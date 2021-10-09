Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин
Заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу, 9 октября, из-за отсутствия кворума.
Об этом глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в четверг в Украине была Робин Данниган - основная дипломат в команде Блинкена, которая отвечает за Европу и Евразию. Она акцентировала внимание ОП на критичности выполнения обязательств, взятых Зеленским в совместном с Байденом письме.
"А первым в графике пунктом в этом письме - САП. Украинская власть на самом высоком уровне пообещала, что все будет тип-топ", - пишет Шабунин, отмечая, что Данниган со своей стороны подтвердила готовность американцев выполнять свою часть обязательств.
"Сегодня - на второй день после ее отъезда - ермаковские члены комиссии (избранные Радой) сорвали ключевой этап конкурса - практическое задание. Не явились контролируемые ОП члены Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь.
Дату практического задания комиссия определила заранее, была сделана куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста ...
Я не знаю, какой план у Зеленского, но в США это будет воспринято как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену лично. О чем Государственный секретарь США точно расскажет Байдену, когда будет приниматься какое-то важное решение по Украине", - считает Шабунин.
По его мнению, срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США.
"И дело не в САП. Дело в несостоятельности президента Украины придерживаться собственных обязательств.
Эту несостоятельность, кстати, видит не только американский истеблишмент. Ее видят элиты всех ведущих столиц мира.
Кто захочет иметь серьезные дела с президентом, неспособным придерживаться собственных обязательств?
И не имеет значения, срыв конкурса САП - это - самодеятельность Ермака/Татарова, или указание Зеленского. Ответственность на президенте лично", - написал Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Как на Майдане их полиция била людей за плакат "Коломойского - под санкции" мы вчера видели. Готовят в Украине вторую Беларусь в союзе с РФ.
Согласится ли украинский народ встать на колени перед Ермаком-Путиным?
президентрезидент то ЗЕЛЯ, вот про что нужно говорить - нет не говорить, а КРИЧАТЬ
опять же ))) не очень получается приплести до всего этого Порошенко))))...
оспади!!!! как жеж заболбал этот **** цирк воровской !!!!
Решил Зеля-Ермак продавать Украину Китаю-России?!
Завтра в Киеве собираются люди, чтобы ехать Автомайданом к Зеленскому. Когда-то также ездили к Януковичу.
Тогда дали возможность всем подонкам убежать в РФ. АнтиМайдан вернулся и вместе с врагом добивают Украину.
Дан урок всем нам на будущее - раненого врага надо добивать окончательно, а то потом он вернется и убьет тебя.
А гешефтмахеры с типа паРашинскими фамилиями - губят страну!!!
Шо сі сталось ?