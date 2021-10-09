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В Киеве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом с апреля: 863 новых случая за сутки, 13 человек умерли

В Киеве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом с апреля: 863 новых случая за сутки, 13 человек умерли

За минувшие сутки в Киеве зафиксированы 863 новых заболевших коронавирусом COVID-19, 13 человек умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"863 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. Всего от коронавируса в столице, за период пандемии, 5516 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания - 239723", - привел данные мэр.

Заболели: 481 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 35 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 104 больных коронавирусом и 176 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 186 человек. В целом коронавирус преодолели 222 425 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: В "оранжевой" зоне 15 областей. ТАБЛИЦА

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Топ комментарии
+3
Ну, кабы за два года истерии можно было бы поставить излучатели в метро, автоматы по продаже масок и перчаток на остановках.
Я уже не говорю о том, чтобы хоть раз за 7 лет полить улицы города.
Ждем, что отбитоголовый объявит очередной локлаун и нанется отлов и штрафование физкультурников.
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09.10.2021 13:05
+1
А главное он должен заставить людей самих заботится о своем здоровье, носить маски, вакцинироваться...Но тут загвоздка, у половины людей ковида не существует, а у половины половины вместо вакцины вживляют чипы или генетическую хрень, которая превращает в Халка. Но мы же свободная страна умных людей? Долой ограничения, авось сдохнет кто-то другой, а не я.
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09.10.2021 13:20
+1
троляка "антивакцинатор" з рашки працює по темі ... В спам свинособаку!
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09.10.2021 13:54
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Ну, кабы за два года истерии можно было бы поставить излучатели в метро, автоматы по продаже масок и перчаток на остановках.
Я уже не говорю о том, чтобы хоть раз за 7 лет полить улицы города.
Ждем, что отбитоголовый объявит очередной локлаун и нанется отлов и штрафование физкультурников.
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09.10.2021 13:05 Ответить
А главное он должен заставить людей самих заботится о своем здоровье, носить маски, вакцинироваться...Но тут загвоздка, у половины людей ковида не существует, а у половины половины вместо вакцины вживляют чипы или генетическую хрень, которая превращает в Халка. Но мы же свободная страна умных людей? Долой ограничения, авось сдохнет кто-то другой, а не я.
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09.10.2021 13:20 Ответить
Херовый народ достался вумному ветале, что поделать!
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09.10.2021 14:16 Ответить
Треба переводити школи, хоча б старшу ланку, на дистанційну освіту! Знову лікарні забиті, а діти заражають один одного і несуть вірус додому!
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09.10.2021 13:35 Ответить
И здесь вам дети покоя не дают. На истерите!!!
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09.10.2021 13:46 Ответить
троляка "антивакцинатор" з рашки працює по темі ... В спам свинособаку!
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09.10.2021 13:54 Ответить
Хам)))
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09.10.2021 19:04 Ответить
Какой смысл устраивать локдаун в Киеве, если область игнорирует локдаун и целый день электрички подвозят миллионы заразных селюков в Киев? Прошлый локдаун электрички круглосуточно подвозили толпы народа в Киев. А в Киеве невозмоно было никуда добраться. Только по пропускам по одному пенсу в троллейбусе, млядь!🤬
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09.10.2021 13:26 Ответить
Педалікс Баблобакс не хоче лікувати українців, бажає їхньої смерті - це показують його звіті. А можна було б задіяти лазерну терапію вже давно, виліковує грип за 2 дні, померлих не було б взагалі. Таки Педалікс разом з Лохдауном за одно - ставленики фашистсько сексти хабад яка жадає якомога більше смертей українців (мають звільнити територію для стоврення Північого Ізраїлю; на 2050 р. за їхнім сценарієм в Україні має лишитися 8 млн. мешканців)
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09.10.2021 14:02 Ответить
Вольодымер, ты палишся. Пидлога борошна у тебя. Сиди на своих мокшанских болотах, крыса.
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09.10.2021 14:19 Ответить
 
 