від цієї всієї мерзоти зеленої вже нудить.... Країну перетворили в Балаган...
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09.10.2021 08:51 Ответить
А я говорил, нефиг сейчас Пороху бодаться с медведчуком. ЗЕмрази стараются задавить всех, т.к. понимают, что на следующих выборах.... да и до выборов могут не дотянуть. А так как из них 99.9% никто и звать их никак, в лучшем случае будут пахать на 3 копейки, это в лучшем случае. Так что, совместными усилиями уничтожить это быдло с соснами, а потом..... ну потом можете бодаться. А пока, цель должна быть одна - убрать зеленое дерьмо из украинской власти.
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09.10.2021 09:15 Ответить
Кого дивують намагання баканова виконати основне маніакальне бажання його дружбана, криворогульного вови, - хоч якось прив'язати Порошенка до якоїсь кримінальної справи!
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09.10.2021 10:04 Ответить
Минуточку!
Это новое, 65-ое дело против Порошенко или старое, 34-ое?
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09.10.2021 10:46 Ответить
Чмо очкастое, билетер 95 квартала с липовым званием ты сначало разберись в твоем участии в выводе через офшоры украденных беней денег привата и аферами с гидроэлектростанциями где ты и твоя жена главные фигуранты, а потом со своими хозяевами суркисами.....
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09.10.2021 11:17 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Forwarded from https://t.me/putch111/6042 Путч

Тему про Медведчука Шустер зробив "на от*бісь". Він не продемонтрував головного - (фейк)відео, яке просили продемонструвати і лейтенант Баканов і прокурорша Венедиктова (але не ризикнули показати на своїй пресусі). Причому генпрокурорша в прямому ефірі з таким проханнм зверталася двічі.
Тема якогось зв'язку Медведчук-Порошенко, на що розраховували в офісі Зеленського, залишилася не розкритою. Тему намагався реанімувати Давид Арахамія з надією на емоційну реакцію Ірини Геращенко. Але вона тактично промовчала.
На Банковій сталася істерика. За нашими даними керівництву ток-шоу дзвонив цілий радник цілого Андрія Єрмака одіозний Міша Подоляк з вимогою прокрутити в ефірі відео після реклами, але Савік Шустер відмовився продовжувати тему і вивів до мікрофона звільненого Дмитра Разумкова, котрий почав коврове бомбардування "слуг народу".
У третьому блоці ток-шоу Савік Шустер задіяв артилерію, болючу для Володимира Зеленського офшорну тему та відмивання грошей олігарха Ігоря Коломойського.
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09.10.2021 12:14 Ответить
интересно, когда все это квартальное говно сметут, где будет прятаться этот поц?
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09.10.2021 12:26 Ответить
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