"ЕС" будет требовать уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за закон об олигархах, - Климпуш-Цинцадзе
Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за скандальный законопроект об олигархах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по всем нарушениям, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это пойдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше", - заявила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".
В то же время она считает, что процессы вокруг скандального законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами и нападения на журналистов в помещении государственного "Укрэксимбанка".
"Это попытка отвлечь внимание. Просто у них кредо такое, что ни дня без "зашкваров" и ни дня без стыда и позора. Поэтому это просто их такой стиль и это состав депутатской, парламентской силы "Слуги народа".
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и не обращая внимания на критику международных экспертов.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы.
Пожалуйста, подождите...
https://news.obozrevatel.com/politics/zakon-ob-oligarhah-yavlyaetsya-nekonstitutsionnyim-on-prevraschaet-snbo-v-sud-i-sledstvie-ekspert.htm
https://dumskaya.net/news/populistskiy-nekonstitutcionnyy-i-opasnyy-antiol-144725/
https://glavcom.ua/ru/news/zakon-ob-oligarhah-narushaet-konstituciyu-i-vedet-k-diktature-nardep-batkivshchiny-787149.html
https://zn.ua/internal/mest-karabasam-rada-v-pervom-chtenii-prinjala-zakon-ob-oliharkhakh-.html
https://korrespondent.net/ukraine/4393636-ombudsmen-raskrytykovala-zakon-ob-olyharkhakh
хватит?
появится в деле на растерзание адвокатов
я знал что ты тупой. знал сразу!
ты его не проходишь. твой путь - упячка. прощай
похвастайся такой статистикой по другим ресурсам
2. именно поэтому именно цензор запрещен в кацапии а другие ресурсы открыты
3.
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Якщо хто зайде за ссиллю, - зрозуміє, що оця зебільна влада дістала зебілів з сотеним ІQ,; але, коли почитаю всю цю гілку форуму - зрозуміє, що до зебілів з нижчим показником істина ще не доходить...
На жаль, зараз ми всі мусимо спостерігати "Muppet Show". Комік ніколи не був і ніколи не стане ні президентом, ні державником, це все ілюзія: Карабас і Буратіно.
по- перше вам він НІЧОГО не обіців-той виконувати нема чого
по-друге Він обіцяв Бені та Ахметці.Тож все що обіцяв виконує.
Та мимоходь краде ковідні гроші,спонсує Лугандон, зливає спецоперації,нехтує Конституцієй ...усього й не перелічити
Конституція давно вже була порушена не один раз. Хоч якась реальна та дієва реакція на ці порушення була?
Так, говорити про це потрібно, але є великі сумніви в, хоч якихось, позитивних результатах.
@malitskiy_
Як народжуються диктатури:
1. Мудрим нарідам з допомогою ЗМІ "промивають мізки" популістичними гаслами і обіцянками.
2. Мудрі наріди масово підтримують "прастих парнєй із народа" на абсолютно демократичних виборах.
3. Обрані демонстративно ґвалтують Конституцію і Закони, прикриваючись "волею народа". Народ мовчить, а почасту і підтримує.
4. На усі ключові посади розсаджують "на 100% своїх" людей, котрі керуватимуться не Законом, а доцільністю і вказівками.
5. Журналістів, "позитивних блогерів" і т.і. скуповують пачками. Хто не продається, залякують, тиснуть, намагаються закрити опозиційні ЗМІ (зараз ми тут), зрештою починають знищувати фізично. На цей момент продажні ЗМІ створюють "паралельну реальність" в головах наріду.
Співають "осанну" найвеличнішому" очільнику і створюють образ "ворогів народу" для його опонентів.
6. Впроваджується принцип "Для своїх - усе, для інших - Закон". "Свої" починають демонстративно порушувати закони, їздять "під кайфом" за кермом і т.і.
Але їх усіх "відмазують", бо "свої". Навіть за держ.зраду. Безкарність породжує ще більшу вседозволеність.
7. Тих, хто активно критикує таку владу чи викриває її темні справи - намагаються запроторити за грати, або їм раптово "стає зле аж до смерті" (зараз ми тут).
Незабаром фізичне знищення тих, хто найбільше дошкуляє владі може стати на потік.
8. Очільники зачаровані вседозволеністю, безкарністю, але розуміють, що втративши владу - втратять усе. Тому про чесні, демократичні вибори уже можна забути.
9. Нарід поступово прозріває, що ті, хто обіцяв йому рай, хто прикривався його волею - "сдєлалі єво как лоха". Але тепер до тих на кого перестане діяти зомбоящик, увімкнуться репресії за крамольні слова чи навіть думки. Їх, немов худобу, "заганятимуть до стійла".
Тюрми, розстріли, заслання, голодомори і т.і. Мудрий нарід бере бандуру і суне співати сумних пісень про свою сумну долю (але не про те, як колись на демократичних виборах так бажаючи "сдєлать іх" насправді "сдєлал сєбя". І своїх дітей. І своїх онуків. Вмєстє.).
наберіться бенеботи терпіння і пакуйте валізи на всякий випадок %!
Не вводте людей в оману: не ЄС (Європейський Союз), а ПЄС (Партія...).Чи 'невдобно" звучить?! Отож...