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Киев (24763) прокуратура (4926) хищение (667)

Дело о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста: прокуратура сообщила о подозрении четверым фигурантам

Киевская городская прокуратура в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста р.Днепр сообщено о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киев", руководителю генподрядной организации, а также вручено извещение о подозрении двум руководителям подрядных организаций.

Какпередает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и генподрядчиком заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода.

В ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

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Дело о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста: прокуратура сообщила о подозрении четверым фигурантам 01

При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтверждается документально и фактически.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защите металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста. В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн.


Дело о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста: прокуратура сообщила о подозрении четверым фигурантам 02

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В этой связи первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрения по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.

Кроме того, вручено сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичиванию средств.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерб по этим эпизодам составляет около 150 млн грн.

Дело о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста: прокуратура сообщила о подозрении четверым фигурантам 03

В прокуратуре напомнили, 16 августа 2021 года вышеупомянутым руководителю КП и генподрядчику было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Топ комментарии
+6
ну тут в принципе "чернуха" на Виталика, опосредовано.

клоун завистлив к боксеру. Боксер политические заказы не выполняет и в саунах бои не проводил.
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09.10.2021 11:48
+5
Зелені чорти намагаються поставити свою з5лену потвору смотрящім от і риють під Кличка , щоби вигрібАти бабло із столиці !

Раджу цим слугам урода не чіпати Киів , бо проблем у вас буде багатенько
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09.10.2021 12:29
+4
простоя вопрос=ты делаешь ремонт в квартире. договорился о смете. принял работы. заехал. как ты можешь проверить, сколько раз грунтовали стены, сколько слоев шпатлевки, сколько раз ее шлифовали, где купили обои, на опте или в магазине, есть ли у прораба скидки на фирме где он покупает материалы..... и т.д. когда строят мост, так же составляется смета, если цены упали, строители в плюсе, если поднялись, смету увеличивают. то, что делает клоунское быдло, это 1000% заказуха против Кличко. ишак боится всех, кто ростом выше 160 см.
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09.10.2021 12:21
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Хто, где а ну аж ЦЕ ВЕЛЫКЭ крадивницствво
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09.10.2021 11:41 Ответить
ну тут в принципе "чернуха" на Виталика, опосредовано.

клоун завистлив к боксеру. Боксер политические заказы не выполняет и в саунах бои не проводил.
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09.10.2021 11:48 Ответить
простоя вопрос=ты делаешь ремонт в квартире. договорился о смете. принял работы. заехал. как ты можешь проверить, сколько раз грунтовали стены, сколько слоев шпатлевки, сколько раз ее шлифовали, где купили обои, на опте или в магазине, есть ли у прораба скидки на фирме где он покупает материалы..... и т.д. когда строят мост, так же составляется смета, если цены упали, строители в плюсе, если поднялись, смету увеличивают. то, что делает клоунское быдло, это 1000% заказуха против Кличко. ишак боится всех, кто ростом выше 160 см.
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09.10.2021 12:21 Ответить
проверить можно. тяжело, дорого, но по квартире тоже можно проверить.

и обои самому купить/подвезти)))

тут, с объектами капстроительства иные моменты.

дали отмашку нарыть. изъяли документы. отправили на экспертизу документы, кроме одного(который "забыли").

результат экспертизы - нарушени/завышена смета и т.п. потом конечно этот документ всплывет, может до суда, в другой экспертизе...

но сроки+репутационные потери
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09.10.2021 12:39 Ответить
Зелені чорти намагаються поставити свою з5лену потвору смотрящім от і риють під Кличка , щоби вигрібАти бабло із столиці !

Раджу цим слугам урода не чіпати Киів , бо проблем у вас буде багатенько
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09.10.2021 12:29 Ответить
Киевляне не для того голосовали за Кличко, чтобы их обворовывал кто-то другой!
Руки прочь!
Однако, те же люди проголосовали и за вислюка...
Тады ой, как с этим быть?
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09.10.2021 12:50 Ответить
Тупой ишак всегда идет за морковкой)))
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09.10.2021 13:26 Ответить
Подождем когда эта же экспертиза по Великому будівництву пройдет!!
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09.10.2021 13:24 Ответить
Через за два місяці ми можемо відчути повну узурпацію влади з боку Зеленського: "Напівзаконним способом через суд чи рішенням Кабміну може бути усунено мера Києва Віталія Кличка,
будуть порушені кримінальні справи ще проти кількох мерів, які незручні ************* 😡
Такий сценарій ми вже бачили з переобиранням голови НАК "Нафтогаз", коли Кабмін звільнив Наглядову раду, потім всупереч регламенту був призначений керівник,
а за тим повернули Наглядову раду".
Так що киянам залишається одне- не допустити узурпаціі влади зеленими потворами в столиці !!
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09.10.2021 13:44 Ответить
 
 