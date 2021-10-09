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Российские оккупанты размещают "Грады" и гаубицы в жилых районах на Донбассе, - ОБСЕ

Российские оккупанты размещают

Российско-оккупационные войска размещают военную технику в жилых районах Донбасса. Ее заметили наблюдатели миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 8 октября.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольных территориях Донбасса: 1 гаубицу, 1 противотанковую пушку и 2 реактивные системы залпового огня в двух жилых кварталах.

В частности, в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил одну буксируемую гаубицу 122-го калибра ("Лягушка") и противотанковую пушку 120-го калибра ("Рапира"). Кроме того, в жилом районе н. п. Катериновка боевики разместили 2 реактивные системы залпового огня "Град" 122-го калибра.

Также отмечаются признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 1 бронетранспортер (БТР-80). Его боевики разместили также в жилом квартале оккупированного Луганска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ

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Топ комментарии
+9
Тут нового ничего нет! Они всегда за мирное население прячутся
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09.10.2021 08:54
+8
На випадок початку повномасштабного конфлікту ці гаубиці і гради потрібно зносити разом з місцевими лугандонівцями.Кричати ***** ввєді войска вони осмілювались,а гнати цих тварин з під своїх будинків у них духу не вистачає.
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09.10.2021 09:12
+5
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09.10.2021 10:14
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Тут нового ничего нет! Они всегда за мирное население прячутся
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09.10.2021 08:54 Ответить
Оце новина так новина....
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09.10.2021 08:57 Ответить
Зате ж бандер нема.
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09.10.2021 09:00 Ответить
...а до 2014 там були одні суцільні бандери...русскіє люді з під підлоги лише по ночах вилазили...
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09.10.2021 09:12 Ответить
та не може бути? нарешті побачили- шори їм познімали?
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09.10.2021 09:09 Ответить
На випадок початку повномасштабного конфлікту ці гаубиці і гради потрібно зносити разом з місцевими лугандонівцями.Кричати ***** ввєді войска вони осмілювались,а гнати цих тварин з під своїх будинків у них духу не вистачає.
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09.10.2021 09:12 Ответить
1. Не 120(122)-го калибра, а калибром 120мм(122мм)
2. Рапира - 100мм, а не 120

"Иногда лучше жевать, чем говорить" ...
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09.10.2021 09:24 Ответить
Люто плюсую!
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09.10.2021 10:06 Ответить
кацапы всегда толпой непричемных воюют - ихний маразматик даже не скрывал етого
"мы пойдем не впереди а позади женщин и детей" - и пусть они (Украина) тока посмеют стрельнуть...
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09.10.2021 09:48 Ответить
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09.10.2021 10:14 Ответить
не актуально, если ***** будет стрелять со школ, детских садиков - пусть ВСУ попробуют не стрелять !
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09.10.2021 13:08 Ответить
Все йде по *********** вказівках (пам"ятаєте?). Попереду його засраного від жаху війска виставляються жінки і діти. А воно разом зі своїми пропагандонами на весь світ трубить,що армія підерефії є самою хороброю і людолюбивою армією у світі, ну вже такою лояльною до мирного населення, що аж хочеться подивитись на пам"ятник солдату із врятованою дівчинкою на руках,що стоїть у Німеччині. Засранці засранські,ото добре,що представники ОБСЄ "засікли" їх у житлових кварталах НП,нехай увесь світ дізнається про "хоробрість" ************.
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09.10.2021 10:29 Ответить
Ето уже НЕ жильіе дома, ето укрепрайон- его надо уничтожить...
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09.10.2021 10:57 Ответить
Ну если будет полномасштабное наступление, то пусть не обижаются, будем истреблять кацапских животных вместе с мирным населением, а что еще остаётся?? И никто нас не имеет права осуждать за это, тем более мавзолейные сепары и пропагандоны, когда Рабссия делала то же самое в Чечне. Во время второй чеченской войны, чтоб восстановить там свою власть, рашка пол чеченской республики расхерячила и никто не заморачивался по поводу жертв среди мирного населения, а их было свыше 70 тысяч!! Более того, рашка военной агрессией забрала себе территорию, которая ей не принадлежала, а Украина отстаивает свою законную территорию!!
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09.10.2021 16:43 Ответить
угу, на словах все герои истребляторы, а по факту крым без единого выстрела отдали, а потом очереди стояли паспорта получать и даже партизанить никто не пытался
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09.10.2021 21:14 Ответить
То что очереди стояли, это ты преувиличиваешь. Людей под дулами автоматов гнали на фейковый референдум
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10.10.2021 02:17 Ответить
Червона армія ніколи не заморочувалась мирняком і населеними пунктами - стирали артилерією і бомбили не тільки при розташуванні озброєння, а й при розміщенні солдат противника, або навіть при можливості розміщення солдат противника. А деколи і взагалі без усяких причин.
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11.10.2021 11:23 Ответить
 
 