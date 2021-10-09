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Климпуш-Цинцадзе (385) Закон об олигархах (119)

"ЕС" будет требовать уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за закон об олигархах, - Климпуш-Цинцадзе

Фракция "Европейская Солидарность" будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за скандальный законопроект об олигархах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по всем нарушениям, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это пойдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше", - заявила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время она считает, что процессы вокруг скандального законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами и нападения на журналистов в помещении государственного "Укрэксимбанка".

"Это попытка отвлечь внимание. Просто у них кредо такое, что ни дня без "зашкваров" и ни дня без стыда и позора. Поэтому это просто их такой стиль и это состав депутатской, парламентской силы "Слуги народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах нарушает сразу 19 статей Конституции, - эксперт

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и не обращая внимания на критику международных экспертов.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы.

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Топ комментарии
+15
Да неужели вы еще не поняли, что зеленому крысятнику все по барабану. Для них нет ни законов ни понятий.Видать Криворожские помойки крепко въелись в их гнилую сущность.
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09.10.2021 13:28
+13
Может и так, но ведь это голосование за закон для олигархов было проведено с нарушениями всех норм парламентского регламента и даже с шулерством Стефанчука, когда он просто вычеркнул одну норму из стенограммы.
Это действительно криминальные нарушения, вне зависимости от того, требуют этого ПЭСики или нет.
Суть то в этом.
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09.10.2021 13:36
+11
В Україні, поки що, так склалося, що президент- злочинець тікає в ... ростов.
Побачимо, чи встигне цей, презЕдент.
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09.10.2021 13:38
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не маленький - сам найдешь
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09.10.2021 15:16 Ответить
но я тебе помогу немного

https://news.obozrevatel.com/politics/zakon-ob-oligarhah-yavlyaetsya-nekonstitutsionnyim-on-prevraschaet-snbo-v-sud-i-sledstvie-ekspert.htm

https://dumskaya.net/news/populistskiy-nekonstitutcionnyy-i-opasnyy-antiol-144725/

https://glavcom.ua/ru/news/zakon-ob-oligarhah-narushaet-konstituciyu-i-vedet-k-diktature-nardep-batkivshchiny-787149.html

https://zn.ua/internal/mest-karabasam-rada-v-pervom-chtenii-prinjala-zakon-ob-oliharkhakh-.html

https://korrespondent.net/ukraine/4393636-ombudsmen-raskrytykovala-zakon-ob-olyharkhakh

хватит?
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09.10.2021 15:19 Ответить
Первый же ресурс "Обозреватель" -gренадлежит Бродскому который связан с Шуфричем ....Странной дорогой идете "патриоты' мля...
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09.10.2021 15:25 Ответить
так обозреватель это агрегатор новостей. высказался не обозреватель а эксперт. к эксперту претензии есть?
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09.10.2021 15:27 Ответить
Нет родной"экспертом" его сделал все тот же Обозреватель и как не странно рос.сми.А вопрос к горе "эксперту" один-почему его цитируют путинские сми-пропагандисты?
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09.10.2021 15:55 Ответить
тебе не хватило мозгов для поиска в гугле по словам "Тарас Загородний"?
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09.10.2021 16:06 Ответить
В Гугле написано ,что Кива ветеран,но тем не менее,Гугл -это сила.именно оттуда становится ясно,что этот " эксперт" любимец рос.сми,а уже из этого мы и делаем реальные выводы.Вторая ссылка Думская-это Труханов...Ой,мягко скажем- странные доказательтва ты,мне показал Не той дорожкой, ссылаясь на любимчиков россии, идешь "патриот"
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09.10.2021 17:06 Ответить
Суница полиция и появится полиция....Совсем бедолага плохой.
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09.10.2021 15:08 Ответить
сунЕтся исполнять
появится в деле на растерзание адвокатов

я знал что ты тупой. знал сразу!
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09.10.2021 15:09 Ответить
скажи мне, сколько уголовных дел развалилось в судах и до них за 2.5 года заведенных зеленожопыми против пороха?
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09.10.2021 15:17 Ответить
намекаю на то что даже вовк не смог заставить себя рассматривать тот мусор которые зеленые прокуроры притащили к нему в суд.
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09.10.2021 15:21 Ответить
Не закапывай себя еще глубже вспоминая про судью-взяточника.
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09.10.2021 15:28 Ответить
так а чего этот судья взяточник не сидит при зе а спокойно восстановился и работает?
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09.10.2021 15:29 Ответить
админ удаляет твою тупость. потому как на этом сайте есть интеллект-дресс-код
ты его не проходишь. твой путь - упячка. прощай
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09.10.2021 18:21 Ответить
Досвидания мой шоколадный ватник.
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09.10.2021 18:30 Ответить
на сайте сейчас 13000 он-лайн
похвастайся такой статистикой по другим ресурсам
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09.10.2021 18:24 Ответить
1. тебя тут силой держат? собрал сопли свои и впереди колоны идущих нахер
2. именно поэтому именно цензор запрещен в кацапии а другие ресурсы открыты
3.
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09.10.2021 18:44 Ответить
ты мне собираешься рассказать основы СЕО-менеджмента?
ты серьезно? для тебя новость что гугл строит положение в результатах поиска не по посещениям и не по поисковым запросам страницы а по количеству перекрестных ссылок - ссылок на эту страницу на других ресурсах.
а теперь попробуй понять - цензор АГРЕГАТОР новостей а не новостной сайт. на цензоре НЕТ новостей от цензора. тут новости из других источников и аналитические статьи авторов сайта.
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09.10.2021 19:09 Ответить
Не бреши здесь,80 % статей от цензора никакой это не агрегатор,а полноценный новостной сайт.Который еще несколько лет назад был первый в поисковике Гугл.После прогрыша Порошенка на выборох сайт, полностью маргенализировался ,начал работать исключительно на сторонников порошенка и соответственно из-за их малочисленности опустился на дно + постоянные баны посетителям,чистки комментариев окончательно добивают когда то реально крутой ресурс.
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10.10.2021 08:28 Ответить
ты серьезно?
а ну найди новость от цензора без ссылки на источник новости с другого сайта
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10.10.2021 09:08 Ответить
Тебе все 80% контента перечислить ? Запись к примеру в фейсбуке Шабунина или Геращенко не стала новостью пока о ней не написал новостной ресурс.Очнись,какой нах агрегатор ,что ты несешь..?
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10.10.2021 09:27 Ответить
ты не понимаешь где новость от журналистов ресурса а где перепечатка из другого сми? или ты не в курсе что фейсбук давно считается сми?
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10.10.2021 09:33 Ответить
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09.10.2021 14:26 Ответить
Натрапив щойно на "Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов'язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не тільки американський істеблішмент. Її бачать еліти всіх провідних столиць світу"
Якщо хто зайде за ссиллю, - зрозуміє, що оця зебільна влада дістала зебілів з сотеним ІQ,; але, коли почитаю всю цю гілку форуму - зрозуміє, що до зебілів з нижчим показником істина ще не доходить...
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09.10.2021 14:41 Ответить
Так, все так. Але яка може бути "спроможність дотримуватись власних зобовʼязань" у залежної ляльки, за ниточки якої смикає головний, на сьогодні, мафіозі України - Коломойський.
На жаль, зараз ми всі мусимо спостерігати "Muppet Show". Комік ніколи не був і ніколи не стане ні президентом, ні державником, це все ілюзія: Карабас і Буратіно.
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09.10.2021 15:32 Ответить
ви дуже помиляєтесь:
по- перше вам він НІЧОГО не обіців-той виконувати нема чого
по-друге Він обіцяв Бені та Ахметці.Тож все що обіцяв виконує.
Та мимоходь краде ковідні гроші,спонсує Лугандон, зливає спецоперації,нехтує Конституцієй ...усього й не перелічити
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09.10.2021 17:16 Ответить
План та бажання гарні. Тільки хто буде виконувати цю "... кримінальну відповідальність ..."? Венедиктова? Баканов? Монастирський? Печерський суд? ДБР? ГПУ? МВС? СБУ? Подібний список "лівоохоронних органів" доволі довгий. Починати треба з "голови", яка починає гнити першою.
Конституція давно вже була порушена не один раз. Хоч якась реальна та дієва реакція на ці порушення була?

Так, говорити про це потрібно, але є великі сумніви в, хоч якихось, позитивних результатах.
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09.10.2021 15:21 Ответить
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09.10.2021 16:04 Ответить
Дід Микола


@malitskiy_



Як народжуються диктатури:
1. Мудрим нарідам з допомогою ЗМІ "промивають мізки" популістичними гаслами і обіцянками.
2. Мудрі наріди масово підтримують "прастих парнєй із народа" на абсолютно демократичних виборах.
3. Обрані демонстративно ґвалтують Конституцію і Закони, прикриваючись "волею народа". Народ мовчить, а почасту і підтримує.
4. На усі ключові посади розсаджують "на 100% своїх" людей, котрі керуватимуться не Законом, а доцільністю і вказівками.
5. Журналістів, "позитивних блогерів" і т.і. скуповують пачками. Хто не продається, залякують, тиснуть, намагаються закрити опозиційні ЗМІ (зараз ми тут), зрештою починають знищувати фізично. На цей момент продажні ЗМІ створюють "паралельну реальність" в головах наріду.
Співають "осанну" найвеличнішому" очільнику і створюють образ "ворогів народу" для його опонентів.
6. Впроваджується принцип "Для своїх - усе, для інших - Закон". "Свої" починають демонстративно порушувати закони, їздять "під кайфом" за кермом і т.і.
Але їх усіх "відмазують", бо "свої". Навіть за держ.зраду. Безкарність породжує ще більшу вседозволеність.
7. Тих, хто активно критикує таку владу чи викриває її темні справи - намагаються запроторити за грати, або їм раптово "стає зле аж до смерті" (зараз ми тут).
Незабаром фізичне знищення тих, хто найбільше дошкуляє владі може стати на потік.
8. Очільники зачаровані вседозволеністю, безкарністю, але розуміють, що втративши владу - втратять усе. Тому про чесні, демократичні вибори уже можна забути.
9. Нарід поступово прозріває, що ті, хто обіцяв йому рай, хто прикривався його волею - "сдєлалі єво как лоха". Але тепер до тих на кого перестане діяти зомбоящик, увімкнуться репресії за крамольні слова чи навіть думки. Їх, немов худобу, "заганятимуть до стійла".
Тюрми, розстріли, заслання, голодомори і т.і. Мудрий нарід бере бандуру і суне співати сумних пісень про свою сумну долю (але не про те, як колись на демократичних виборах так бажаючи "сдєлать іх" насправді "сдєлал сєбя". І своїх дітей. І своїх онуків. Вмєстє.).
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09.10.2021 16:08 Ответить
шо б нам тока всем потом не плакать от собственнного ***********, бо ето уже будет совсем не смешно....
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09.10.2021 16:15 Ответить
Сумний, але обʼєктивний анализ. На жаль, дУрні не вчаться ні на своїй, ні на чужій історії. Проте, не все так безнадійно. В Україні завжди знаходяться (навіть в "сталінсько-брєжнєвські" часи) люди, що ******* Україну та ніколи не "прогнуться" і не здадуться ніякому "мордору" - ні зовнішньому, ні внутрішньому. Саме такі люди творять історію справжньої вільної, незалежної України. Ніякі ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ та інші ублюдки - нащадки дзержинского, не змогли, і ніколи не зможуть знищити дух волі і свободи справжніх Українців. На місце загиблих героїв приходять нові. Тому я вірю, що ті, приблизно 73% ідіотів, які обрали шахраїв і зрадників до влади, не стануть тими, що поставлять "останню крапку над і" в наш час. А близько 20-25% громадян - це люди, що готові захищати Україну та європейські цінності в нашій державі. Хотілось би, щоб таких людей було більше, але "маємо, що маємо..."
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09.10.2021 17:06 Ответить
ЄС не в тому положенні, щоб щось трєбовать. Максимально на що спроможне це утворення - висловлювати занепокоєння.
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09.10.2021 17:40 Ответить
Помиляєшся , так як Порох всього два з половиню роки не є Президентом , але все ще попереду !👍🏼✊
наберіться бенеботи терпіння і пакуйте валізи на всякий випадок %!
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09.10.2021 17:55 Ответить
Угрожаешь украинцам порохобот?
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09.10.2021 19:04 Ответить
Какой ты украинец? малорос "какаяразница" и "хуженебудет"!
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09.10.2021 22:46 Ответить
Очень показательно как комментаторы с Цензора делят украинцев на категории.Это статья.
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10.10.2021 08:15 Ответить
Это не статья---это твой диагноз)))
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10.10.2021 21:05 Ответить
"ЄС" вимагатиме кримінальної відповідальності...
Не вводте людей в оману: не ЄС (Європейський Союз), а ПЄС (Партія...).Чи 'невдобно" звучить?! Отож...
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09.10.2021 20:23 Ответить
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