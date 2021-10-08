В рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой, - глава СБУ Баканов

В рамках расследования дела по новому подозрению в адрес народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", - сказал Баканов на пресс-конференции в пятницу.

Глава СБУ добавил: "Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу".

Как сообщалось, Медведчуку предъявлено новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В свою очередь в "ЕС" посоветовали председателю СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их совместного преступного участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 млн долларов, а также проверить причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера.

Также, как говорится в сообщении "ЕС", немедленной проверке подлежит переведение 60 млн долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. "

Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то кума, то друга, то свата Зеленского, который вознес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств. Об этом по крайней мере свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов", - говорится в сообщении.

В "ЕС" отметили: "Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связь Порошенко с Медведчуком.

Кроме того, власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинского, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления".