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Борьба с COVID-19: За сутки в Украине вакцинировали почти 150 тысяч человек

За пятницу, 8 октября, в Украине 148 735 человек были вакцинированы против коронавируса COVID-19. Одну дозу получил 73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки; 350 центров вакцинации.

Борьба с COVID-19: За сутки в Украине вакцинировали почти 150 тысяч человек 01

От начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине в наличии 6 миллионов доз вакцины CoronaVac, - Минздрав

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а на родине антиваксеров - ноль
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09.10.2021 10:03 Ответить
Что там за родина антиваксеров? Северная Снигерия?
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09.10.2021 13:39 Ответить
Ни коллективный иммунитет, ни вакцинация не влияют на статистику смертности. Чюдо пандемия.
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09.10.2021 11:17 Ответить
И от ковидла мрут и от вакцинации мрут. Да что ж такое?
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09.10.2021 13:48 Ответить
 
 