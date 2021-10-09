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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (3175) задержание (6650) Саакашвили (3210)

Саакашвили обратился к международному сообществу: "Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда"

Саакашвили обратился к международному сообществу:

Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили обратился к международному сообществу с призывом обратить внимание на его заключение без суда.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Саакашвили, его арест был основан на двух приговорах суда, "которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам".

"В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается", - отмечает Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье не имеет, - тюремщики

Саакашвили назвал такие действия попыткой не допустить его появления на публике перед запланированным вторым туром выборов. "Почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили", - отметил экс-президент Грузии.

"Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда", - резюмировал Саакашвили.

Также читайте: У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац, - тюремщики

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Топ комментарии
+27
"Сміяться при слові "ЛОПАТА"!!!" Стосовно "Карлсона" УЖЕ є ДВА вироки суду що вступили в законну силу!!! Він навіть не "затриманий за підозрою у вчиненні злочину" а "засуджений що відбуває покарання"!!!
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09.10.2021 12:46
+22
СУДОМ КОТОРЫЙ ОН РЕФОРМИРОВАЛ ПО ЕГО СЛОВАМ
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09.10.2021 12:48
+22

"Офіс простих дармоїдів",які за наші податки ніхрена не роблять під керівництвом афериста Сракашвілі


"офіс прАстих рішень" - рідкісна фуйня, непотрібна та шкідлива для України.
Фото людей, які отримували зарплатню з наших податків, бо ЗЕлень хтіла взяти в союзники чорноротого *********.
Зараз вони осиротіли, і лишаться без роботи, яку вони і не робили .
Маю надію, що їх ніхто і ніколи не візьме працювати, бо це однозначно вороги України.
А.Танасійчук
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09.10.2021 12:54
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Кабы другие издания сообщили, что голодовка Карлсона успешно завершилась.
Но ладно, разве он не осужден на сегодняшний день?
Без коксу совсем не соображает.
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09.10.2021 12:44 Ответить
Причем дважды. Два приговора -- на 6 лет и на 3 года.
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09.10.2021 12:50 Ответить
а что же в США досих пор не судили Фирташа, зачно
заочное осуждение это не суд а судилище
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09.10.2021 13:13 Ответить
у фирташа есть американское гражданство?
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09.10.2021 13:23 Ответить
а в Лазаренко было американское гражданство?
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09.10.2021 13:27 Ответить
а у лазаренко паспорт панамы
по прилету в штаты лазаренко попросил убежище и вот когда начали проверку его доброчестности для получения гражданства (фактически с начала этой процедуры он получает ВНЖ и находится под юрисдикцией США) вот тогда и всплыли его игры с отмыванием денег через штаты.
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09.10.2021 13:37 Ответить
совет на будущее - в интернете есть много полезной и ценной информации которая может пригодиться при выдвижение аргументов. ознакомься

https://irrp.org.ua/amerykanska-saga-pavla-lazarenka/
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09.10.2021 13:39 Ответить
разве суда не было? был
твои права не нарушены, верховенство право соблюдено
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09.10.2021 12:45 Ответить
И даже задержали по решению суда. Наркота память отшибла Карслону.

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09.10.2021 12:52 Ответить
БЕБЕБЕБЕБЕБ -)))
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09.10.2021 12:45 Ответить
"Сміяться при слові "ЛОПАТА"!!!" Стосовно "Карлсона" УЖЕ є ДВА вироки суду що вступили в законну силу!!! Він навіть не "затриманий за підозрою у вчиненні злочину" а "засуджений що відбуває покарання"!!!
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09.10.2021 12:46 Ответить
СУДОМ КОТОРЫЙ ОН РЕФОРМИРОВАЛ ПО ЕГО СЛОВАМ
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09.10.2021 12:48 Ответить
Узник... ты зачем туда поехал? - Пропиарится в тюрьме это твой выбор.
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09.10.2021 12:47 Ответить
Так лохануться. Теперь он там на долго. Теперь не будет под ногами у зелёных путаться, красиво развели
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09.10.2021 12:58 Ответить
Как без РЕШЕНИЯ СУДА?! Два суда состоялись!!!! Сиди Мишаня по приговору судов!!!
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09.10.2021 12:47 Ответить
Ещё два суда впереди 😆
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09.10.2021 12:56 Ответить
Четыре, добавь парочку за незаконное пересечение границ, от нас и Грузии
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09.10.2021 13:12 Ответить
Знал кеда лез
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09.10.2021 12:49 Ответить
Покушай. На голодный желудок плохо думается, еще хуже, чем на откормленный до потери дыхания. Украина сыграла злую шутку с тобой и зеленским: расчет на то, что вы - пуп земли, без которого планета налетит на ось мироздания совершенно не оправдался. Ты уже это понял, зеленскому еще предстоит это понять. Приятного аппетита, надеюсь какая-то из любимых привезла с собой борщика.
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09.10.2021 12:52 Ответить
Міша! Ти нікому нах не впав! Збитий льотчик! Ось така муйня, малята!
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09.10.2021 17:15 Ответить

"Офіс простих дармоїдів",які за наші податки ніхрена не роблять під керівництвом афериста Сракашвілі


"офіс прАстих рішень" - рідкісна фуйня, непотрібна та шкідлива для України.
Фото людей, які отримували зарплатню з наших податків, бо ЗЕлень хтіла взяти в союзники чорноротого *********.
Зараз вони осиротіли, і лишаться без роботи, яку вони і не робили .
Маю надію, що їх ніхто і ніколи не візьме працювати, бо це однозначно вороги України.
А.Танасійчук
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09.10.2021 12:54 Ответить
Бред больного человека , который болен властью и лёгким баблом !
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09.10.2021 13:01 Ответить
На фото (крім двох малолєток) всі такі вгодовані нівроку! ЗЕколгосп "Тихе й сите житття"!
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09.10.2021 17:17 Ответить
Впервые слышу чтоб приговоры судов должен кто-то признавать, а в европейских судах он не оспаривал.
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09.10.2021 12:54 Ответить
Жумал его там на руках носить будут, а тут такой облом, не фартонуло пацану
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09.10.2021 12:54 Ответить
не фартонуло пацану Пацан не дошел к успеху!
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09.10.2021 17:19 Ответить
Так спешил в тюрьму, что через две границы пробрался незаконно. А теперь взывает к мировому сообществу? Нелогично , михо!
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09.10.2021 12:55 Ответить
ЗАТОЧЕНИЕ БЕЗ СУДА!!!!
По суду, Михуил, ты ещё получил 6 лет. 3 ещё светит. А вот за незаконное пересечение границы будет следствие и суд. Так что ДП тебе светит, хачапурный, на все 100%. И ЭТО ХОРОШО, ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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09.10.2021 12:57 Ответить
Угу)))Не забудут)))
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09.10.2021 12:59 Ответить
Бред, есть 2 приговора суда. Он хочет еще раз попасть в суд приговор которого он тоже не признает.
Да и вообще люди бывает месяцами и годами суда ждут и ничего, никто не призывает мировое сообщество вмешаться в судопроизводство.
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09.10.2021 12:59 Ответить
в Грузії вироки не складаються? Так само, як і в нас - більший срок поглинає менший? Непорядочок...
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09.10.2021 13:01 Ответить
могу передать Михуилу две бутылки вина "Минасцали" и салфетку с запахом шашлыка..
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09.10.2021 13:01 Ответить
Сурово 👍🏼😆но справедливо !
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09.10.2021 13:06 Ответить
А ще пляшечку "Минасраллі" і "Минабзделлі"!
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09.10.2021 17:22 Ответить
👍🏼😆😆😆
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09.10.2021 18:40 Ответить
Та здрасьте---бухло туда нельзя. Хавку можно. Есть блюдо народное с тех мест---люблю дома готовить для своих. Называется--жришодали---грузинское кстати.
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09.10.2021 20:34 Ответить
Похоже на то, что зелёнский его заманил и успешно сдал , так как Михуил был злейшим врагом Бени !

А Беня обид не прощает 😆
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09.10.2021 13:05 Ответить
в темнице сырой (без телевизора)
вскормленный хинкали орел молодой
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09.10.2021 13:05 Ответить
Он купил себе телевизор сам 😀
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09.10.2021 13:07 Ответить
Ну, орёл то уже не то, не молодой, а пидстаркуватый. Да и вообще он орёл из тех орлов, что на насесте сидит и кур топчет.
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09.10.2021 14:20 Ответить
ничо Михуил, не кипешуй... зато две передачки получать будешь - от законной и беспардонной (но молоденькой))))
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09.10.2021 13:05 Ответить
Молоденька не довго носитиме передачки! Мухуїл щогось вартий лише при владі і посадах!
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09.10.2021 17:26 Ответить
Ха..Возможен третий вариант-обе -и старая(потому что бросил ради молодой), и молодая(потому что перспектив у старого дурака уже нет) пошлют его на йух ,и будет Карлсон сидеть без варенья.
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09.10.2021 18:12 Ответить
от Вы не романтик )))))
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09.10.2021 18:32 Ответить

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09.10.2021 21:20 Ответить
Как оказалось Саакашвили пьет натуральные соки в тюрьме и лопает мёд, вот такая у него голодовка.))
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09.10.2021 13:06 Ответить
Канечно не оставим, вернем и отдадим под суд за незаконное пересечение границы. Сидеть будеш в Украине и обращаться к международному сообществу.....
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09.10.2021 13:10 Ответить
михулик заметил шо на него все забили и взвыл ором?
короче, летать ты не умеешь и в голове каша? - значит сиди....
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09.10.2021 13:11 Ответить
Грузия предупреждала - приедеш? - сядешь.
приехал - сел.
не вижу ни малейшего повода для даже обсуждать все ето.
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09.10.2021 13:15 Ответить
Так нафуй ти тоді, як громадянин України, поперся нелегально в "контейнері" в Грузію робити заколот ? Казковий ідіот. Сіді, Міша, тобі це корисно, може мізки нарешті від наркоти звільняться..
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09.10.2021 13:16 Ответить
Нахіба ж ти припхався туди? Сидів би в простих рішеннях і горя не знав. Що шукав, те і знайшов.
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09.10.2021 13:17 Ответить
Посчитал, что простые решения не для его ума.Он достоин более сложных)
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09.10.2021 13:38 Ответить
Жадоба влади.
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09.10.2021 15:51 Ответить
Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу, черногривого коня...
... одинок я, нет отрады, стены голые кругом,
тускло светит луч лампады, умирающим огнем,
Только слышно за дверями, звучно мерными шагами,
ходит в тишине ночной, безответный часовой.

Да Михо, если не случится чудо, то не видать тебе ни бабы, ни коня еще много лет.
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09.10.2021 13:18 Ответить
щось не сидиться Карлсону,він любить висоту,по дахах бігати
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09.10.2021 13:22 Ответить
Карлсон объявил голодовку, но от варенья не отказывается.
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09.10.2021 13:28 Ответить
Ну, так оно же лекарство
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09.10.2021 14:17 Ответить
яська как порядочная слугиня должна снять хату де то рядом с зоной и подкармливать пилота-аса.
разочарованиое придет потом, но ето уже не важно.....
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09.10.2021 14:10 Ответить
Недалекий дурачек. Надеюсь долго его не будет в Украине.
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09.10.2021 14:18 Ответить
страна похерила наркота....
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09.10.2021 15:01 Ответить
Саакашвили и Деканоизе и прочая сволочь саакавилии разжиревшая в Украине!А где же ваши реформированные и так разрекламированные в Украине, ваши суды и полиция в Грузии !! Значит всё это время и всегда вы нагло врали всем украинцам и всему миру!! Посадили Саакашвили и правильно сделали !надеюсь ещё долго этого козла Саакашвилии и его банды в Украине не будет!!
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09.10.2021 15:16 Ответить
путать Грузию с одним наркоманом? - ето как говорить шо Украина ето зеленский....
всего то два нарика......
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09.10.2021 15:23 Ответить
Не проти побажати ще одному президенту таких"пригод" як у Міхо, ото було б прикольно!
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09.10.2021 15:42 Ответить
Михо совсем дурак? Суд уже давно был и Михо сидит по приговору суда.
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09.10.2021 15:44 Ответить
Такой смешной, интересно, на что он расчитывал, прилетая туда где кроме тюрьмы его ничего не ждет?
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09.10.2021 18:42 Ответить
 
 