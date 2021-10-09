Дело о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста: прокуратура сообщила о подозрении четверым фигурантам
Киевская городская прокуратура в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста р.Днепр сообщено о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киев", руководителю генподрядной организации, а также вручено извещение о подозрении двум руководителям подрядных организаций.
Какпередает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и генподрядчиком заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода.
В ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.
При этом, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтверждается документально и фактически.
Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защите металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста. В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн.
В этой связи первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрения по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.
Кроме того, вручено сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичиванию средств.
Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерб по этим эпизодам составляет около 150 млн грн.
В прокуратуре напомнили, 16 августа 2021 года вышеупомянутым руководителю КП и генподрядчику было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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клоун завистлив к боксеру. Боксер политические заказы не выполняет и в саунах бои не проводил.
и обои самому купить/подвезти)))
тут, с объектами капстроительства иные моменты.
дали отмашку нарыть. изъяли документы. отправили на экспертизу документы, кроме одного(который "забыли").
результат экспертизы - нарушени/завышена смета и т.п. потом конечно этот документ всплывет, может до суда, в другой экспертизе...
но сроки+репутационные потери
Раджу цим слугам урода не чіпати Киів , бо проблем у вас буде багатенько
Руки прочь!
Однако, те же люди проголосовали и за вислюка...
Тады ой, как с этим быть?
будуть порушені кримінальні справи ще проти кількох мерів, які незручні ************* 😡
Такий сценарій ми вже бачили з переобиранням голови НАК "Нафтогаз", коли Кабмін звільнив Наглядову раду, потім всупереч регламенту був призначений керівник,
а за тим повернули Наглядову раду".
Так що киянам залишається одне- не допустити узурпаціі влади зеленими потворами в столиці !!