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обстрел (25755) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

За минувшие сутки на Донбассе тяжело ранен один украинский воин, наемники РФ 10 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе тяжело ранен один украинский воин, наемники РФ 10 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

За прошедшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С полуночи нарушений не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое" - говорится в сводке.

В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В сторону населенного пункта Лопаскино наемники дважды обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ

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Топ комментарии
+13
Военнослужащие Вооруженных сил Украины с передовой записали видеообращение к народному депутату от ОПЗЖ Киве (оно же чмо) в связи с его поздравлением Путина (оно же *****)

https://youtu.be/AmvBYVTAY-k
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09.10.2021 08:26
+10
Одужуй якнайшвидше, воїне !

Тобто, прес-центр вирішив хоч не брехати про вогонь у відповідь. Совісні.
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09.10.2021 08:39
+9
Молодці !
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09.10.2021 08:37
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины с передовой записали видеообращение к народному депутату от ОПЗЖ Киве (оно же чмо) в связи с его поздравлением Путина (оно же *****)

https://youtu.be/AmvBYVTAY-k
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09.10.2021 08:26 Ответить
Молодці !
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09.10.2021 08:37 Ответить
Интересно, Кива смотрел?
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09.10.2021 09:16 Ответить
Одужуй якнайшвидше, воїне !

Тобто, прес-центр вирішив хоч не брехати про вогонь у відповідь. Совісні.
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09.10.2021 08:39 Ответить
Дивує, точніш, НЕ ДИВУЄ те, що цей й інші ватні гандони, причудово себе почувають в Україні!
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09.10.2021 09:03 Ответить
Держись, Брат!!!

Скорейшего и полного выздоровления!!!
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09.10.2021 09:10 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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09.10.2021 09:54 Ответить
Найшвидшого одужання нашому захисникові. Боже, поможи
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09.10.2021 11:02 Ответить
Найшвидшого одужання воїнові
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09.10.2021 19:54 Ответить
 
 