Саакашвили обратился к международному сообществу: "Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда"

Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили обратился к международному сообществу с призывом обратить внимание на его заключение без суда.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Саакашвили, его арест был основан на двух приговорах суда, "которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам".

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - отмечает Саакашвили.

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Саакашвили назвал такие действия попыткой не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром выборов. "Почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили", - отметил экс-президент Грузии.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", - резюмировал Саакашвили.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.