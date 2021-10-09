РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8025 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 317 8
Госпогранслужба (6136) Донбасс (26950) КПВВ (330)

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в

Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе заблокировано со стороны временно окупированных территорий Украины. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

За неделю пассажиропоток в "Станице Луганской" уменьшился на 4%. В целом через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошел 7 621 человек, а на контролируемую территорию - 7 280 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ТКГ требует отдать 350 метров нашей территории за открытие КПВВ в Золотом: решение будет приниматься на высшем политическом уровне, - Гармаш

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в контрольном пункте пересекли 581 человек и 110 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 382 человека и 78 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вгагалі перекрити ці кляти КПП з резерваціями. Шастають, вірусню поширюють лише ці динирійці!
показать весь комментарий
09.10.2021 13:33 Ответить
Як так? Ми ж без кармільців помремо з голоду.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:38 Ответить
Моісея на них немає, щоб в пустелю завів. Може нашого командирувати?
показать весь комментарий
09.10.2021 16:23 Ответить
зачем?
показать весь комментарий
09.10.2021 13:52 Ответить
Да закройте все КПВВ и забудьте о них.
показать весь комментарий
09.10.2021 13:59 Ответить
Ніззя! Європа дуже глибоко стурбується!
показать весь комментарий
09.10.2021 16:25 Ответить
закрити,замінувати
показать весь комментарий
09.10.2021 14:43 Ответить
Встречать лугандонских "гостей" автоматными очередями. Животных не трогать....
показать весь комментарий
09.10.2021 17:16 Ответить
 
 