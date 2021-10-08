Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси, - замглавы МИД Украины Джапарова
В рамках политики Путина фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе.
Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова во время неформального заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по формуле Аррia относительно ситуации в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
По словам замглавы МИД, для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, а дальнейшая интеграция с Российской Федерацией не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.
В своем выступлении Джапарова подчеркнула, что Украина стремится развивать добрососедские отношения с Республикой Беларусь как независимой, суверенной и процветающей страной, в которой отстаиваются демократические ценности и уважают основные свободы. "К сожалению, сегодня Беларусь всё больше отдаляется от этой цели", - отметила Джапарова.
По её словам, "в рамках политики Путина на всестороннее поглощение и лишение Беларуси её суверенитета фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращение её в новую военную базу для дестабилизации в Европе ситуации в области безопасности".
Замминистра обратила особое внимание на продолжительные нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, которые только усиливаются. "Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать, - заявила она. - Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав".
Представительница Украины также отметила, что Кремль использует Беларусь как плацдарм для своих манипуляций миграционными потоками в ЕС. "Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", призвала она.
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побеждения победения победния, короче ещё всё в процессе!
Дкмаєте, якісь санкції завадять московитам розпочати війнушку, якщо це збагатить "кооператив Озеро"??? Допоки баби будуть народжувати м'ясо для армії (і ця служба буде єдиною альтернативою від жебрацького існування), допоки буде існувати кремлядство - доти спокою в цій частині світу не буде.