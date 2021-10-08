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ВР (27371) отставка (3145) шоу Шустера (315) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Разумков: Около 50 "слуг" подходили ко мне и извинялись, что проголосовали за мою отставку

Разумков: Около 50

Руководство фракции "Слуги народа" и представители Офиса Президента давили на нардепов, чтобы те поддержали отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой (кнопкой за отставку Разумкова. - Ред.). И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать", - рассказал Разумков.

"В том числе руководство фракции, приглашали и в Офис Президента, это не секрет", - добавил он.

Разумков подчеркивает, что одни только "слуги" без поддержки других политически сил не смогли бы отправить его в отставку.

Читайте: Стефанчук: Отставка Разумкова - это не месть

"215 голосов. Если бы не было других политических сил, то тезис коллег о том, что они меняют внутренним решением партии - он ​​не соответствует действительности. Он просто не соответствует действительности: благодаря двум большим группам и партии "Батькивщина" мы получили вот такой результат", - сказал экс-спикер.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.

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Топ комментарии
+16
Очень много внимания уделяется этому антинародному (как и все зеленые) негодяю. Необходимы новые выборы и чтобы Зе свалился в свой квартал 95, а этот вернулся в свои ломбарды.
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08.10.2021 23:59
+15
зеленые тараканы извиняются за конверты с зелеными баксами --- это все херня и лирика . а вот жюлька 20 голосов отвалила за отставку . это таки да ПОЗЕЛЕНЕЛА СИЛИКОНОВАЯ ЖАБА . все о народе зубажилом . все об офшорах . все об ..каррупции.. переживает сердешная . про землю нашу . про газ по 1 грн --- аппазиционерка нэдороблэна до корыта пообещали допустить . вот и подсуетилась . про наше ..национальное достояние.. ГТС уже молчит сердешная . а 10 лет назад рученята заламывала глазки закатывала что в концессию трубу отдавать нельзя . теперь на металолом скоро порежем и вот народ голосует на выборах то за зеленых то за сердешных . а какая между ними разница --- никакой . просто бизнес на подтанцовках
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09.10.2021 06:33
+13
Нормально голосували. Як всігда. Як і за закон про дерибан землі. Тільки тоді ти, гнида, посміхався. Ось тобі і бумеранг.
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08.10.2021 23:26
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Ну, сколоти свою группу! І покажи им, что тьі - крутой!
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08.10.2021 23:12 Ответить
50 готовых предать своего Зелю в тяжелое для него время.
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08.10.2021 23:20 Ответить
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08.10.2021 23:39 Ответить
любой депутат из любой фракции, кто отдаст свой голос за отставку Разумкова - это либо клоун на подтанцовке у пид@р@сов, либо пид@р@с на подтанцовке у клоунов. И пусть сами определят кто они из этих двух вариантов.
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08.10.2021 23:45 Ответить
Ну то, что сам Разумков пид@р@с на подтанцовке у клоуна это известно с 2019.
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09.10.2021 00:04 Ответить
Каков членограй , таковы и члены - ИЗВРАЩЕНЦЫ НА ПОДТАНЦОВКЕ ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА!
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09.10.2021 08:11 Ответить
Чем играл членограй, такая и музыка.
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09.10.2021 13:25 Ответить
або бульба в бочці гівна. Буль, буль.
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09.10.2021 17:03 Ответить
"Деньги не воняют" - но тут на коліна встали всі слуги урода.... Тепер діло честі тим "підарам" вицти з секти
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08.10.2021 23:15 Ответить
вот верю
на то они и слуги - извиниться на всякий случай стоит, а вдруг этот пан снова возвысится...?
вон их босс Зеля и перед кадыровым извинился на всякий случай - местный начальник в далекой Московии, но начальник , мало ли что..
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08.10.2021 23:16 Ответить
Худа без добра не бывает! Больше времени для хобби будет! Ломбарды - они надзора требуют нехилого!
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08.10.2021 23:20 Ответить
Нормально голосували. Як всігда. Як і за закон про дерибан землі. Тільки тоді ти, гнида, посміхався. Ось тобі і бумеранг.
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08.10.2021 23:26 Ответить
Очень много внимания уделяется этому антинародному (как и все зеленые) негодяю. Необходимы новые выборы и чтобы Зе свалился в свой квартал 95, а этот вернулся в свои ломбарды.
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08.10.2021 23:59 Ответить
Кто забыл, напомню, что ломбарды это традиционный еврейский бизес. Кстати, в интернете есть утверждения, что и Тимошенко имеет ломбардный бизнес.
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09.10.2021 00:12 Ответить
Так вот Зе и его команда и стараются пойти на перевыборы сейчас,пока у них ещё есть возможность,рейтинг.И "управлять" страной законно ещё 5 лет.Почитайте или посмотрите ресурсы (Самый сок,Самый сок 2, Нудный Пенс).А моё личное мнение,что то что происходит сейчас это отголоски Оман.То что делает Зелёное точь в точь тоже самое когда путин приходил во власть.И смерть? убийство? Полякова это как предуприждение.
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09.10.2021 12:53 Ответить
ну вот так неожиданно и опять... умнейший же ж жы ж человечище... а ведь мог сказать не "около пятидесяти", а "около пятидесяти одного"...
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09.10.2021 00:17 Ответить
Дімусік, бєдняжка ти наш, змарнів як ...

Думала, ти більш товстошкірий. Знав же, з ким зв*язався. А тобою навіть закашлялися.
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09.10.2021 05:54 Ответить
Дружба - дружбою, але 20 баксів - це 20 баксів.
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09.10.2021 06:08 Ответить
Ага! Прям с туалета увы покойного Полякова, хрустя зеленными купюрами выстроились шеренгами и строевым шагом к Димчику на извинения.
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09.10.2021 06:15 Ответить


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09.10.2021 06:31 Ответить
зеленые тараканы извиняются за конверты с зелеными баксами --- это все херня и лирика . а вот жюлька 20 голосов отвалила за отставку . это таки да ПОЗЕЛЕНЕЛА СИЛИКОНОВАЯ ЖАБА . все о народе зубажилом . все об офшорах . все об ..каррупции.. переживает сердешная . про землю нашу . про газ по 1 грн --- аппазиционерка нэдороблэна до корыта пообещали допустить . вот и подсуетилась . про наше ..национальное достояние.. ГТС уже молчит сердешная . а 10 лет назад рученята заламывала глазки закатывала что в концессию трубу отдавать нельзя . теперь на металолом скоро порежем и вот народ голосует на выборах то за зеленых то за сердешных . а какая между ними разница --- никакой . просто бизнес на подтанцовках
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09.10.2021 06:33 Ответить
Что ЗЕ, что БЮТ-одна шайка коломойши.
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09.10.2021 22:03 Ответить
Звичайні гниди: спочатку роблять підлість, а потім "вибачаються"... Хоча й цей младориг їх вартий. "Яке їхало таке й здибало"...
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09.10.2021 06:48 Ответить
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09.10.2021 07:04 Ответить
73% из стада баранов...,на следующих выборах не наберут и 0,0001 % и офшоры Кучмистов тут не при делах...
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09.10.2021 07:08 Ответить
Причем здесь какой Разумков, хороший или плохой главное, что в очередной раз похерены институционные принципы. Если нужно, то с позиции сильного, можно наплевать на Закон! Сколько раз так ВР поступала и к каким катастрофам это привело! Все «улучшения парламента» под предлогом Блага народу, под хор подпевателей на разных ресурсах превратили его в собрание кнопкодавов с очень большими зарплатами.

Помню кампанию против мажоритарки - гречкосеи скупают голоса избирателей! Только партии - наше все! Олигархи зачистили под себя политическое поле, чтоб не возится с 226 депутатами в розницу, оптом скупили три - четыре партии и дальше «заботятся о благе». А когда кто то не устраивает, устраняют самым простым способом - «по беспределу» .
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09.10.2021 07:42 Ответить
А вот в чем димон прав, так это в том, что монобольшинства в парламенте по факту нет, как нет и формальной коалиции. Налицо предпосылки к досрочным!
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09.10.2021 08:04 Ответить
А Юзік підходив?
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09.10.2021 08:37 Ответить
А якже ж! Навіть перднув👃
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09.10.2021 11:23 Ответить
Да всрался он твой юзик...
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09.10.2021 22:28 Ответить
Без совести и морали. Слуги ОП
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09.10.2021 09:11 Ответить
А жулька не подходила случайно? Хотя это из новоприбывщих в ворье еще ,,извиняется,, а жулька опытная ,фору даст любому по ударить с спину
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09.10.2021 09:19 Ответить
Подходили и извинялись, но ничего сделать не могли, ибо тупые бараны не имеющие своего голоса. Нормальное стадо, представляющее 73 процента других баранов )))))))
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09.10.2021 09:19 Ответить
"Слугам" теперь вобще языки в дупы прятать надо, чтоб поотсыхали. А то очередную обрыгавшуюся ишемическую болезнь сердца найдут. Поляков не даст соврать
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09.10.2021 09:27 Ответить
А потом бегом к давиду извиняться за то что извинялись перед Димой, и сразу после этого в Трускавець поправить здоровье после таких стрессов.
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09.10.2021 09:30 Ответить
Юля - найнебезпечніша особа для України, Україна для неї товар, яким вона торгує як тільки може. Цю су**у давно треба було вигнати геть.
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09.10.2021 09:33 Ответить
Юлька конченая. Но и остальные такие же.
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09.10.2021 11:55 Ответить
Найбільшого презирства заслуговують ті, хто свідомо зробить підлість а потім скавучить та лізе виправдовуватися. Для них одна назва-слизняки. Отже в "слугах" як мініму 50 таких.
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09.10.2021 10:16 Ответить
Димон мы плевались и были сами себе противны,но нам предложили огромную кучу бабла,тебя конечно любим но иди куда подальше,одной любовью сыт не будешь.
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09.10.2021 10:37 Ответить
ті хто підійшов вибачатися - ще гірші (хитож*піші))) бо цим вони підтвердили що є "продажными шкурами" і вони це розуміють і вони з цим згодні і ім так подобається і так буде й надалі....
а вибачалися так...на всяк випадок...і нашим і вашим (хто зна що завтра буде))))
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09.10.2021 10:43 Ответить
...И всё так же, не проще,
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданье полки...
А.Галич
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09.10.2021 10:44 Ответить
Щось після вимушеної відставки Разумков не дуже засмучений.
Ще на початку, коли він був № 1 в "слугах" і практично створював це явище, дехто з політологів підозрював що Дмитрик одного разу вистрибне з того лайна і почне свою дорослу гру.
Дімон досить розумний і освічений щоб бачити що за лайно створюється і не "марався" в Раді.
Тепер він вискочив з зеленого лайна і будемо спостерігати його на каналах Україна, Україна24, ICTV, Прямий, та Еспресо.
Все тільки починається! Закупайте чіпси, поки дешеві, та спостерігайте!
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09.10.2021 11:05 Ответить
Ситуация с Разумковым напоминает мне развитие событий в СССР, когда осенью 1987 года Б.Ельцин начал публично критиковать руководство партии и в октября достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС с критикой стиля работы некоторых членов Политбюро, в частности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 Егора Лигачева.. В числе прочего заявил о зарождении «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 культа личности » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва ), после чего попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого подвергся встречной критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее поддерживал (например, «архитектор перестройки» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Яковлев ). Чем это закончилось кто-то еще помнит?
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09.10.2021 11:28 Ответить
Вот при Кравчуке что-то ещё напоминало Советы,а с Кучмы начался олигархат и раздербан всего что не прибито,вы не смогли Кучму посадить и значит вообще никто не сядет,вся верхушка повязана и рука руку моет.
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09.10.2021 11:35 Ответить
Разумков подчеркивает, что одни только "слуги" без поддержки других политически сил не смогли бы отправить его в отставку.
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А бабка Жюлька даже не извинилась. Взяла у Слуг народа за голосование за отставку Разумкова чемодан денег и не поперхнулась.
Но надо отдать ей должное-деньги честно раздала всем членам своей фракции поровну, в том числе и Сергею Соболеву.
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09.10.2021 11:53 Ответить
а должна извиняться? За выброс из власти бывшего рыга? Может еще перед януковощем извинимся или перед пэтей, которым пинок под зад дали?
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09.10.2021 12:17 Ответить
Разумков - Президент, наступна серія беніного серіалу "Слуга народу"
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09.10.2021 12:01 Ответить
опг слуга урода
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09.10.2021 12:31 Ответить
ВР - поголовная проституция.....
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09.10.2021 12:33 Ответить
І шо ім ето дало?
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09.10.2021 12:42 Ответить
Если щеленский не дурак, а есть большое сомнение, то он должен и депутатского мандата лишить это тело - он из них самый хитрый и знающий. Есть ещё, для тех кто извинился, один случай для извинений, естественно после голосования о снятии депутатства с бывшего.
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09.10.2021 13:31 Ответить
Больше предателей чем породила БЮТ, нет не в одной партии.
Они косяками уходили к рыгам.
Взять одного Портнова, а таких по стране тысячи.
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09.10.2021 14:33 Ответить
Ничего личного, сорри. Бизнес...просто бизнес.
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09.10.2021 15:05 Ответить
Через месяц все забудут кто это такой..
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09.10.2021 15:31 Ответить
Смердючі щури жруть одне одного. Що,власне,не може не радувати.
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09.10.2021 15:35 Ответить
эти крысы дальше быдло будут разводить
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09.10.2021 17:03 Ответить
Мля. Я запарил этот Разумков. Та слейся уже куда-то
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09.10.2021 15:57 Ответить
50 зеленых барашек извинялось перед бывшим пастухом, мол нас заставили, мы не виноваты... бээээ ))))
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09.10.2021 17:13 Ответить
Батькивщина проголосовала за отставку Разумкова.
Они решили, что синица в конверте лучше чем журавль в небе.
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09.10.2021 17:48 Ответить
Таке же саме лайно, як і решту "слуг". Спецом відправили у відставку, щоб сколотив кодляк, щоб відібрати голоси в опозиції.
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09.10.2021 18:31 Ответить
вклонялись???
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09.10.2021 20:35 Ответить
Як в той пісні НєАнгєли :

Діма прощай
Діма прості
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09.10.2021 21:07 Ответить
єто так по совковому по правосраному. наделать делов а потом извиняться.
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09.10.2021 21:25 Ответить
Вот какие гниды в слугах", предатели на предателях сидят и предателями погоняют. За бабло они мать родную готовы предать, не то что там какого-то...
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09.10.2021 22:40 Ответить
"Найвеличнiший спiкер ВР" ушел(ли) в день своего рождения, наверное, этот подарок он надолго запомнит
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10.10.2021 00:13 Ответить
 
 