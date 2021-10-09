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Латвия с понедельника вводит ЧС из-за коронавируса: жесткие меры в основном относятся к невакцинированным

Латвия с понедельника вводит ЧС из-за коронавируса: жесткие меры в основном относятся к невакцинированным

Начиная с понедельника, 11 октября, правительство Латвии вводит в стране режим чрезвычайной ситуации на три месяца. В силу вступит ряд жестких ограничений для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, лица, не привитые или не переболевшие COVID-19, впредь смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости, что закроет им доступ, к примеру, в торговые центры. После переходного периода, который завершится 18 октября, предприятия, оказывающие услуги общественного транспорта и получающие дотацию из государственного или муниципального бюджета, не будут предоставлять льготы на проезд лицам, не привитым от коронавируса.

Без COVID-сертификата можно будет посещать только продовольственные магазины, аптеки, магазины товаров для гигиены, оптики, телекоммуникаций и для животных, пункты продажи прессы и автозаправочные станции. В таких местах на одного посетителя необходимо выделить 25 квадратных метров. Для магазинов, работающих в т.н. безопасном режиме - без допуска невакцинированных - на одного посетителя должно отводиться 15 квадратных метров помещений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: В "оранжевой" зоне 15 областей. ТАБЛИЦА

Все сотрудники публичного сектора должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Начиная с 15 ноября, исполнять служебные обязанности смогут только работники, привитые или же перенесшие это заболевание. Работодателям предоставляется право оценивать необходимость вакцинации от коронавируса любого сотрудника. Если специфика работы не позволяет обеспечить сотруднику возможность работы на "удаленке", не переболевший и не вакцинированный до конца персонал сможет работать очно только с антиген-тестом, сделанным за последние 72 часа.

Вводятся некоторые ограничения и для вакцинированных. Например, на мероприятиях в так называемом зеленом режиме вводятся дополнительные меры безопасности - необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, а также соблюдать ограничения по числу участников на конкретных мероприятиях.

Ужесточаются ограничения в сфере образования. Школьники и студенты продолжат учиться очно - однако исключительно в масках, которые становятся обязательными в помещениях. Тестирование школьников будет проводиться раз в неделю, а не раз в две, как сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия ужесточает правила въезда для невакцинированных граждан Украины

Во время ЧС будут запрещены развлекательные мероприятия в помещениях - в том числе в аквапарках, развлекательных центрах и батутных парках. Посещение культурных мероприятий, в том числе и развлекательных, будет доступно только в зеленой зоне - с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Маски разрешается не использовать во время занятий спортом.

В зеленой зоне будет разрешено оказание услуг красоты, но с условием, что на одного посетителя отводится площадь не менее 15 квадратных метров.

Установлены ограничения и для выставок, где минимальное расстояние между экспонатами должно быть не менее трех метров, а дистанция между посетителями из разных домохозяйств - не менее двух метров.

Во время ЧС заведения общественного питания, культуры, развлечений и религиозные общества смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 21:00. Эти ограничения не будут относиться к местам, где еда подается на вынос, а также к терминалам рижского аэропорта. Услуги общепита разрешается оказывать только в эпидемиологически безопасной среде: не более 4 человек за одним столиком, расстояние между столиками - не менее 3 метров и наличие разграничительной стенки между ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом с апреля: 863 новых случая за сутки, 13 человек умерли

За последние сутки в Латвии выявлено 1669 инфицированных коронавирусом. Уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 тыс. человек за две недели) вырос до 829,2. Это новый исторический максимум.

Умерли семь человек. За последние семь дней зарегистрировали 63 летальных исхода. Общее число жертв болезни в стране составляет 2794.

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Топ комментарии
+7
а жовті зірки на одяг, гетто і табори?
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09.10.2021 14:19
+7
всьому свій час, чим менше буде залишатися нештрикнутих, тим більше будуть закручувати гайки
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09.10.2021 14:21
+6
Вони такими і були. В будь-якій "демократичній" країні насправді обмежень і заборон більше, ніж в страшному тоталітарному "совку". Просто багато з них завуальовано під "демократію", типу як тут: можеш не вакцинуватись, але ні на роботу, ні в магазин тебе не пустять. Що, фактично, те ж саме, що примусова вакцинація, тільки ще гірше, бо розділяє людей на "правильних" і "неправильних", що є, фактично, фашизмом, і ще й прикрита цинічним лицемірством...
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09.10.2021 14:57
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а жовті зірки на одяг, гетто і табори?
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09.10.2021 14:19 Ответить
всьому свій час, чим менше буде залишатися нештрикнутих, тим більше будуть закручувати гайки
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09.10.2021 14:21 Ответить
не всім, а лише антивакцинним ідіотам - "кожному своє"
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09.10.2021 14:21 Ответить
насправді то не смішно. наче б то країни зі сталою демократією скочуються до стану дрімучих тоталітарних держав середини 20-го століття.
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09.10.2021 14:24 Ответить
Вони такими і були. В будь-якій "демократичній" країні насправді обмежень і заборон більше, ніж в страшному тоталітарному "совку". Просто багато з них завуальовано під "демократію", типу як тут: можеш не вакцинуватись, але ні на роботу, ні в магазин тебе не пустять. Що, фактично, те ж саме, що примусова вакцинація, тільки ще гірше, бо розділяє людей на "правильних" і "неправильних", що є, фактично, фашизмом, і ще й прикрита цинічним лицемірством...
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09.10.2021 14:57 Ответить
Правильно, и докторов под суд. Колют, понимаешь ли, живых людей металлическими иголками. Это где же видано в 21 веке добровольно на уколы идти, медицид сплошной развели, как и русофобию эту.
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09.10.2021 14:24 Ответить
А еще из незапамятных времен сумасшедших в специальных заведениях держали. А еще несогласных с властью в концлагерях и ГУЛАГЕ. А еще, вот не поверишь, есть страны, в которых массовая вакцинация идет полным ходом. И там только тупой и дремучий не привился. Но их ни в какие лагеря не закрывают. Им не дают возможности присутствовать в общественных местах. Геноцид и русофобия сплошная.
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09.10.2021 15:24 Ответить
Не усім можна вакцинуватись. А ризики пов'язані з ускладненнями від вакцинації повинні бути менші ніж ризики від хвороби. За всі часи масова вакцинація подолала лише одну хворобу - натуральну віспу. Проте ніякі нюанси виробників експериментальних вакцин не цікавлять.
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09.10.2021 16:25 Ответить
Да не вопрос, не вакцинируйся и сиди себе дома. Где геноцид и фашизмс нацизмом вместе взятые?
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09.10.2021 16:33 Ответить
Киля, копай капусту и не сдохнешь от голода. Или у вас на рабсее уже и капусты не осталось?
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09.10.2021 16:46 Ответить
У тебя, тролляка, капуста вместо мозга, потому ты и Азиров, потому и тупишь. Спутником уже укололся? Рабсиянин табя, как на вашей параше говорят, за версту видно.
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09.10.2021 16:58 Ответить
Рабсиянин, не вакцинируйся, чем вас, козломордых меньше, тем всему миру легче.
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09.10.2021 17:25 Ответить
Так, лица, не привитые или не переболевшие COVID-19
Це ще й по-людськи...
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09.10.2021 14:21 Ответить
Ось для чого потрібні тести на антитіла.
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09.10.2021 14:23 Ответить
На їхню точність можна покладатися ?
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09.10.2021 22:45 Ответить
а где-то в тишине тихо поскрипывает пёрышко и пишется рукопись "Mein Covid"..
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09.10.2021 14:23 Ответить
Бред, в продуктовые магазины можно а в торговые центр нельзя.
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09.10.2021 14:32 Ответить
да и хрен с ними - всё по интернету сейчас покупается кроме еды
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09.10.2021 14:35 Ответить
В Латвии нет никаких проблем покупки еды по интернету.
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09.10.2021 19:33 Ответить
ага и вакцинованные будут также заходить в продуктовые магазины и заражать невакцинированных они также хорошо повторно заражаются только они могут и не почувствовать или легкой форме но остальных заражать также видно по Британии где ежедневно по 36 000 с коллективным имунитетом привившийся большинство разница только в количевствах смертях но заражают все также вакцинированый или нет едеинственное это только им легкое течение болезни
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09.10.2021 14:38 Ответить
Кількість смертей насправді зменшується тому, що вірус мутує і потроху пристосовується до співжиття з людським організмом, не вбиваючи його. Так як і організми людей потроху навчаються протидіяти вірусу. Бо більшість захворіли вже не вперше, наскільки зрозуміло. А про те, що більшість хворих переносять хворобу в легкій формі або взагалі безсимптомно, говорили ще з самого початку пандемії, задовго до появи вакцин, так що заслуги в цьому цих "вакцин" теж, скоріше за все, нема абсолютно...
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09.10.2021 15:06 Ответить
За последние семь дней зарегистрировали 63 летальных исхода.
І що? Потрібно вводити ЧС?
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09.10.2021 14:41 Ответить
Так их всего осталось 1,8 млн и население продолжает сокращаться, тут даже лишние пару тысяч в год серьезный удар.
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09.10.2021 14:52 Ответить
Цікаво, який відсоток вакцинації в Латвії?
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09.10.2021 15:03 Ответить
2-чі - 46,7%.
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09.10.2021 22:47 Ответить
Ни х оно не даст
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09.10.2021 14:46 Ответить
...а ета врємя в прєкраснай солнєчьнай Бєларуссіі, каторий ми нє пєрєстайом завідавать... - "...белорусский президент посоветовал смотреть не на «привлекательную» пищу с Запада, а вспомнить рецепты здоровой пищи из «далекого детства»:

«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
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09.10.2021 15:13 Ответить
Ну это все хорошо. А что будет, если от ковида будут умирать вакцинированные? Скроем или будем лепить отмазки о 100500 хронических заболеваниях? Прибалтийские шпроты никак не определятся, но ни среди умных, ни среди красивых, я лично их не вижу
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09.10.2021 16:48 Ответить
Ніхто не доказав ефективність вакцинації. Немає ще навіть ближніх результатів - вони вималюються на рівні лютого-березня 2022р. Це будуть перші результати - хто і як захворів, вакциновані-невакциновані, вікові категорії, наявність супутніх захворювань, смертність, ускладнення, інвалідність.
Т.з. "ефективність" вакцинації поки що продавлюють фармацевтичні компанії (через проплачених медиків, епідеміологів, інфекціоністів, науковців), щоб побільше продати вакцин і заробити бабла. Бо весною може виплисти (а, найшвидше і випливе!) вся афера з неефективністю вакцинації в порівнянні із загальною групою населення. Але мільярди грошей уже розсмокчуться по кишенях паразитуючих злочинців.
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09.10.2021 19:06 Ответить
 
 