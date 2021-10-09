Списывать вагоны по возрасту неправильно, значение имеет состояние вагона, а не год выпуска, - эксперт
Списывать нормальные вагоны из-за возраста и покупать новые – задача, которая для "Укрзализныци" не в приоритете. Гораздо важнее – программа по обновлению инфраструктуры и локомотивов, которых компании катастрофически не хватает.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя новый приказ Министерства инфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов.
"Закупка вагонов - точно не приоритетная задача. Да, необходимо какое-то плановое обновление. Но сейчас "Укрзалізниці" нужно сосредоточиться на решении проблем с тягой и с организацией движения. Естественно, если оборот вагонов будет расти, то будет требоваться все больше вагонов. Но это же не причина, а следствие. И если "Укрзалізниця" вернет оборот вагонов к показателям первого полугодия, а это 6 суток - то и гораздо менее напряженной станет ситуация с вагонами", — пояснил эксперт.
По его словам, "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства. Ведь намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.
"Должны действовать рыночные отношения, и частные игроки вполне в состоянии решать, когда им обновлять вагоны. Но сама идея запрета эксплуатации вагонов в зависимости от года выпуска - неправильная. Мы же автомобили не запрещаем эксплуатировать в зависимости от года выпуска. Прекрасно по нашим дорогам, например, еще ездят "Жигули" 1960-х годов", — подчеркнул Гусак.
Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой.
В свою очередь промышленные ассоциации заявили, что резкое сокращение количества грузовых вагонов приведет к дефициту подвижного состава, срывам поставок продукции, и перебоям в производстве, и в итоге станет ударом для экономики Украины.
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у нас и пасажирские вагоны долго хорошие, и грузовые, и кредит
мы можем ДНРу гнилому дать - мы ЛУЧШИЕ
но в целом естб чем гордиться, мы страна жигулей ...
может они и хорошие, но это тупо рузге деньги ...
Во-вторых, причастность или непричастность к авиации сильно облегчает демагогическую полемику.Еще Жванецкий отмечал, что во время спора лучше всего попросить у человека документы.
Ваши слова?
Самолет в целом становится непригодным к дальнейшей эксплуатации по достижению назначенного срока эксплуатации или назначенного налета.
Двигатели также.
оригинально.
Сам вагон - это такое лего, что любую часть можно заменить.
Встречи с ними ты уже не жди.
И, хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.
Может, мы обидели кого-то зря -
Календарь закроет этот лист,
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится катится голубой вагон.
Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход.
Ну зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон
Fiat 124 - общее название семейства автомобилей, производившихся в период 1966-1982 годов итальянской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/FIAT FIAT S.p.A.