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Шабунин (523) САП (2036)

Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин

Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин

Заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу, 9 октября, из-за отсутствия кворума.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в четверг в Украине была Робин Данниган - основная дипломат в команде Блинкена, которая отвечает за Европу и Евразию. Она акцентировала внимание ОП на критичности выполнения обязательств, взятых Зеленским в совместном с Байденом письме.

"А первым в графике пунктом в этом письме - САП. Украинская власть на самом высоком уровне пообещала, что все будет тип-топ", - пишет Шабунин, отмечая, что Данниган со своей стороны подтвердила готовность американцев выполнять свою часть обязательств.

"Сегодня - на второй день после ее отъезда - ермаковские члены комиссии (избранные Радой) сорвали ключевой этап конкурса - практическое задание. Не явились контролируемые ОП члены Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня станет понятна цена публичных обещаний президента", - Шабунин о заседании Конкурсной комиссии по отбору руководителя САП

Дату практического задания комиссия определила заранее, была сделана куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста ...

Я не знаю, какой план у Зеленского, но в США это будет воспринято как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену лично. О чем Государственный секретарь США точно расскажет Байдену, когда будет приниматься какое-то важное решение по Украине", - считает Шабунин.

По его мнению, срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США.

"И дело не в САП. Дело в несостоятельности президента Украины придерживаться собственных обязательств.
Эту несостоятельность, кстати, видит не только американский истеблишмент. Ее видят элиты всех ведущих столиц мира.

Кто захочет иметь серьезные дела с президентом, неспособным придерживаться собственных обязательств?
И не имеет значения, срыв конкурса САП - это - самодеятельность Ермака/Татарова, или указание Зеленского. Ответственность на президенте лично", - написал Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судебная мафия" шантажом добивается изменения закона о ВСП, обществу, думаю, придется помогать реформе через улицу, - Шабунин

Автор: 
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Топ комментарии
+53
Зеленский сознательно разрывакт отношения с США. Ему намного ближе быть генерал-губернатором Малороссийского округа **********
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09.10.2021 11:22
+49
у зе-крыс паническая возня...там офшоры у главнюка, тут номер с шофером-шефира тухлый, здесь стремно "отминусовали одного врага" как мукнула третьякова и разумкова выпихнули по сомнительным причинам... а еще ж "вагнергейт" никто не отменял...
опять же ))) не очень получается приплести до всего этого Порошенко))))...
оспади!!!! как жеж заболбал этот **** цирк воровской !!!!
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09.10.2021 11:32
+47
Только у самых упоротых зебилов остались какие-то непонимания, кто такой зеофшорник.
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09.10.2021 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Только у самых упоротых зебилов остались какие-то непонимания, кто такой зеофшорник.
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09.10.2021 11:19 Ответить
Єрмаковські, шабінінські... А проукраїнські члени комісії там взагалі Є?
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09.10.2021 11:54 Ответить
а коли були - в які часи
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09.10.2021 12:01 Ответить
Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь... у всіх них якісь твапинні, пташині прізвища...
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09.10.2021 12:39 Ответить
І це ж на фоні "вагнергейту", офшорного скандалу, економічної кризи...??? Це що ж, спеціально все роблять, самі ж підривають ситуацію із середини, новітні "Кольчуги" і сценарій як по Кучмі , але напевно скоро вже дограються до "Зелю геть...?"Прокатіт"...?Є приказка " Від любові до ненависті один крок...!"
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10.10.2021 06:48 Ответить
Зелупа 🤡🤢 заявлял ,что д'Ермаку он «полностью доверяет и уйдут они только вместе '
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10.10.2021 07:53 Ответить
Зеленский сознательно разрывакт отношения с США. Ему намного ближе быть генерал-губернатором Малороссийского округа **********
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09.10.2021 11:22 Ответить
Так оно и есть.
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09.10.2021 11:23 Ответить
100 %
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09.10.2021 11:42 Ответить
Ермак - российский агент "Козырь". Он с Демченко выполняет задание Кремля разорвать отношения с США и развернуть Украину в сторону РФ. А в Украине установить диктатуру Зеленского-Ермака.
Как на Майдане их полиция била людей за плакат "Коломойского - под санкции" мы вчера видели. Готовят в Украине вторую Беларусь в союзе с РФ.
Согласится ли украинский народ встать на колени перед Ермаком-Путиным?
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09.10.2021 13:40 Ответить
Блин да что вы все вцепились в Ермака? Да он кацапский агент, но
президент резидент то ЗЕЛЯ, вот про что нужно говорить - нет не говорить, а КРИЧАТЬ
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09.10.2021 18:47 Ответить
А Зеленский - пустое место, марионетка Коломойского и Ермака, не вылазит из наркосостояния из-за страха опубликования коломойских - российских - американских компроматов на него.
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09.10.2021 22:25 Ответить
ЭТО ФАКТ ! Почему так вяло реагируют ветераны и оппозиция с интеллигенцией ??? Сплошная констатация ОЧЕВИДНОГО - внутренняя оккупаци
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10.10.2021 07:57 Ответить
Как думаешь для чего наши Европейские партнеры создали у нас кучу этих Аникорупційних органів? Чтобы бороться с корупцией? Задумайся.
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09.10.2021 16:49 Ответить
І це ж на фоні "вагнергейту", офшорного скандалу, економічної кризи...??? Це що ж, спеціально все роблять, самі ж підривають ситуацію із середини, новітні "Кольчуги" і сценарій як по Кучмі , але напевно скоро вже дограються до "Зелю геть...?"Прокатіт"...?Є приказка " Від любові до ненависті один крок...!"
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10.10.2021 06:49 Ответить
головне - володарювати . тому влада - безмежна влада - небезпечна і для тих хто живе при цій владі і тим хто її використовує - втрачають розум.
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10.10.2021 09:31 Ответить
Що дебіли, всі назначаються по відкритим конкурсам?
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09.10.2021 11:23 Ответить
у зе-крыс паническая возня...там офшоры у главнюка, тут номер с шофером-шефира тухлый, здесь стремно "отминусовали одного врага" как мукнула третьякова и разумкова выпихнули по сомнительным причинам... а еще ж "вагнергейт" никто не отменял...
опять же ))) не очень получается приплести до всего этого Порошенко))))...
оспади!!!! как жеж заболбал этот **** цирк воровской !!!!
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09.10.2021 11:32 Ответить
Зато без барыги!(с)
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09.10.2021 11:33 Ответить
Если Украина переживет эту, практически поголовную, тупость нарида, как вы думаете, чьей кожей должно быть обтянуто кресло следующего президента?
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09.10.2021 11:38 Ответить
Каламойского.... не?
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09.10.2021 18:53 Ответить
Тут несколько вариантов: например, гауляйтер ермак в кресле из шкуры слитого зюзи... Я бы выступил за шкуру уголовника кучмы...
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09.10.2021 18:58 Ответить
Кучма уже неактуально, сейчас интересен дуэт, кукловод Ко и его марионетка Зе.
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09.10.2021 19:18 Ответить
Пока эта гнида жива, очищение Украины должно начинать с него.
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09.10.2021 20:02 Ответить
А тогда, почему не с Кравчука?
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09.10.2021 20:43 Ответить
Потому, что судить надо по делам.
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09.10.2021 21:20 Ответить
Приоритетно!
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10.10.2021 16:45 Ответить
а яку з обіцянок виконав зелупа?
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09.10.2021 11:44 Ответить
Головну, з ним не поскучаєш. Одні маски-що.
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09.10.2021 11:55 Ответить
І ще одну
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09.10.2021 12:33 Ответить
Нарик 🤡🤢👿👹************ , а выборц его - дегенераты🤮🤮🤮
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09.10.2021 14:19 Ответить
Як яку?!!! Постійно в очі ***** дивиться! Там же кінець війни...
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10.10.2021 16:47 Ответить
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09.10.2021 11:52 Ответить
Дело в несостоятельности припиЗЕдента Украины на всю голову, придерживаться собственных обязательств. Оно в угаре 24х7.
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09.10.2021 12:25 Ответить
офшорный клоун вместе со своим шапито умышленно рвут связи с ЕС и США, потому что клоунский вектор развития страны - быть колонией парашии, ведь тогда можно беспредельно грабить страну и нуланд будет не указ
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09.10.2021 12:33 Ответить
Зеленский проводит время в общении с украинским исполнительным директором Китайской торговой ассоциации неким Русланом Осипенко. Тот объясняет ему "как хорошо живут друзья Поднебесной" С ним в паре Альфред Праус из Австрии, собственник ГО "РК "КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС"

Решил Зеля-Ермак продавать Украину Китаю-России?!
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09.10.2021 15:25 Ответить
дикий вой на шЫколадных болотах.... А шо собственно произошло?????
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09.10.2021 13:25 Ответить
Краще "вой", чім зелена діарея!
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10.10.2021 16:51 Ответить
На тертій рік Єрмаків Шабунін рискнув сказати про його деструктивний вплив та вагу... Ая к добре підгавкував владі на каналах Пінчука, коли розвалювали КС...
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09.10.2021 13:29 Ответить
Пришло время уже как-то действовать - ведь видно, что сдают Украину Путину.
Завтра в Киеве собираются люди, чтобы ехать Автомайданом к Зеленскому. Когда-то также ездили к Януковичу.
Тогда дали возможность всем подонкам убежать в РФ. АнтиМайдан вернулся и вместе с врагом добивают Украину.
Дан урок всем нам на будущее - раненого врага надо добивать окончательно, а то потом он вернется и убьет тебя.
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09.10.2021 13:52 Ответить
ермак это медведчук
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09.10.2021 14:31 Ответить
И даже хуже
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10.10.2021 08:03 Ответить
Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та Китаю.Поки що на Заході підтримують Україну та відрізняють не адектні дії Зе. Та чи надовго їм вистачить терпіння - не відомо.
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09.10.2021 14:44 Ответить
Пока во власть не прийдут украинцы-фронтовики - ничего не изменится.
А гешефтмахеры с типа паРашинскими фамилиями - губят страну!!!
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09.10.2021 15:16 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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09.10.2021 15:20 Ответить
Нещодавно, буквально на цьому тижні, Шабунін нахвалював нашу владу.
Шо сі сталось ?
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09.10.2021 15:28 Ответить
Шабунін, ти сам себе "убІл об стЄну".... ваші білі пОльта людей вже за...бали.. гутапЄрчЄві ви ненаші - а тупо бізнесмени на довєріЇ...(
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09.10.2021 16:17 Ответить
https://www.google.com/search?client=avast-a-3&sxsrf=AOaemvIazOgQTU5KzoSuOYVSt0LwVOiCSw:1633736451201&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiX7tHG_rvzAhUL_CoKHc_nDJ4QkeECKAB6BAgBEDY недоразумение , которое носит титул "Президент Украины" , не может бросить свою няньку ермака-Козыря. которая фактически управляет государством. Если нянька сказала: "Не будет конкурса", значит его не будет. У няньки хозяева серьезные, с ядерной кнопкой. А без няньки и его соски, https://www.google.com/search?client=avast-a-3&sxsrf=AOaemvIazOgQTU5KzoSuOYVSt0LwVOiCSw:1633736451201&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiX7tHG_rvzAhUL_CoKHc_nDJ4QkeECKAB6BAgBEDY недоразумение не представляет себе жизни, такой уж у нас ПреЗЕдент.
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09.10.2021 19:36 Ответить
**********, а выбравшие его и поддерживающие до сих пор - в плохом смысле п………
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10.10.2021 08:09 Ответить
Офшорные крысы реформируют страну аж гай шумит))))))
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09.10.2021 21:28 Ответить
Эта "несостоятельность" - не дурость. Это часть стратегии по уничтожению имиджа УКраины в Европе .... Ведь это манкирование просьбами Европы-США проходит под вопли "да мы всё делаем.. а они нас не любят" читайте: пора смотреть в глаза х**лу... Оно нас любит...
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09.10.2021 21:47 Ответить
Не переживай ты так сильно,приедет Зеля в Израиль встанет под флаг со звездой Давида и на выдохе скажет "Ну вот я и дома".Вы его с радостью примете,потому что с ним будет большая куча шекелей.
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09.10.2021 22:03 Ответить
Ермак - это гнида, которая системно работает на врага.
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09.10.2021 23:32 Ответить
Єрмак співробітник розвідки ГУР МО РФ, а президент наш нееееее
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09.10.2021 23:45 Ответить
И почему мы до сих пор не в НАТО?
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10.10.2021 10:17 Ответить
Зкацаплених агентів видають їх дії в Україні!!!
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10.10.2021 12:00 Ответить
Шабуняяяя !! і хто "барига".??
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10.10.2021 12:04 Ответить
Скоро клоун буде для Заходу як Кучма - просто не помічатимутт.
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10.10.2021 17:12 Ответить
Гнусавый:"Я вам ничего не должен".
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11.10.2021 08:16 Ответить
 
 