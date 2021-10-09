РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11525 посетителей онлайн
Новости
9 762 18
Facebook (391) социальные сети (641) Instagram (49)

Глобальный сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован вечером 8 октября

Глобальный сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован вечером 8 октября

Пользователи со всего мира в пятницу вечером вновь сообщают о проблемах в работе соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Downdetector.

Так, следует отметить, что первые данные о проблемах с Инстаграмом начали поступать с 21:15.

Больше всего жалоб идет из США, Британии, Канады, Германии и Италии.

Пользователи недовольны, как работает сайт, также есть проблемы с мобильным приложением и входом в учетные записи.

Как известно, в понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Проблемы с подключением к этим соцсетях продолжались около шести часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Як жити, навіть не знаю тепер...
показать весь комментарий
09.10.2021 01:23
+6
Это же сколько задрочни сейчас "ломает"? Даже дорогу теперь не перейдешь уткнувшись в телефон! Ужас просто!
показать весь комментарий
09.10.2021 08:54
+5
главное не выходи на улицу....простудишься!
показать весь комментарий
09.10.2021 01:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як жити, навіть не знаю тепер...
показать весь комментарий
09.10.2021 01:23 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2021 07:52 Ответить
почтальоны перестали носить телеграммы
показать весь комментарий
09.10.2021 08:54 Ответить
Порошенко никак не угомониться.
показать весь комментарий
09.10.2021 01:41 Ответить
Там ще й Обама руку приложив 😄
показать весь комментарий
09.10.2021 07:50 Ответить
главное не выходи на улицу....простудишься!
показать весь комментарий
09.10.2021 01:55 Ответить
ето не кацапы не....
показать весь комментарий
09.10.2021 05:40 Ответить
І шо ж воно буде, як "радіва" не буде ...
показать весь комментарий
09.10.2021 07:34 Ответить
Серьезный, видать, сбой. под статьей даже нет кнопки "Поделиться в Инстаграмм"
Куда же теперь инстателки всем своим тупым стадом пастись поплетутся?
показать весь комментарий
09.10.2021 08:09 Ответить
Неабиякий стрес для прищавих підлітків. Цем ж треба вживу спілкуватись.
показать весь комментарий
09.10.2021 08:12 Ответить
А ещё теперь в транспорте придется смотреть в окно, а не в телефон! Это же зверство просто! Помогите!
показать весь комментарий
09.10.2021 17:08 Ответить
та насрать...
показать весь комментарий
09.10.2021 08:12 Ответить
а шо тєлєграмм?
показать весь комментарий
09.10.2021 08:45 Ответить
ТАСС - телеграфное агентство советского союза
показать весь комментарий
09.10.2021 08:53 Ответить
тіпа правапріємнік?...гаварят всє радіастанциі рассіі! пєрєдайом саабщєніє тєлєграмм!
показать весь комментарий
09.10.2021 09:06 Ответить
Это же сколько задрочни сейчас "ломает"? Даже дорогу теперь не перейдешь уткнувшись в телефон! Ужас просто!
показать весь комментарий
09.10.2021 08:54 Ответить
 
 