Глобальный сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован вечером 8 октября
Пользователи со всего мира в пятницу вечером вновь сообщают о проблемах в работе соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Downdetector.
Так, следует отметить, что первые данные о проблемах с Инстаграмом начали поступать с 21:15.
Больше всего жалоб идет из США, Британии, Канады, Германии и Италии.
Пользователи недовольны, как работает сайт, также есть проблемы с мобильным приложением и входом в учетные записи.
Как известно, в понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Проблемы с подключением к этим соцсетях продолжались около шести часов.
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Куда же теперь инстателки всем своим тупым стадом пастись поплетутся?