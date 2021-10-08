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Беларусь (7765) мигранты (953) санкции (11038) Джапарова (174)

Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси, - замглавы МИД Украины Джапарова

Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси, - замглавы МИД Украины Джапарова

В рамках политики Путина фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова во время неформального заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по формуле Аррia относительно ситуации в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

По словам замглавы МИД, для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с Российской Федерацией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

В своем выступлении Джапарова подчеркнула, что Украина стремится развивать добрососедские отношения с Республикой Беларусь как независимой, суверенной и процветающей страной, в которой отстаиваются демократические ценности и уважают основные свободы. "К сожалению, сегодня Беларусь всё больше отдаляется от этой цели", - отметила Джапарова.

По её словам, "в рамках политики Путина на всестороннее поглощение и лишение Беларуси её суверенитета фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе ситуации в области безопасности".

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Замминистра обратила особое внимание на продолжительные нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, которые только усиливаются. "Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать, - заявила она. - Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав".

Представительница Украины также отметила, что Кремль использует Беларусь как плацдарм для своих манипуляций миграционными потоками в ЕС. "Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", призвала она.

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08.10.2021 21:59 Ответить
Вмешательство в дела другой страны! А как с Китаем вмешивающимся в дела Тайваня? Наши депутаты уже победили эпоху зубожиння?
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08.10.2021 22:00 Ответить
Не, пока в процессе побеждения победения победния , короче ещё всё в процессе!
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08.10.2021 22:07 Ответить
Проститутка получила плату, встала в оплаченную позу, и клиент ее пользует. Все по обоюдному согласию, не вполне понял посыл Джапаровой.
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08.10.2021 22:02 Ответить
Опытом снова своим делишься,девонька? Где тема Беларуси там и ты.Может тебя беларусы обрюхатели и алименты не платят.Лучше Байдена спроси почему он убийце куйло руку жмёт
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08.10.2021 22:12 Ответить
Ты за девичью честь своего бульбофюрера возбудилось, животное?
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08.10.2021 22:36 Ответить
Вижу ты на правду обиделась.....от беларусов натерпелась теперь от афроамериканцев страдаешь.А еще советы кому-то пытаешься давать опущенец сбежавший от войны...фууу
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09.10.2021 09:24 Ответить
Для московії то буде - як слону дробина. Згадайте історію! Як Сталін готувався до другої світової, як він напав на Фінляндію, як розділили Польшу, відбулося захоплення країн Балтії... А тепер підніміть архіви та подивіться, що в цей час коїлося в середині СРСР! Знищення власного народу аж ніяк не завадило Сталіну розпочати другу світову на пару з Гітлером.
Дкмаєте, якісь санкції завадять московитам розпочати війнушку, якщо це збагатить "кооператив Озеро"??? Допоки баби будуть народжувати м'ясо для армії (і ця служба буде єдиною альтернативою від жебрацького існування), допоки буде існувати кремлядство - доти спокою в цій частині світу не буде.
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08.10.2021 22:08 Ответить
 
 