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Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни, - областной лабораторный центр

Сумская область может перейти в

Сумская область может перейти в "красную" зону карантина в течение нескольких дней минуя "оранжевую". На это указывает динамика выявления новых заболевших коронавирусом и рост числа госпитализированных.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина  об этом заявил директор областного лабораторного центра Владимира Збаражского.

В комментарии "Суспильному" он отметил, что область по трем показателям соответствует "красной" зоне карантина. "Один показатель - коэффициент выявления больных - держится 4 дня. А два - по одному дню", - уточнил Збаражский.

По его словам, если ситуация не изменится и еще два показателя ухудшатся, то область окажется в "красной" зоне.

"Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не более 60%), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4% (не более 50%) ", - добавил Збаражский.

Он также добавил, что если в течение двух ближайших дней эти показали не улучшатся, то регион автоматически перейдет в "красную" зону, минуя "оранжевую".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 18 октября во Львове ужесточаются карантинные ограничения, - Садовый

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при словах "переходит в красную зону" у зеков сжимаются кулаки...пожалейте людей
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08.10.2021 21:38 Ответить
Догадайтесь, какой орган сжимался бы у них при объявлении, что та или иная область переходит в голубую зону.
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08.10.2021 21:42 Ответить
да в Украине 100 лет уже красная зона
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08.10.2021 22:16 Ответить
Как эти уроды достали со своими зонами! Может проще взорвать атомную бомбу и перестать нас всех мучать, запирать на карантин и вакцинировать просроценными вакцинами!!!
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08.10.2021 23:07 Ответить
На Львівщині протягом двох тижнів стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом, що вимагають госпіталізації.

З 11 жовтня ще чотири лікарні області приєднаються до лікування COVID-пацієнтів, повідомляє пресслужба https://loda.gov.ua/news?id=62608 Львівської ОДА.

«Загалом 20 закладів Львівщини внесено до переліку ковідних: 16 з них вже приймають пацієнтів, 4 - перебувають на стадії контрактування і, відповідно до наказу департаменту, розпочнуть свою роботу з понеділка. Ці 4 заклади - це Жовківська і Самбірська районні лікарні, а також 5-та і 1-ша міські клінічні лікарні міста Львова. Практично повністю завантажена лікарня у Рудках, тому відкриваємо стаціонар у цьому напрямку у Самборі. Додаємо до роботи Жовківську лікарню, оскільки є високі тенденції до збільшення госпіталізацій саме у північній частині області», - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.
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09.10.2021 09:06 Ответить
 
 