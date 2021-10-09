Списывать вагоны по возрасту неправильно, значение имеет состояние вагона, а не год выпуска, - эксперт

Списывать нормальные вагоны из-за возраста и покупать новые – задача, которая для "Укрзализныци" не в приоритете. Гораздо важнее – программа по обновлению инфраструктуры и локомотивов, которых компании катастрофически не хватает.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя новый приказ Министерства инфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов.

"Закупка вагонов - точно не приоритетная задача. Да, необходимо какое-то плановое обновление. Но сейчас "Укрзалізниці" нужно сосредоточиться на решении проблем с тягой и с организацией движения. Естественно, если оборот вагонов будет расти, то будет требоваться все больше вагонов. Но это же не причина, а следствие. И если "Укрзалізниця" вернет оборот вагонов к показателям первого полугодия, а это 6 суток - то и гораздо менее напряженной станет ситуация с вагонами", — пояснил эксперт.

По его словам, "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства. Ведь намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

"Должны действовать рыночные отношения, и частные игроки вполне в состоянии решать, когда им обновлять вагоны. Но сама идея запрета эксплуатации вагонов в зависимости от года выпуска - неправильная. Мы же автомобили не запрещаем эксплуатировать в зависимости от года выпуска. Прекрасно по нашим дорогам, например, еще ездят "Жигули" 1960-х годов", — подчеркнул Гусак.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой.

В свою очередь промышленные ассоциации заявили, что резкое сокращение количества грузовых вагонов приведет к дефициту подвижного состава, срывам поставок продукции, и перебоям в производстве, и в итоге станет ударом для экономики Украины.