Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК
Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребенка в центре Киева, вышел из СИЗО, поскольку судья ушла в отпуск
Об этом сообщил Центр противодейстивия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Кирилл Островский, 3 года назад за рулем Хаммера сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки. Даже не пытаясь оказать помощь пострадавшей, Островский снял номерные знаки и скрылся с места ДТП. Все это время он сидел в СИЗО, но Печерский суд несколько дней назад не продлил ему меру пресечения из-за того, что судья ... ушла в отпуск. Поэтому он вышел на свободу", - говорится в сообщении.
По данным ЦПК, судья, которая не продлила Островскому меру пресечения - Кристина Константинова.
"Ранее Константинова отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушный, которые протестовали на Банковой, а также разрешала обыски в Автомайдане. Константинова - доброчестный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн", - отмечают в ЦПК.
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І в інших судах такі само.
Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия, которая накануне назвала быдлом тех, кто против артистов, выступающих в оккупированном Россией Крыму, обнародовала новое видео, в котором назвала вчерашние слова "неправильным высказыванием". Источник: