Саакашвили обратился к международному сообществу: "Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда"
Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили обратился к международному сообществу с призывом обратить внимание на его заключение без суда.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Саакашвили, его арест был основан на двух приговорах суда, "которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам".
"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - отмечает Саакашвили.
Саакашвили назвал такие действия попыткой не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром выборов. "Почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили", - отметил экс-президент Грузии.
"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", - резюмировал Саакашвили.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Но ладно, разве он не осужден на сегодняшний день?
Без коксу совсем не соображает.
заочное осуждение это не суд а судилище
по прилету в штаты лазаренко попросил убежище и вот когда начали проверку его доброчестности для получения гражданства (фактически с начала этой процедуры он получает ВНЖ и находится под юрисдикцией США) вот тогда и всплыли его игры с отмыванием денег через штаты.
https://irrp.org.ua/amerykanska-saga-pavla-lazarenka/
твои права не нарушены, верховенство право соблюдено
"Офіс простих дармоїдів",які за наші податки ніхрена не роблять під керівництвом афериста Сракашвілі
"офіс прАстих рішень" - рідкісна фуйня, непотрібна та шкідлива для України.
Фото людей, які отримували зарплатню з наших податків, бо ЗЕлень хтіла взяти в союзники чорноротого *********.
Зараз вони осиротіли, і лишаться без роботи, яку вони і не робили .
Маю надію, що їх ніхто і ніколи не візьме працювати, бо це однозначно вороги України.
А.Танасійчук
По суду, Михуил, ты ещё получил 6 лет. 3 ещё светит. А вот за незаконное пересечение границы будет следствие и суд. Так что ДП тебе светит, хачапурный, на все 100%. И ЭТО ХОРОШО, ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Да и вообще люди бывает месяцами и годами суда ждут и ничего, никто не призывает мировое сообщество вмешаться в судопроизводство.
А Беня обид не прощает 😆
вскормленный хинкали орел молодой
короче, летать ты не умеешь и в голове каша? - значит сиди....
приехал - сел.
не вижу ни малейшего повода для даже обсуждать все ето.
Черноглазую девицу, черногривого коня...
... одинок я, нет отрады, стены голые кругом,
тускло светит луч лампады, умирающим огнем,
Только слышно за дверями, звучно мерными шагами,
ходит в тишине ночной, безответный часовой.
Да Михо, если не случится чудо, то не видать тебе ни бабы, ни коня еще много лет.
разочарованиое придет потом, но ето уже не важно.....
всего то два нарика......