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США (24820) Евросоюз (16684) САП (2036)

ЕС и США очень разочарованы срывом заседания комиссии по руководителю САП, - посольство

ЕС и США очень разочарованы срывом заседания комиссии по руководителю САП, - посольство

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки разочарованы задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и призывают возобновить работу отборочной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин

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Топ комментарии
+31
Так может уже назвать украинскую власть мафией, которая грабит свой народ. И наложить на нее санкции - арестовать их счета и недвижимость заграницей, запретить им въезд в цивилизованные страны - а то привыкли отдыхать на роскошных курортах и лечится в Европе в дорогих клиниках. И ихние семьи не вылазят из Европы и США.
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09.10.2021 13:57
+22
}{уйло полностью одобряет действия "дворянина" Д'Ермака по уничтожению Украины.
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09.10.2021 13:51
+20
как вы дипломатичны !!!!
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09.10.2021 13:38
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Правила форума Совет форумчан
как вы дипломатичны !!!!
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09.10.2021 13:38 Ответить
Так может уже назвать украинскую власть мафией, которая грабит свой народ. И наложить на нее санкции - арестовать их счета и недвижимость заграницей, запретить им въезд в цивилизованные страны - а то привыкли отдыхать на роскошных курортах и лечится в Европе в дорогих клиниках. И ихние семьи не вылазят из Европы и США.
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09.10.2021 13:57 Ответить
а зачем? они там прекрасно платят налоги. это тут не по понятиям
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09.10.2021 14:05 Ответить
Недвижимость куплена на украденные миллионы у государства! Порношут не путлер , ядерной кнопки нет , возьмите его со всей бандой за 🥚🥚!
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09.10.2021 15:09 Ответить
они боятся, ведь их выбрали люди большинством на демократических выборах. А против людей они никогда не попрут...
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09.10.2021 16:06 Ответить
Мы же вибираем тот кто у власти стоит....Если начнут их притеснять, сразу соседи вопить начнут-вот ваша вся демократия...
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09.10.2021 16:09 Ответить
Чого боятися, тоді вибрали під впливом ворожої пропаганди і брехні, а тепер роздивилися і переконалися, з ким зв'язалися... Процентів 80 тепер надіються на американців.
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09.10.2021 18:33 Ответить
В Украине власть не украинская, к сожалению. Там другая национальность. Но закон запрещает ее называть
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09.10.2021 22:39 Ответить
Але ж знову таки- знатно Шустер ( читай Ахмєтов) придавив цих ЗЕгнид учора. Так,дав БЄнядіктовій та лейтенанту-офшорнику Баканову виступити дуетом на тему Медведчук-Порох були не кращими в історїї з відмиванням грошей у ЛНР-ДНР (доречі неназвавши прізвища Пороха офіційно, й з посиланням на сумнівні записи) ... Тобто парочка атработала дане в Трускавці завдання - про що сказала Ірина ГЕРЩАЕНКО7ДОРЕЧІ САВІК ВИЗНАЧИВСЯ З ТИМ КОМУ МСТИМЕ БІЛЬШЕ - БЄНІ ЧИ ПОРОХУ...
Й ДРУГА ЧАСТИНА ЦЕ БУЛА НАСОЛОДА ДВИВИТСЬ, ЯК ОПУСКАЛИ ЗЕГНИД ДАНИЛЮК, ЧУМАК, ФУРСА - Й ГОЛОВНЕ ЯК МІНУСУВАЛИ ЗЕГНИД НАРІД У СТУДІЇ...
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09.10.2021 14:01 Ответить
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО САМЕ АХМЄТОВ НЕ ХОЧЕ ГРИЗТИСЯ З ЗАХОДОМ . Занадто добрі тенденції на сві товому ринку, щрб заробляти грошики б ізнесом а не рейдерством... Занадто не гріє йому перспектива невиїзного Бєні з ЗЕкодлом... Тому й надає свої канали для мочилово Єрмаківщини...
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09.10.2021 14:04 Ответить
Ахметов платить податки і підтримував українську енергетику раніше.
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09.10.2021 18:28 Ответить
Звісно, що підтримує, бо він нею володіє. Але і його прізвище є в цьому офшорному скандалі.
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09.10.2021 22:41 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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09.10.2021 13:39 Ответить
Зелень болт клала на всіх і вся.
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09.10.2021 13:42 Ответить
чи не нагадує це Вам (таким поводженням) рашку? учень (шмаркля) скоро переплюне вчителя (*****)
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09.10.2021 14:04 Ответить
Оторвались от рояля положили и дальше лабать.
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09.10.2021 14:54 Ответить
Випадково включила 1+1, а там Ліга смєха... Показують "дурнуватого українця" (Потап), який розлив молоко. Потім прийшли дві дівчини і почали витирати підлогу тряпкою, яку потім перевернули на другий бік і продовжили терти українським прапором... Ця сцянеристка єлена вже втратила розум. Їх чекає доля чаушеску. Мрази.
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09.10.2021 18:06 Ответить
Лучше смотрите в ютюбе Дмитрия Чекалкина - Зералаш - например вот это -https://www.youtube.com/watch?v=tmgph9EoXtg
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09.10.2021 18:56 Ответить
так👍, я теж там зависаю кожен день
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10.10.2021 17:09 Ответить
Єрмаківщина навмисне підтягує заслуги перед уХйлом у розавлі втідносин з Заходом для втечі зрадників до Рашистляндії.
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09.10.2021 13:42 Ответить
Я думаю, что Зеленский хочет обменять избрание руководителя САП на членство в НАТО и ЕС. Нагло конечно, но в ОП считают, что будет эффективно.
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09.10.2021 13:44 Ответить
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09.10.2021 14:02 Ответить
предел его мечтаний 2 кило кокса
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09.10.2021 14:06 Ответить
Думать - не твое
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09.10.2021 14:41 Ответить
Редкая по глубине смысла фраза. Но главное, наверное она придумана лично тобой. Гигант мысли, блин!
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09.10.2021 14:52 Ответить
Нет достойных кандидатов "ручников" одни хитрые и умные...
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09.10.2021 13:49 Ответить
}{уйло полностью одобряет действия "дворянина" Д'Ермака по уничтожению Украины.
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09.10.2021 13:51 Ответить
Ермак - агент спецслужб РФ "Козырь", давно работающий на Россию
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09.10.2021 13:59 Ответить
В слове "параша" 6 ошибок, но по сути согласен и подтверждаю это на 100%.
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09.10.2021 14:02 Ответить
Ну можно было и с маленькой буквы написать.
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09.10.2021 14:56 Ответить
пора ЕС и США вводить персональные санкции против ублюдочной власти Украины.....
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09.10.2021 13:59 Ответить
😂
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09.10.2021 13:59 Ответить
Зате ***** задоволене. Його підлеглі татаров-дерьмак- Бубочка, впоралися з завданням.
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09.10.2021 14:01 Ответить
КУлеба должен перевести свом соратникам на понятный для них базар. Типа, вы, далпайопы , окуели уже вкрай и закрай!
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09.10.2021 14:05 Ответить
за такой базар сразу вилы
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09.10.2021 14:07 Ответить
Ложил Ермак на ваше мнение
лишь бы )(уйло был доволен
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09.10.2021 14:12 Ответить
тепер осталося зеленому гiмну шукати миру пiд хвостом *****
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09.10.2021 14:19 Ответить
Добре, що він хоч раз на рік та заглядає в те око ...
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09.10.2021 15:45 Ответить
Сьогодні мураєвський кана "НАШ" поширює російську дезу в Кривому Розі... Де порошенківці?
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09.10.2021 14:37 Ответить
Тобто, на дружбана Зєлі Баканова, якому українці платять офігєнну зарплату за боротьбу із таким лайном, як мураєв, у вас надії немає...
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09.10.2021 15:22 Ответить
А чего они ожидали,сами сливают инфу про офшоры Бубочки и думали что он этого не заметит? Зеля как и все артисты очень обидчив и у него тонкая душевная организация.
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09.10.2021 14:48 Ответить
🤣
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10.10.2021 17:12 Ответить
Просто наши европейские и американские партнёры не дают зе-упырям грабить страну, поэтому офшорные клоуны решили грабить страну послав подальше союзников Украины. зе-сепарам парашия ближе
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09.10.2021 15:02 Ответить
Ти так думаешь? Они хотят нас поиметь не меньше наших Олигархов ты просто не видишь картину целиком.
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09.10.2021 16:43 Ответить
Отчего-то послевоенную Германию или Японию не поимели. Да и Южную Корею. Чем же Украина така выдающаяся, что "злобные" американцы хотят ее поиметь? Может тупым населением верящим в теории заговоров?
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10.10.2021 14:06 Ответить
саме так,тупим насєлєнієм,тому що за 30 років незалежності це ні одного разу не обрали достойну людину в президенти...постійно лайно обирають тому що і досі не українці а совок.
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10.10.2021 17:14 Ответить
Германия это одна из стран основателей ЕС.Япония после поражения во второй мировой стала сателитом США и только сейчас понемногу восстанавливает свою независимость.Если бы США и ЕС небыло бы насрать на другие народы то они бы сделали все что бы Корея восстановила территориальною целостность.Или ты хочешь что бы и мы стали такими как Южная Корея и никогда не смогли вернуть Донецк и Луганск?
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10.10.2021 19:36 Ответить
Пора понять -
какую угрозу неукраинец-гешефтмахер и его кагал несут стране!!!
п.с.
Барыга - такое же лайно, только другого цвета...
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09.10.2021 15:12 Ответить
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09.10.2021 15:57 Ответить
и кто там такой крутой, решивший с штатами поиграть?)..а расплачиваться за дебилов, народ опять будет?
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09.10.2021 16:13 Ответить
Кулеба же сказал, - пришло время наглой политики.
наглые выпускники Лиги Смеха решили переиграть выпускников Лиги Плюща=) Кто пройдет в финал. Ответ, -очевиден!
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09.10.2021 21:06 Ответить
+💯)))
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10.10.2021 14:08 Ответить
Ми глибоко стурбовані.Як же ж мене бісять ці Америкоси і ЕС
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09.10.2021 16:38 Ответить
Меня бесят 73% идиотов сливших Майдан и погибших ребят. А ЕС и США полностью правы. Мудрый и талановытый нарид должен досыта наесться своего дерьма.
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10.10.2021 14:11 Ответить
👍
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10.10.2021 17:16 Ответить
А ничего что Майдан это был ГОС.Переворот спонсированый РФ и США?РФ это было выгодно потому что они хотели Крым отжать а США хотели получить влияние на нашу страну.В итоге вышло РФ + США + Наши Олигархи = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Переворот в Украине.
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10.10.2021 19:42 Ответить
....ну, взагалі-то, імператриця Зеля Перша-Неймовірна воліла аби у САПі були б лише випердиши Альфонса д"Єрмака Заапорєбрікового та Татарова Ніякогопіх.й-Абиплатили..
..спасіба зрітєлям крівбаса за прєздобола-ананахуаса...
ЗЫ ФК Кривбас - моя студентська юність після армії..(Кривбас Крівой Рог - А-А-УА-А-А!!!) усе зпаскудила зелена пліснява какабєз разніци...(
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09.10.2021 16:59 Ответить
Как метадон прокапают, так и выберут руководителя. Для дела же так лучше.
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09.10.2021 18:00 Ответить
А Бубочка как был разочарован... Так прямо и говорит, - разочарован, что кушать не могу=)
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09.10.2021 21:04 Ответить
Це навіть не смішно, офшорний блазень Коломойського і антикорупція. Скільки можна дивитись на цей фарс.
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10.10.2021 00:55 Ответить
США, не заважайте жидам розвалювати Україну!
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10.10.2021 01:55 Ответить
Отец Ермака работал военным аташе в Афганистане. Сын про российский. Если у концу управления этих уродов останется такое государство, вы меня очень удивите. Сливают по полной
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10.10.2021 06:38 Ответить
Ай-вэй... И шо нам типерделать?
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10.10.2021 14:16 Ответить
Зеленский строит недемократическое общество в Украине.
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10.10.2021 16:18 Ответить
💨💨💨
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10.10.2021 16:26 Ответить
сейчас постоянно задумываюсь, а может лучше было проиграть вторую мировую ???
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11.10.2021 10:35 Ответить
 
 