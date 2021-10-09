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Польша (8142) Никифоренко (3)

Смерть украинца Никифоренко в Польше: обвинения предъявили девяти лицам, избивавшим грозит до 10 лет

Смерть украинца Никифоренко в Польше: обвинения предъявили девяти лицам, избивавшим грозит до 10 лет

Окружная прокуратура польскго города Щецин выдвинула обвинения девятерым фигурантам дела о смерти 30 июня во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. Полицейским, принимавшим участие в задержании и избиении украинца, грозит до 10 лет заключения, другим лицам - до пяти лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Окружной прокуратуре Щецина.

Как сообщается, обвинения предъявлены четырем полицейским, трое из которых на данный момент уже уволены из полиции, трем работникам вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, руководителю этого учреждения, а также врачу, которая тогда находилась на дежурстве.

Трем работникам полиции прокурор выдвинул обвинения в превышении служебных полномочий, издевательстве над задержанным и избиении с летальным исходом. Четвертому полицейскому предъявлено обвинение в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным, что противоречит его служебным обязанностям.

Двух работников вытрезвителя прокурор обвинил в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом.

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Прокуратура также предъявила обвинение врачу, которая дежурила в вытрезвителе, в неосуществлении надлежащего наблюдения за потерпевшим лицом, чем поставила его под непосредственную угрозу смерти, а также в непроведении оценки состояния его здоровья в свете применения против него насилия, повлекшего смерть человека.

Руководителю вытрезвителя и одной из работниц этого учреждения прокуратура выдвинула обвинения в препятствовании уголовному производству и подаче недостоверной информации в медицинской документации о пребывании пострадавшего в центре.

Прокуратура обратилась в суд о временном аресте на три месяца двух полицейских, в отношении других избрании меры пресечения в виде надзора полиции, запрета контакта с определенными лицами, запрета выезжать за границу и залога имущества.

Врача, одного из полицейских, который еще работает в органах полиции, и двух работников вытрезвителя прокурор на время следствия отстранил от исполнения ими своих обязанностей. Четвертому полицейскому прокуратура запретила заниматься деятельностью, связанной с возможностью применения прямых мер принуждения.

Как отмечается, несмотря на положительную оценку собранного прокуратурой материала, суд не согласился на временный арест двух полицейских. Однако прокуратура намерена обжаловать это решение суда.

За совершенные действия, приведшие к смерти гражданина Украины, трем работникам полиции и двум работникам вытрезвителя грозит наказание в виде заключения до 10 лет, а другим обвиняемым - до пяти лет заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ждем привлечения виновных к самому строгому наказанию, - Кулеба о смерти украинца Никифоренко в отделении польской полиции

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.

Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В крови погибшего в Польше гражданина Украины Никифоренко не выявили следов наркотиков, - СМИ

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Топ комментарии
+5
во они прикололись) на родине убитого дали бы повышение
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09.10.2021 12:33
+5
Ось так поляки чужих захищають і побачите - закриють ментов в них, а в нас, наприклад, мусора дитину вбили Кирила Тлялова і всі на свободі.
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09.10.2021 13:26
+4
Ми знаємо, що поліцейські пуляли по банках посеред міста заради розваги причому зі службової зброї. Але ми не знаємо, як поводився українець і що йому зробили поліціянти. Я не захищаю поляків, але одно відомо - нашим нічого не буде в країні анархії та беззаконня, а поляків накажуть по закону! І тому люди тікають з України....
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09.10.2021 15:03
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во они прикололись) на родине убитого дали бы повышение
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09.10.2021 12:33 Ответить
если приедут сюда на заработки, то прибарахлятся - внукам хватит
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09.10.2021 12:58 Ответить
Ось так поляки чужих захищають і побачите - закриють ментов в них, а в нас, наприклад, мусора дитину вбили Кирила Тлялова і всі на свободі.
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09.10.2021 13:26 Ответить
Пьяные полицейские, хоть и заслуживают самого строгого наказания, убили ребенка случайно. А польские мерзавцы пытали привязанного украинца достаточно долго прямо под камерой наблюдения. Польские власти отобрали у журналистов запись. Зачем? Чтобы не позорили польские вытрезвители?
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09.10.2021 14:34 Ответить
Ми знаємо, що поліцейські пуляли по банках посеред міста заради розваги причому зі службової зброї. Але ми не знаємо, як поводився українець і що йому зробили поліціянти. Я не захищаю поляків, але одно відомо - нашим нічого не буде в країні анархії та беззаконня, а поляків накажуть по закону! І тому люди тікають з України....
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09.10.2021 15:03 Ответить
Навіть якщо Никифоренко поводив себе як п'яне бидло, це не означає, що його потрібно було вбивати.
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09.10.2021 22:50 Ответить
Погоджусь, не означає. І за це польські поліціянти будуть покаранні, а наших "ментов" переведуть у другий відділок.
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10.10.2021 10:21 Ответить
В Польше до сих пор советские вытрезвители?
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09.10.2021 15:13 Ответить
Не. Польские
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09.10.2021 18:01 Ответить
Не поливают холодной водой из шланга?
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09.10.2021 20:03 Ответить
Хто знає: засуджені за злочини польські поліцейські аідбувають покарання на загальній зоні чи на спецзоні для поліцейських (аналог української Мєнської колонії на Чернігівщині для колишніх)?
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09.10.2021 23:23 Ответить
 
 