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граница (5145) кризис (2745) мигранты (953) Евросоюз (16684)

12 стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить решения по охране внешней границы блока

12 стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить решения по охране внешней границы блока

12 министров внутренних дел стран Европейского союза (ЕС) обратились с совместным письмом в Еврокомиссию (ЕК), в котором содержится призыв к ЕС ускорить изменения в сферах защиты внешних границ и миграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В письме, инициированном министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте, Европейской комиссии подчеркивается необходимость усиления защиты внешних границ ЕС, предотвращения злоупотреблений системой предоставления убежища в ЕС со стороны недемократических режимов и выделения средств ЕС на строительство забора на границе с Беларусью, сообщило МВД Литвы в пятницу.

Письмо подписали также министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Польши, Словакии и Венгрии. Совет министров юстиции и внутренних дел ЕС в пятницу в Люксембурге также обсудит конкретные меры по преодолению кризиса нелегальной миграции.

"(...) Мы сталкиваемся с феноменальной гибридной атакой, организованной белорусским режимом, но этот кризис еще раз показал, что мы можем сплотиться в поиске эффективных решений. С самого начала миграционного кризиса мы получили от стран Евросоюза всевозможную помощь - экспертную, финансовую и гуманитарную. Я верю, что вместе мы найдем быстрые политические решения, которых от нас ждут народ Литвы и жители всей Европы", - цитируется в сообщении министерства слова А. Билотайте.

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В письме министры приветствовали решение Европейской комиссии рассмотреть вопрос об укреплении правовой базы ЕС и включение в план действий ЕС оперативных, правовых, дипломатических и финансовых мер по реагированию на нелегальную миграцию и ее предотвращению. Министры также подчеркивают необходимость быстрых и конкретных решений на уровне ЕС для борьбы с нелегальной миграцией и другими гибридными угрозами.

По их словам, для обеспечения целостности и эффективного функционирования Шенгенской зоны все внешние границы ЕС должны быть защищены на максимальном уровне. Поэтому в Шенгенском пограничном кодексе необходимо установить четкие правила действий, которые страны могут предпринять в случае нелегальной миграции и других гибридных угроз. В письме также упоминается необходимость "дополнительного и адекватного финансирования из бюджета ЕС" для возведения забора. В нем также говорится, что следует рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке общих стандартов пограничного контроля ЕС и, в частности, наблюдения за внешними границами.

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По инициативе Литвы еще в сентябре были подготовлены предложения с изменениями к законодательству ЕС, которые бы позволили государствам-членам действовать быстро и пропорционально действовать в случае угрозы национальной безопасности. Литва, Латвия и Польша с лета сталкиваются с резким увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси.

В этом году в Литву попали более 4,1 тысячи мигрантов, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу. Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией, в стране в связи с этим объявлена экстремальная ситуация.
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09.10.2021 12:27 Ответить
Можно и без денег, сразу Меркельше эту шпану отправлять.
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09.10.2021 13:07 Ответить
римляни колись теж "вали" на кордонах будували, але з часом варвари усе це помножили на нуль.
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09.10.2021 13:54 Ответить
А например турки, собираются устанавливать на своих границах автоматические пулеметные турели. Может ЕС нужно взять на вооружение такую идею?
https://www.youtube.com/watch?v=nAQBoP-QWik
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09.10.2021 14:38 Ответить
Как это? А принять к себе всех страждущих мусульман? Это же святое!!!
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09.10.2021 16:53 Ответить
 
 