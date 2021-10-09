В Киеве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом с апреля: 863 новых случая за сутки, 13 человек умерли

За минувшие сутки в Киеве зафиксированы 863 новых заболевших коронавирусом COVID-19, 13 человек умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"863 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. Всего от коронавируса в столице, за период пандемии, 5516 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания - 239723", - привел данные мэр.

Заболели: 481 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 35 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 104 больных коронавирусом и 176 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 186 человек. В целом коронавирус преодолели 222 425 жителей столицы.

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