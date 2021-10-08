В рамках подозрения Медведчуку будет отрабатываться причастность Порошенко и Гонтаревой, - глава СБУ Баканов
В рамках расследования дела по новому подозрению в адрес народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.
"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", - сказал Баканов на пресс-конференции в пятницу.
Глава СБУ добавил: "Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу".
Как сообщалось, Медведчуку предъявлено новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.
В свою очередь в "ЕС" посоветовали председателю СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их совместного преступного участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 млн долларов, а также проверить причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера.
Также, как говорится в сообщении "ЕС", немедленной проверке подлежит переведение 60 млн долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. "
Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то кума, то друга, то свата Зеленского, который вознес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств. Об этом по крайней мере свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов", - говорится в сообщении.
В "ЕС" отметили: "Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связь Порошенко с Медведчуком.
Кроме того, власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинского, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления".
Пожалуйста, подождите...
І лейтенант баканов напоготові...
Уроди зелені....
оставалось всего ничего до конца его каденции и он, благодаря мууууудрому нариду запросто мог пойти на второй срок. И где он теперь? А генпрокурор, а министр МВД? Но эта рыгоанальная шобла была бандюками, но не идиотами, как нынешний сброд во главе с клоуном. Делай выводы, бубочка, и купи себе хатынку с видом на море в Хайфе.
На всякий случай.
Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії
Народний депутат Володимир Ар'єв направив запити президенту України Володимиру Зеленському і голові СБУ Івану Баканову щодо незадекларованих ними офшорних компаній, інформацію про які оприлюднили журналісти-розслідувачі в рамках глобального проекту Pandora Papers.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4782308388498646 Volodymyr Ariev : Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав у жодну.
Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним тримачем зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастову декларацію з іменами реальних власників Maltex та їхніх часток. Тобто, Баканов кришував президентський офшор.
Сколько можнот дурью маяться? А, Игокович? Или умишка не хватает понять, что это очередной ФСБшный треш?
Але насправді бабло через лінію фронту перевозили люди Ахметова (ну, можливо, під охороною людей Грицака, аякже, якась охорона мала б бути) для зарплати кротам Ахметова за видобуте і перевезене через лінію фронту вугілля. А що і куди возив мертвечук з допомогою кузяри - то вже їхня справа, нехай розслідують
Винний, бо порівняв Зеленського зі шмарклею!
А Гонтарева винна, бо поламала цілу галузь відчизняної
електронікибанківської системи, - пилосособудування.
Бо те, що ви - фінансово безголовий, я і так знаю.
Два с половиной года танцуете с бубнами вокруг этого грузного тела… Самих не затошнило ещё?
Як гадаєте, скільки пароплавів для цього знадобилось?
..
и вот оно! Порошенко таки вспомнили, хоть как то) да тупо, да прогнозируемо, ну а что делать?
Это новое, 65-ое дело против Порошенко или старое, 34-ое?
Forwarded from https://t.me/putch111/6042 Путч
Тему про Медведчука Шустер зробив "на от*бісь". Він не продемонтрував головного - (фейк)відео, яке просили продемонструвати і лейтенант Баканов і прокурорша Венедиктова (але не ризикнули показати на своїй пресусі). Причому генпрокурорша в прямому ефірі з таким проханнм зверталася двічі.
Тема якогось зв'язку Медведчук-Порошенко, на що розраховували в офісі Зеленського, залишилася не розкритою. Тему намагався реанімувати Давид Арахамія з надією на емоційну реакцію Ірини Геращенко. Але вона тактично промовчала.
На Банковій сталася істерика. За нашими даними керівництву ток-шоу дзвонив цілий радник цілого Андрія Єрмака одіозний Міша Подоляк з вимогою прокрутити в ефірі відео після реклами, але Савік Шустер відмовився продовжувати тему і вивів до мікрофона звільненого Дмитра Разумкова, котрий почав коврове бомбардування "слуг народу".
У третьому блоці ток-шоу Савік Шустер задіяв артилерію, болючу для Володимира Зеленського офшорну тему та відмивання грошей олігарха Ігоря Коломойського.