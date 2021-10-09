В Украине за сутки умерли 250 человек, зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 5 364 человека
По состоянию на утро субботы, 9 октября, в Украине зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровело 5 364 человека, 250 умерло.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 8 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 477, медработников - 298). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели – 5 364 человека", – сообщил Минздрав.
Днем ранее, 8 октября, за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 529 913 человек, выздоровело 2 287 846 человек, летальных случаев - 58 331.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.
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October 8 (GMT)
1,809 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 7
2,379 new cases and 20 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 6
1,624 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
По заболевшим мы jобгоняем Израиль в 2,3 раза, а по умершим в 20 раз, даже при пересчете на наше население. Вы этому рады?
16,362 new cases and 241 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
"в Израиле такие койко-места в больницах?"
Чем ты недоволен?
Доля больничных коек достигла 30-летнего минимума по сравнению с населением.
В период с 2010 по 2017 год население Израиля увеличилось на 1,1 миллиона человек, но во внутренние крылья было добавлено только 358 коек. Администрация больницы: в настоящее время мы оказываем помощь только самым тяжелым пациентам.
Новость от 2019 года.
Так что снижение нагрузки на больницы путем массовой вакцинации - это был единственный выход для Израиля.
Румунія,де відносно хрінувато з вакцинацією,і рашка,де не вакцина,а гівно..
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
однозначно колоться
даже болеющие на ковид или что-то иное должны колоться
если они хотя бы в состоянии дойти до пункта вакцинации
никаких проверок состояния здоровья не делается, значит нужно всем
жріть гівно,але не ЛОЖКАМИ,А ЧЕРПАКАМИ!
в тому числі викривлена антиваксерною пропагандою...
Як повідомляв Укрінформ, глобальний центр взаємодії Державного департаменту США (GEC), що бореться з іноземною пропагандою, визначив чотири російські видання, які поширюють фейки про вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech і Moderna. Йдеться про видання «News Front», підконтрольне Федеральній службі безпеки РФ, «New Eastern Outlook» і «Oriental Review», які напряму контролюються Службою зовнішньої розвідки Росії, а також «Rebel Inside», яким керує Головне розвідувальне управління генштабу Збройних сил Росії.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208190-facebook-posilue-borotbu-z-fejkami-pro-covidvakcini.html
І ще - в розповсюджені будь-якої інфекції існує циклічність, тобто, спади й підйоми. В цей період, літній, був спад, трохи передихнули, розслабились, а тепер маємо нову хвилю. мало того, з новими штамами.
До речі, треба бути ну реально повним ідіотом, щоб того всього не чути і не розуміти. як там в тебе на рахунок того, ідіотизму, тобто? Не муляє?
P.S. Сьогоднішня статистика. Серед госпіталізованих 96-98% невакцинованих. Серед померлих - 100%. Просто статистика, а ти думай, якщо звичайно, не клінічний ідіот.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
але..
як рядовому громадянину зрозуміти,що у нього імунітет саме на Ковід(всі штами),а не здохне, визначаючи це в реанімації!?
Ольгінські бл..ді!Коли нарешті ви "попуститесь"!?
Отметим, что ИФА-тест на антитела является единственным способом определить наличие иммунитета к COVID-19 как после перенесенной болезни, так и в результате вакцинации. Главное, чтобы https://www.unn.com.ua/ru/news/1927233-u-vidomogo-************-virobnika-testiv-na-covid-19-diaprof-med-pidtverdili-vidpovidnist-vimogam-yes тест имел соответствующую сертификацию.
ЯКИЙ ПРИРОДНІЙ ІМУНІТЕТ НА СКОРІШЕ ВСЬОГО СТВОРЕНУ КАЦАПАМИ("ВЕКТОР") НОВУ БАКТЕРІОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ?
теж перша думка була,читаючи цей фейк.
теперішнє покоління юзерів просто з "пустими файлами" по елементарній історії науки та Людства,.
і без Гугла вони ..уй скажуть хто такий Луї Пастер..(
если бы придумали хоть какую-то вакцину от онкологии , люди в очередях бы ночевали в пункты вакцинации ...
онкология не передаётся воздушно-капельным путём и через контакт...