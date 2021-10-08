Разумков: Около 50 "слуг" подходили ко мне и извинялись, что проголосовали за мою отставку
Руководство фракции "Слуги народа" и представители Офиса Президента давили на нардепов, чтобы те поддержали отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Об этом Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой (кнопкой за отставку Разумкова. - Ред.). И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать", - рассказал Разумков.
"В том числе руководство фракции, приглашали и в Офис Президента, это не секрет", - добавил он.
Разумков подчеркивает, что одни только "слуги" без поддержки других политически сил не смогли бы отправить его в отставку.
"215 голосов. Если бы не было других политических сил, то тезис коллег о том, что они меняют внутренним решением партии - он не соответствует действительности. Он просто не соответствует действительности: благодаря двум большим группам и партии "Батькивщина" мы получили вот такой результат", - сказал экс-спикер.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.
Пожалуйста, подождите...
на то они и слуги - извиниться на всякий случай стоит, а вдруг этот пан снова возвысится...?
вон их босс Зеля и перед кадыровым извинился на всякий случай - местный начальник в далекой Московии, но начальник , мало ли что..
Думала, ти більш товстошкірий. Знав же, з ким зв*язався. А тобою навіть закашлялися.
Помню кампанию против мажоритарки - гречкосеи скупают голоса избирателей! Только партии - наше все! Олигархи зачистили под себя политическое поле, чтоб не возится с 226 депутатами в розницу, оптом скупили три - четыре партии и дальше «заботятся о благе». А когда кто то не устраивает, устраняют самым простым способом - «по беспределу» .
а вибачалися так...на всяк випадок...і нашим і вашим (хто зна що завтра буде))))
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки...
А.Галич
Ще на початку, коли він був № 1 в "слугах" і практично створював це явище, дехто з політологів підозрював що Дмитрик одного разу вистрибне з того лайна і почне свою дорослу гру.
Дімон досить розумний і освічений щоб бачити що за лайно створюється і не "марався" в Раді.
Тепер він вискочив з зеленого лайна і будемо спостерігати його на каналах Україна, Україна24, ICTV, Прямий, та Еспресо.
Все тільки починається! Закупайте чіпси, поки дешеві, та спостерігайте!
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А бабка Жюлька даже не извинилась. Взяла у Слуг народа за голосование за отставку Разумкова чемодан денег и не поперхнулась.
Но надо отдать ей должное-деньги честно раздала всем членам своей фракции поровну, в том числе и Сергею Соболеву.
Они косяками уходили к рыгам.
Взять одного Портнова, а таких по стране тысячи.
Они решили, что синица в конверте лучше чем журавль в небе.
Діма прощай
Діма прості