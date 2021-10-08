Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни, - областной лабораторный центр
Сумская область может перейти в "красную" зону карантина в течение нескольких дней минуя "оранжевую". На это указывает динамика выявления новых заболевших коронавирусом и рост числа госпитализированных.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил директор областного лабораторного центра Владимира Збаражского.
В комментарии "Суспильному" он отметил, что область по трем показателям соответствует "красной" зоне карантина. "Один показатель - коэффициент выявления больных - держится 4 дня. А два - по одному дню", - уточнил Збаражский.
По его словам, если ситуация не изменится и еще два показателя ухудшатся, то область окажется в "красной" зоне.
"Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не более 60%), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4% (не более 50%) ", - добавил Збаражский.
Он также добавил, что если в течение двух ближайших дней эти показали не улучшатся, то регион автоматически перейдет в "красную" зону, минуя "оранжевую".
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З 11 жовтня ще чотири лікарні області приєднаються до лікування COVID-пацієнтів, повідомляє пресслужба https://loda.gov.ua/news?id=62608 Львівської ОДА.
«Загалом 20 закладів Львівщини внесено до переліку ковідних: 16 з них вже приймають пацієнтів, 4 - перебувають на стадії контрактування і, відповідно до наказу департаменту, розпочнуть свою роботу з понеділка. Ці 4 заклади - це Жовківська і Самбірська районні лікарні, а також 5-та і 1-ша міські клінічні лікарні міста Львова. Практично повністю завантажена лікарня у Рудках, тому відкриваємо стаціонар у цьому напрямку у Самборі. Додаємо до роботи Жовківську лікарню, оскільки є високі тенденції до збільшення госпіталізацій саме у північній частині області», - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.