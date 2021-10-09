За минувшие сутки на Донбассе тяжело ранен один украинский воин, наемники РФ 10 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС
За прошедшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С полуночи нарушений не зафиксировано.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС).
"За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое" - говорится в сводке.
В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм. У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. В сторону населенного пункта Лопаскино наемники дважды обстреливали из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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https://youtu.be/AmvBYVTAY-k
Тобто, прес-центр вирішив хоч не брехати про вогонь у відповідь. Совісні.
Скорейшего и полного выздоровления!!!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.