Российские оккупанты размещают "Грады" и гаубицы в жилых районах на Донбассе, - ОБСЕ

Российско-оккупационные войска размещают военную технику в жилых районах Донбасса. Ее заметили наблюдатели миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ за 8 октября.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольных территориях Донбасса: 1 гаубицу, 1 противотанковую пушку и 2 реактивные системы залпового огня в двух жилых кварталах.

В частности, в жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил одну буксируемую гаубицу 122-го калибра ("Лягушка") и противотанковую пушку 120-го калибра ("Рапира"). Кроме того, в жилом районе н. п. Катериновка боевики разместили 2 реактивные системы залпового огня "Град" 122-го калибра.

Также отмечаются признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 1 бронетранспортер (БТР-80). Его боевики разместили также в жилом квартале оккупированного Луганска.

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