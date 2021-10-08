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судья (2630) юстиция (758) Центр противодействия коррупции (239)

Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК

Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК

Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребенка в центре Киева, вышел из СИЗО, поскольку судья ушла в отпуск

Об этом сообщил Центр противодейстивия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Кирилл Островский, 3 года назад за рулем Хаммера сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки. Даже не пытаясь оказать помощь пострадавшей, Островский снял номерные знаки и скрылся с места ДТП. Все это время он сидел в СИЗО, но Печерский суд несколько дней назад не продлил ему меру пресечения из-за того, что судья ... ушла в отпуск. Поэтому он вышел на свободу", - говорится в сообщении.

Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК 01

По данным ЦПК, судья, которая не продлила Островскому меру пресечения - Кристина Константинова. 

"Ранее Константинова отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушный, которые протестовали на Банковой, а также разрешала обыски в Автомайдане. Константинова - доброчестный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн", - отмечают в ЦПК.

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Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК 02
Отпуск судьи Константиновой позволил выйти из СИЗО Островскому, насмерть сбившему ребенка в центре Киева, - ЦПК 03

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Топ комментарии
+12
Для майдановца ее бы вызвали и с Марса.
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08.10.2021 20:58
+8
"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми". Верещук
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08.10.2021 20:49
+5
Зеправосудие
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08.10.2021 21:18
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Суддя теж людина, може у відпустку вийти, може і прийняти подарунки. А Кирило може бути мером міста. Черновецький і Омельченко так само вбивали на дорозі і в шоколаді.
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08.10.2021 20:44 Ответить
Естественно есть честные судьи, только какое отношение имеет это к этой твари.
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08.10.2021 22:17 Ответить
"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми". Верещук
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08.10.2021 20:49 Ответить
Для майдановца ее бы вызвали и с Марса.
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08.10.2021 20:58 Ответить
Помню как на цензоре , почитатели благородной воровской натуры, расказывали как этого пацана будут нагибать на зоне, за его зашкварный поступок. Но парень справился, побыл смотрящим немного и на свободу, благородные сидельцы не осудили....
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08.10.2021 21:17 Ответить
Зеправосудие
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08.10.2021 21:18 Ответить
Театр абсурда.
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08.10.2021 21:27 Ответить
Вона в Печерському суді єдина суддя?
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08.10.2021 21:46 Ответить
Там усі такі.
І в інших судах такі само.
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11.10.2021 11:30 Ответить
Возможно здесь было всё спланировано, она идёт в отпуск не продлив для него арест, а он тем временем, идёт на свободу.
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08.10.2021 21:46 Ответить
Ей сказали, она пошла... Депутатов мочат как мух, а тут какая то судья... Она жить хочет...А в колонии только так .
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08.10.2021 21:57 Ответить
Потвори!
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08.10.2021 21:58 Ответить
Какая мамочка, такая и доця - недавние события:
Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия, которая накануне назвала быдлом тех, кто против артистов, выступающих в оккупированном Россией Крыму, обнародовала новое видео, в котором назвала вчерашние слова "неправильным высказыванием". Источник:
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08.10.2021 22:04 Ответить
Куда там Украина идет в Европу? Ню-ню. Главное пи***ров водите по улицам и нас возьмут в ЕС обязательно. Ето главное условие.
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08.10.2021 22:24 Ответить
ты не путай геев и пи..ров в ВР и в судейских кабинетах
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09.10.2021 07:45 Ответить
Ви ж розумієте, що з ЦИМИ при владі в ніяку Європу ми ніколи не прийдемо?
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09.10.2021 15:29 Ответить
Хорошо она в отпуске погуляет. Думаю Сейшелы или Карибы не меньше. Будут пить вино и ржать с холопов и с вашей *революции*
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08.10.2021 22:27 Ответить
название статьи "немного по дебильному" написано, правильнее "судья Константинова в компании с прокурорами позволила выйти из СИЗО преступнику"
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08.10.2021 22:31 Ответить
А что так можно? За каждым преступником закрепляют пожизненно одного и того же судью? Если убить судью то преступника отпускают на волю?
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08.10.2021 22:37 Ответить
там проблема в затягивании дела и истечении сроков
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08.10.2021 22:40 Ответить
Так а кто затягивал дело как не ета судья с прокурворами? Факт остается фактом. Преступник на свободе и даже не будет иметь судимости так как его так и не осудили. Только надеюсь что такая же тварь убьет дочку-проститутку судьи и так же избежит наказания.
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08.10.2021 22:55 Ответить
у нас судьи - каста неприкасаемых, их контролируют только самые богатые люди нашего общества, для этого систеима и строилась десятилетиями, пока что-то не произойдет с элитами система меняться не будет
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08.10.2021 23:09 Ответить
Не здивуюся як що батьки загиблої поосто завалять вбивцю і суддю яка спеціально пішла у відпустку, щоб вбивця вийшов на свободу... І ніхто батьків за це не осудить з чесних людей.
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08.10.2021 23:23 Ответить
Невиновных там нет. Круговая порука. А когда предлагают оценить их судейство независимых судьям со стороны с кристально честной репутацией, это коррумпированное кодло начинает вопить, что это вмешательство в их так наз. независимую судебную власть.
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08.10.2021 23:53 Ответить
У этой недостраны нет будущего, и в этом ей помогают в первую очередь - сами жители.
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09.10.2021 08:13 Ответить
Все намного проще, нужно иметь деньги и связи...
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09.10.2021 10:37 Ответить
Если бы такое произошло с моим ребёнком, то я убил бы этого Островского. Разработал бы план и убил бы суку
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09.10.2021 11:21 Ответить
 
 