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Новости Блокада Азовского моря
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Азовское море (1601) Гаага (295) Зеленский (19024)

Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море

Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В частности, главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасичник, начальник штаба - заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слушания по делу о нападении РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября

"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов адвокатов, советников, экспертов и технических работников. Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дела Украины против Российской Федерации по задержанию украинских военно-морских судов и членов их экипажей ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

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Топ комментарии
+22
Просто дав команду злити справу.
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08.10.2021 23:46
+20
Воно досі лише в піддавки грало в цій справі.
Заради чергової спроби посадити Порошенко, проб'є чергове дно.
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08.10.2021 23:45
+19
Ермак курирует?
уже наверное сделал пару звонков
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08.10.2021 23:41
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Могила разоряй?Интересна квеста!с( Моя в деле если что.
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08.10.2021 23:40 Ответить
Ермак курирует?
уже наверное сделал пару звонков
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08.10.2021 23:41 Ответить
Просто дав команду злити справу.
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08.10.2021 23:46 Ответить
само-собой
вопрос только каким способом - не более
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08.10.2021 23:47 Ответить
просто чижик
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09.10.2021 09:24 Ответить
Включи канал Кривой, там Ируся Геращенко та Иванка Климпуш -Цинцадзе расскажут что к чему
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09.10.2021 01:22 Ответить
По Г+Г интересней, там тебе офшорники зелёные всю правду расскажут.
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09.10.2021 02:10 Ответить
Воно досі лише в піддавки грало в цій справі.
Заради чергової спроби посадити Порошенко, проб'є чергове дно.
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08.10.2021 23:45 Ответить
А дело против Порошенко, дублирующее кацапское о якобы нашей провокации, закрыли? Нет. Так как они хотят этот суд выиграть???
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08.10.2021 23:58 Ответить
Кстати, "26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей."--- т.е. зелох подыграл кацапне, отдав цемаха, якобы в обмен на моряков---кацапня их и так бы отдала!
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09.10.2021 00:00 Ответить
делегация
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09.10.2021 00:01 Ответить
Tug-rug anf bob-tail !
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09.10.2021 10:55 Ответить
Сформувало воно. ************.
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09.10.2021 00:13 Ответить
Как в анекдоте -Тюрьма -Бакланов приходит в камеру и говорит Зебилду -С новым годом -Петя- Как? Сейчас лето -А это тебе за Шифера -год добавили
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09.10.2021 02:12 Ответить
В новом квартале рассказали? Сильный анекдот, уровня "колобок повесился"
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09.10.2021 08:07 Ответить
Боты зеленожопые сайты попутали
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09.10.2021 02:13 Ответить
Гопники Мавзолейные,авианосца краденного у Украины адмирала Кузю направьте для защиты марксизмы-чЛенинизмы.... срань краснопузая... ВЫ ВОРы подонки и убицы...и эта навечная мантра.......
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09.10.2021 05:50 Ответить
Нет ни одной ситуации в стране, где бы Клоун со своей труппой не обгадился.... Даже здесь, вместо того, чтобы требовать выполнения закона Мордором, он , дурачок, "выменял" пленных моряков, которых и так должны были освободить на следующий день и без обмена!!! таким образом он спас ху#ло от позора....и этим показал дебилизм своей команды всему миру ...
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09.10.2021 08:46 Ответить
как так? какой трибунал?
зеля же сказал что это провокация порошенко
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09.10.2021 09:35 Ответить
Минуточку!
Надеюсь, представители Зеленского едут в Гаагу что осудиить преступление Порошенко, отправившего корабли?
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09.10.2021 10:22 Ответить
Лучше бы узеленские не ехали туда. Всё дело испорят.
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09.10.2021 10:53 Ответить
А где сам вдохновитель Гюндуз? "Венедиктова сняла"? Видимо, шобла намерена провалить дело. Даже в ущерб себе, только бы Пятому насолить.
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11.10.2021 17:51 Ответить
 
 