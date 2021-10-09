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ОБСЕ (4854) Цимбалюк Евгений (39)

Политически мы переигрываем Россию на поле ОБСЕ, - посол Киева в организации Цимбалюк

Политически мы переигрываем Россию на поле ОБСЕ, - посол Киева в организации Цимбалюк

Международный круг поддержки Украины усилился после объявления требований к России в рамках Венского документа ОБСЕ, и политически Украина обыгрывает Россию в ОБСЕ, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире проекта Радио Свобода Радио Донбас.Реалии.

Цимбалюк объяснил, какими должны быть следующие шаги в ОБСЕ после выступления Украины: Россия должна дать объяснения ОБСЕ по поводу 19 батальонно-тактических групп, которые она оставила на границе с Украиной после учений "Запад-2021", и отреагировать на рекомендации постоянных органов организации.

"Россия проигнорировала первую встречу, на которой мы требовали объяснений. Она должна также отреагировать на рекомендации, которые были выдвинуты на совместном заседании Постоянного совета и Форума по безопасности сотрудничества (органы ОБСЕ - ред.), Но, к сожалению, этот механизм не имеет карательного действия. Если Россия скажет: "у нас там допороговые значения войск", хотя речь идет о сотнях тысяч, прямого эффекта, на первый взгляд, и нет. Но не надо забывать, что когда мы осуществляем все эти шаги, происходит консолидация международной поддержки вокруг Украины", - сказал Цымбалюк.

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Несмотря на то, что ОБСЕ является консенсусной организацией, где Россия может заблокировать любое решение, этот шаг Украины - действенный, считает Цимбалюк.

"Впервые в заседании, где мы хотели получить объяснения от России, приняли участие ряд других делегаций. Причем, выступали даже те, кто обычно не выступает - представители Европейского союза, то есть дополнительные партнеры, которые обычно сохраняют нейтральную позицию. Они требовали от России объяснений и вносили предложения по реагированию на ситуацию: например, провести дополнительные инспекции. Что для нас важно - что международный круг поддержки Украины после этих шагов значительно усилился. Инструкции, которые дипломаты отправляли из Вены своим национальным правительствам, вызвали продолжение и усиление санкций. Они закладывают позиции для продолжения давления на Российскую Федерацию. Политически мы переигрываем Россию на поле ОБСЕ", - заявил посол.

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Топ комментарии
+4
Азербайджан так 30 лет игрался с еврокомиссарами и Минскими угодами, пока не выкинул этих игрунов на мороз.
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09.10.2021 11:23
+4
Це все лише балачки.
Реальні успіхи на всіх фронтах були за минулої влади.
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09.10.2021 12:22
+3
Забористый кокс у зесрани однако
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09.10.2021 12:44
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Азербайджан так 30 лет игрался с еврокомиссарами и Минскими угодами, пока не выкинул этих игрунов на мороз.
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09.10.2021 11:23 Ответить
турки все сделали. а азери статисты
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09.10.2021 11:26 Ответить
Знаю трёх Цымбалюков и все фантастические люди. Что-то в этой фамилии есть. Может президента среди Цымбалюков выбирать?
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09.10.2021 11:37 Ответить
Дипломатичні відносини це козир зелених покидьків....просрали все.
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09.10.2021 12:02 Ответить
Игроки хреновые... Так почему же народ живет в нищете и становится все хуже? 30 лет выброшенные из жизни людей. Что за страна?
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09.10.2021 12:05 Ответить
Це з серії Дайте, медаль, дайте медаль...?
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09.10.2021 12:18 Ответить
Це все лише балачки.
Реальні успіхи на всіх фронтах були за минулої влади.
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09.10.2021 12:22 Ответить
Забористый кокс у зесрани однако
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09.10.2021 12:44 Ответить
У нас все дипломаты должны быть из колен Израилевых, типа сами мы не можем думать интернационально.
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09.10.2021 16:11 Ответить
Слухаю і вірю кожному твоєму слову. А от де результат вашого"перегравання"? Наведи хоч один приклад.
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09.10.2021 17:27 Ответить
политически мі переигріваем)(уйла
а фактически имеем при власти агента ФСБ ермака и его марионетку поцЗедента
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09.10.2021 17:40 Ответить
 
 