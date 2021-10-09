Политически мы переигрываем Россию на поле ОБСЕ, - посол Киева в организации Цимбалюк

Международный круг поддержки Украины усилился после объявления требований к России в рамках Венского документа ОБСЕ, и политически Украина обыгрывает Россию в ОБСЕ, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире проекта Радио Свобода Радио Донбас.Реалии.

Цимбалюк объяснил, какими должны быть следующие шаги в ОБСЕ после выступления Украины: Россия должна дать объяснения ОБСЕ по поводу 19 батальонно-тактических групп, которые она оставила на границе с Украиной после учений "Запад-2021", и отреагировать на рекомендации постоянных органов организации.

"Россия проигнорировала первую встречу, на которой мы требовали объяснений. Она должна также отреагировать на рекомендации, которые были выдвинуты на совместном заседании Постоянного совета и Форума по безопасности сотрудничества (органы ОБСЕ - ред.), Но, к сожалению, этот механизм не имеет карательного действия. Если Россия скажет: "у нас там допороговые значения войск", хотя речь идет о сотнях тысяч, прямого эффекта, на первый взгляд, и нет. Но не надо забывать, что когда мы осуществляем все эти шаги, происходит консолидация международной поддержки вокруг Украины", - сказал Цымбалюк.

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Несмотря на то, что ОБСЕ является консенсусной организацией, где Россия может заблокировать любое решение, этот шаг Украины - действенный, считает Цимбалюк.

"Впервые в заседании, где мы хотели получить объяснения от России, приняли участие ряд других делегаций. Причем, выступали даже те, кто обычно не выступает - представители Европейского союза, то есть дополнительные партнеры, которые обычно сохраняют нейтральную позицию. Они требовали от России объяснений и вносили предложения по реагированию на ситуацию: например, провести дополнительные инспекции. Что для нас важно - что международный круг поддержки Украины после этих шагов значительно усилился. Инструкции, которые дипломаты отправляли из Вены своим национальным правительствам, вызвали продолжение и усиление санкций. Они закладывают позиции для продолжения давления на Российскую Федерацию. Политически мы переигрываем Россию на поле ОБСЕ", - заявил посол.

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