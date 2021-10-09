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перевозки (518) Укрзализныця (2686) вагоны (179) Гусак Владимир (7)

Списывать вагоны по возрасту неправильно, значение имеет состояние вагона, а не год выпуска, - эксперт

Списывать вагоны по возрасту неправильно, значение имеет состояние вагона, а не год выпуска, - эксперт

Списывать нормальные вагоны из-за возраста и покупать новые – задача, которая для "Укрзализныци" не в приоритете. Гораздо важнее – программа по обновлению инфраструктуры и локомотивов, которых компании катастрофически не хватает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя новый приказ Министерства инфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов.

"Закупка вагонов - точно не приоритетная задача. Да, необходимо какое-то плановое обновление. Но сейчас "Укрзалізниці" нужно сосредоточиться на решении проблем с тягой и с организацией движения. Естественно, если оборот вагонов будет расти, то будет требоваться все больше вагонов. Но это же не причина, а следствие. И если "Укрзалізниця" вернет оборот вагонов к показателям первого полугодия, а это 6 суток - то и гораздо менее напряженной станет ситуация с вагонами", — пояснил эксперт.

По его словам, "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства. Ведь намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

"Должны действовать рыночные отношения, и частные игроки вполне в состоянии решать, когда им обновлять вагоны. Но сама идея запрета эксплуатации вагонов в зависимости от года выпуска - неправильная. Мы же автомобили не запрещаем эксплуатировать в зависимости от года выпуска. Прекрасно по нашим дорогам, например, еще ездят "Жигули" 1960-х годов", — подчеркнул Гусак.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой.

В свою очередь промышленные ассоциации заявили, что резкое сокращение количества грузовых вагонов приведет к дефициту подвижного состава, срывам поставок продукции, и перебоям в производстве, и в итоге станет ударом для экономики Украины.

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Топ комментарии
+3
А вот тут неувязочка. Не гарантированного, а назначенного. Ну еще кроме ресурса есть срок эксплуатации. Так вот как это ни странно, но со времен Кучмы были постоянные продления ресурса и срока эксплуатации. При Порохе самолеты и двигатели начали проходить полноценный ремонт.
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09.10.2021 14:16
+2
ну да, мы же не отсталая московия, где эти вагоны списали,
у нас и пасажирские вагоны долго хорошие, и грузовые, и кредит
мы можем ДНРу гнилому дать - мы ЛУЧШИЕ
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09.10.2021 13:09
+2
интересно, этот ублюдок где видел жигули 60х годов ?
но в целом естб чем гордиться, мы страна жигулей ...
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09.10.2021 13:12
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Так это хороший источник метал лома
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09.10.2021 13:08 Ответить
ну да, мы же не отсталая московия, где эти вагоны списали,
у нас и пасажирские вагоны долго хорошие, и грузовые, и кредит
мы можем ДНРу гнилому дать - мы ЛУЧШИЕ
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09.10.2021 13:09 Ответить
интересно, этот ублюдок где видел жигули 60х годов ?
но в целом естб чем гордиться, мы страна жигулей ...
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09.10.2021 13:12 Ответить
Ты то может и на Жигулях ездишь ,а вот в Швейцарии поезда и по 120 лет ездят и состояние идеальное. Если есть желание стать более грамотным в этом вопросе есть институт и лаборатории в Днепре
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09.10.2021 14:32 Ответить
в Швейцарии не летят котяхи по ходу поезда, там нормальные туалеты и дужки на унитазах не по 1000000 у.е., за грузовые вообще молчу, у половины дна нет)) а со стороны вроде ничё и колёса крутятся.
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09.10.2021 15:12 Ответить
жигули 60х это фиаты, бу вагоны едут из парашки, где их списыват по их закону, здесь растамаживают, парашка просто так их сюда прёт ? помощь от рузьге братов ?
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09.10.2021 17:29 Ответить
как бы торговать с кацапьём это зашквар ...
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09.10.2021 17:30 Ответить
Серьезно? А почему автомобили по такому же принципу ети *експерды* не рассматривают? Почему у нас 5-ти летний автомобиль уже *евробляха* которую нужно на металолом хотя многие даже 15-ти летние автомобили находятся в лучшем состоянии чем новые тазы выпускаемые у нас и на рашке.
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09.10.2021 13:14 Ответить
Это чисто украинская дикость.
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09.10.2021 13:16 Ответить
В авиации есть хорошее правило - двигатели списываются немедленно после выработки гарантированного ресурса, независимо от их состояния.
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09.10.2021 13:15 Ответить
поэтому авиация - наиболее безопасный вид транспорта, отчасти поэтому авиация столько стоит.
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09.10.2021 13:22 Ответить
А вот тут неувязочка. Не гарантированного, а назначенного. Ну еще кроме ресурса есть срок эксплуатации. Так вот как это ни странно, но со времен Кучмы были постоянные продления ресурса и срока эксплуатации. При Порохе самолеты и двигатели начали проходить полноценный ремонт.
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09.10.2021 14:16 Ответить
Ресурс двигателя устанавливает изготовитель, а не Кучма.
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09.10.2021 16:36 Ответить
Ресурс (срок эксплуатации) устанавливает ГИ авиации ПС ЗСУ на основании бюллетенй промышленности. Я говорю не Кучме, который не устанавливал эти показатели, а о том времени, когда он был Президентом. Я заранее предупреждаю, чтобы потом не обижаться на меня. Не надо умничать там, где не понимаете.
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09.10.2021 16:40 Ответить
Скажу больше: к примеру ресурс планера украинских МиГ-29 (самые "новые" у нас 1990 года) уже давно вышел, но его постоянно продлевают, так как новых самолётов истребительной авиации в обозримом будущем, не предвидится. Примерно так же обстоят дела и у Укрзализныци.
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09.10.2021 17:11 Ответить
не, тут другое, завозят списанные в парашке вагоны,
может они и хорошие, но это тупо рузге деньги ...
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09.10.2021 17:24 Ответить
Так я про это и говорил, драться надо чем-то. И почему-то мне вспомнился гособоронзаказ на 21 год. А ведь летают, пилоты жизнью рискуют, технари тюрьмой...
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09.10.2021 18:23 Ответить
Вы наивно полагаете, что подобных прецедентов не было. Были. еще во времена СССР были попытки продлить ресурс, мой отец принимал участие в работе комиссий по расследованию печальных последствий, после чего такого рода продлевания прекратилось, по крайней мере в СССР.
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09.10.2021 18:18 Ответить
Так вот представьте себе такую дикую ситуацию, когда срок эксплуатации МиГ-29 до первого ремонта с 7 лет продлили (поэтапно, на основе всего-навсего безаварийной эксплуатации на бригаду в 200 летных часов) до 18 лет. А потому что на ремонт в бюджет не было заложено средств. Но летали, с одного самолета на другой агрегаты переставляли. В совке за такое зам по ИАС полка посадили бы. Но вопрос не в совке, а сейчас сколько истребителей поступило в войска после ремонта?
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09.10.2021 18:36 Ответить
Главный инженер разве зам?
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10.10.2021 09:17 Ответить
Главный инженер это уже уровень армии, корпуса.
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10.10.2021 09:27 Ответить
Двигатели - но не самолеты.Самолет летает,пока годен к полетам.Заменено,отремонтировано,обслужено все,что надо.И - никаких проблем,летай.
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09.10.2021 15:20 Ответить
Речь шла о двигателях, но есть и много других технических причин по которым самолёту могут запретить приземляться в той или иной стране.
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09.10.2021 16:34 Ответить
Вы причастны к авиации?
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09.10.2021 16:42 Ответить
Ну,во-первых,речь не шла о поездках наших вагонов в Америку ,так же, как самолетов АН-2(хотя они там летают). Мы говорили о том, когда самолет,вагон,пароход становится непригодным к эксплуатации. Кстати,в США не строят полностью новых грузовых тепловозов. Берут раму и тележки от старого(считается, что у них нет срока службы), диагностируют и устанавливают новый дизель -генератор и систему управления. Наверное, от бедности.
Во-вторых, причастность или непричастность к авиации сильно облегчает демагогическую полемику.Еще Жванецкий отмечал, что во время спора лучше всего попросить у человека документы.
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10.10.2021 10:11 Ответить
Двигатели - но не самолеты.Самолет летает,пока годен к полетам.Заменено,отремонтировано,обслужено все,что надо.И - никаких проблем,летай.
Ваши слова?
Самолет в целом становится непригодным к дальнейшей эксплуатации по достижению назначенного срока эксплуатации или назначенного налета.
Двигатели также.
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10.10.2021 10:19 Ответить
Да,похоже нам не о чем говорить.Просвещение - не мой профиль.
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10.10.2021 10:30 Ответить
Меня в авиации не надо просвещать. Я старший инженер 204 бригады по авиационному вооружению. Ушел в запас в 2019 году. Я просто говорю как оно есть на самом деле. А АН-2 летают потому что у него нет назначенного срока эксплуатации, только межремонтный.
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10.10.2021 10:34 Ответить
В военной авиации вас просвещать не надо.
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11.10.2021 07:28 Ответить
Ми такі багаті щоб списувати всі підряд? Вчіться у Ізраїлю. На кранах замінюють лише ходову частину, а не увесь кран.
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09.10.2021 13:23 Ответить
А усталость металлоконструкции ,это всё мелочи? Главное ходовая,
оригинально.
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09.10.2021 13:49 Ответить
Усталость проверяется дефектоскопом.

Сам вагон - это такое лего, что любую часть можно заменить.
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09.10.2021 15:38 Ответить
Ты как ни день то перекрашиваешься. То сам же вместе с порохоботами постоянно визжишь что нужно выбрасывать весь автомобиль а не колеса или мотор. То гнали на Разумкова а теперь вместе с Петькой за него горой стоите. Как детский понос вы неадекватные
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09.10.2021 14:21 Ответить
Никакие экономические выгоды не могут оравдать гибель людей.
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09.10.2021 18:22 Ответить
Медленно минуты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И, хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.

Может, мы обидели кого-то зря -
Календарь закроет этот лист,
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится катится голубой вагон.

Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход.
Ну зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон
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09.10.2021 13:54 Ответить
В 60-х Жигули ещё по Италии бегали.
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09.10.2021 14:06 Ответить
когда сссру продали лицензию те жагули уже 10 лет выпускались в Италии))
Fiat 124 - общее название семейства автомобилей, производившихся в период 1966-1982 годов итальянской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/FIAT FIAT S.p.A.
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09.10.2021 15:18 Ответить
а втома металу буває?
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09.10.2021 16:01 Ответить
Буває. Але тільки в колесах. Міняй колеса і нащо викидати весь вагон?
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09.10.2021 19:32 Ответить
Ця компанія погано працює бо є державною,віддайте її інвесторам за символічну 1 грн!
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09.10.2021 16:09 Ответить
І який це дятел випускає такі тупі накази?
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09.10.2021 19:30 Ответить
А кто виновен в том, что УЗ к такому состоянию вагоны привела? Любовь к баблу?
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09.10.2021 21:29 Ответить
Коррупция наше фффсё((((( УЗ никогда добропорядочностью не могла похвастатся, но за их жадность платим, к сожалению, мы
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10.10.2021 13:41 Ответить
для проверки состояния пожалуйста пригласите представителей из европы. бо наши и металлолом пропустят...
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11.10.2021 10:33 Ответить
 
 